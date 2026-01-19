Survivor - Povești din Junglă, 19 ianuarie 2026. Iulia Istrate, prima reacție după eliminare: „Știu că n-am luptat suficient”

Episodul 8 din data de 19 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. La scurt timp după eliminarea din Survivor, Iulia Istrate a avut o primă reacție sinceră. Războinica a vorbit deschis despre regretul că nu a reușit să lupte mai mult, dar și despre dorul profund de copiii ei, care a fost una dintre cele mai grele încercări ale competiției.

Luni, 19.01.2026, 18:20