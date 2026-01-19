Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Iulia Istrate, considerată cea mai conflictuală din tabăra Războinicilor

Episodul 8 din data de 19 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Tensiunile au escaladat în tabăra Războinicilor, iar Iulia Istrate a fost acuzată de colegi că este cea mai conflictuală din echipă. Scandalul a izbucnit după un schimb de replici cu Nicu Grigore, moment care a amplificat nemulțumirile din trib. Războinicii susțin că prezența Iuliei ar aduce energii negative și afectează dinamica echipei.

