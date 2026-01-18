Julio Iglesias e acuzat de agresiune sexuală de către 2 foste angajate: „Mă simțeam ca o sclavă”

Julio Iglesias e acuzat de agresiune sexuală de către 2 foste angajate care susțin că au fost victimele „atingerilor nepotrivite, insultelor și umilirii, într-o atmosferă constantă de control și de hărțuire”.

Cele 2 femei au fost angajate să lucreze în vilele din Republica Dominicană și Insulele Bahamas deținute de Iglesias.

Incidentele ar fi avut loc în 2021, potrivit acuzațiilor, scrie The Guardian.

Agresiunea sexuală ar fi ieșit la lumină cu ajutorul unei investigații de 3 ani realizată de publicația spaniolă elDiario.es și rețeaua de televiziune Univision Noticias.

În total, ar fi fost obținute testimoniale de la 15 foști angajați care au lucrat pentru artistul în vârstă de 82 de ani din anii 1990 până în 2023.

Julio Iglesias e acuzat de agresiune sexuală de către 2 foste angajate

„Aceste interviuri descriu condițiile de izolare ale femeilor, conflictele de muncă, structura ierarhică a personalului și atmosfera tensionată creată de caracterul coleric al lui Iglesias,” a scris elDiario.es în reportaj.

„Cele 2 femei care au raportat agresiuni sexuale au fost intervievate în mod repetat pe parcursul a mai bine de un an, iar relatările lor au rămas consecvente pe toată durata. Declarațiile lor sunt susținute de dovezi documentare ample, precum fotografii, jurnale de apeluri, mesaje WhatsApp, vize, rapoarte medicale și alte documente,” continuă reportajul.

Una dintre femei, numită Rebecca pentru a-i proteja identitatea, a spus că Iglesias, care avea 77 de ani la acea vreme, o chema adesea în camera sa la sfârșitul zilei de muncă.

Ea a declarat că acesta o penetra anal și vaginal cu degetele, fără consimțământul ei.

„M-a folosit aproape în fiecare noapte,” a declarat femeia. „Mă simțeam ca un obiect, ca o sclavă.”

Potrivit fostei angajate, agresiunile aveau loc de obicei în prezența și cu participarea unei alte angajate a lui Iglesias, care îi era superioară.

O altă femeie, cunoscută sub pseudonimul Laura, a declarat celor 2 publicații că Iglesias a sărutat-o pe gură și i-a atins sânii fără permisiunea ei și împotriva voinței sale.

„Eram pe plajă și a venit la mine și mi-a atins sânii,” a declarat Laura. Un incident similar ar fi avut loc lângă piscină, la vila cântărețului din Punta Cana, o stațiune de lux din Republica Dominicană.

Fostele angajate au depus plângere oficială în Spania

Ambele femei au spus că angajații erau supuși unei atmosfere tensionate și au vorbit despre modul în care Iglesias „a normalizat abuzul”.

„Acea casă ar trebui numită casa groazei, pentru că e un coșmar. Ceva cu adevărat îngrozitor,” a declarat Rebecca.

Mărturiile foștilor angajați despre sistemul de recrutare au dezvăluit un proces care începea cu anunțuri pe rețelele sociale, adresate tinerelor femei. Candidatele erau rugate să furnizeze fotografii cu fața și corpul întreg.

Rebecca și Laura au spus că Iglesias le-a pus întrebări intime la scurt timp după sosire. Ele afirmă și că le-a cerut de mai multe ori să-și arate sânii și că le-a atins.

ElDiario.es a relatat că cele două femei au depus o plângere oficială la cea mai înaltă instanță penală din Spania, Audiencia Nacional.L-au acuzat pe Iglesias de trafic de persoane și agresiune sexuală.

Femeia pe care Rebecca a identificat-o drept prima sa superioară la conacul din Punta Cana a respins acuzațiile drept absurde. Ea a spus că nu are decât „recunoștință, admirație și respect pentru marele artist și om care e” Iglesias și l-a descris drept „umil, generos, un adevărat gentleman și foarte respectuos față de toate femeile”.

Ministrul muncii din Spania, Yolanda Diaz, care e și vicepremier, a numit mărturiile femeilor „înfricoșătoare”. Diaz susține că acestea au descris „agresiuni sexuale și o situație de sclavie”.