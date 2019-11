Cauți huse în tendințe pentru Samsung? Le găsești aici!

Vorbim de seria noua de telefoane si respectiv de smartphone-urile in momentul care ne-au acaparat de la mic, la mare.

A alege sau nu un smartphone? Pe care?

Acestea sunt niste intrebari la care trebuie sa raspunzi tu insuti luand in calcul o serie de factori. Ca de pilda, trebuie sa stii exact ce asteptari ai de la telefon, ce proprietati te intereseaza, cat de renumit si durabil vrei sa fie designul, pretul, etc. Exista smartphone-uri la preturi accesibile care se incadreaza cu succes in varianta middle-range pe care o folosesc majoritatea. Un smartphone bun nu este musai scump. Diferenta o pot face brand-ul si caracteristicile tehnice, asa ca, daca nu te pricepi, mai bine apelezi la un prieten care sa te consilieze in alegerea ta.

Cu siguranta prietenul acela iti va mai spune si ca orice smartphone ai alege, vei avea nevoie si de accesorii pe masura. De fel, accesoriile sunt mai scumpe si te pot ajuta sa-ti operezi noua achizitie mai usor, in timp ce-i prelungesti durata de viata. Ca de pilda, daca te-ai orientat catre Samsung, iti venim in ajutor si cu cateva recomandari in materie de huse.