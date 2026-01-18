Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa de Wales

Kate Middleton și-a serbat recent ziua de naștere cu un prânz la un mic restaurant bistro din Berkshire și chelnerii au dezvăluit ce comportament are Prințesa de Wales atunci când nu sunt camere prin jur.

Kate a crescut în zona Berkshire, așa că nu e de mirare că a ales să își serbeze cea de-a 44-a aniversare acolo.

Ea a mers la prânz alături de mama sa, Carole Middleton, în vârstă de 70 de ani, și sora sa Pippa, în vârstă de 42 de ani, scrie Daily Mail.

La scurt timp după prânz, proprietarii restaurantului au lăudat-o pe Prințesă pentru comportamentul ei „grațios și elegant”.

Restaurantul pare să aibă prețuri accesibile, cu toate produsele sub 25 de lire sterline, potrivit meniului publicat online.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur

„Nu avem fotografii de distribuit (veți înțelege de ce), dar întreaga echipă a raportat același lucru. A fost absolut fermecătoare, plină de grație și la fel de radiantă în persoană pe cât v-ați imagina,” au scris reprezentanții restaurantului pe pagina de Facebook după vizita Prințesei.

„Tobele junglei din Hungerford nu au încetat să bată până târziu în noaptea de sâmbătă. Un mic moment de magie pentru micul nostru bistro și unul pe care nu-l vom uita prea curând,” continua mesajul.

Restaurantul The Funghi Club are locații și în Marlborough, unde Kate a mers la școală. Printre preparatele din Hungerford, unde se spune că a luat masa Kate, se numără o supă de ceapă de 9 lire sterline, o terină de porc de 10 lire și, pentru cei care vor să se răsfețe, un boeuf bourguignon de 21 de lire.

Citește și: Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege

Bistroul pare să fie foarte apreciat și de cei care nu fac parte din familia regală, cu un scor de 4.6 stele din 5 pe Google.

Susținătorii localului au fost încântați de vizita Prințesei, care se pare că a avut o atitudine de admirat, potrivit chelnerilor din acea zi.

„Ce minunat că a vizitat o afacere locală și ce publicitate grozavă pentru voi,” a scris un utilizator pe Facebook.

„Fantastic! Are un gust excelent la mâncare!” a scris alt utilizator.

Kate Middleton a împlinit 44 de ani

Pe 9 ianuarie, Kate și-a marcat și cea de-a 44-a aniversare cu un videoclip „profund personal” despre alinarea pe care a găsit-o în natură în timpul tratamentului împotriva cancerului. Prințesa a declarat că e „profund recunoscătoare” pentru că a „descoperit ce înseamnă să fii în viață”.

Palatul Kensington a lansat ultimul episod al seriei video „Mother Nature”, realizată pe parcursul unui an, care include imagini cu Prințesa într-o plimbare matinală prin Berkshire, aproape de casa sa din Windsor.

Un consilier a descris lansarea drept „culminarea unui proiect creativ profund personal pentru Prințesă, care scoate în evidență legătura de lungă durată a umanității cu natura, precum și capacitatea naturii de a ne inspira și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem în minte, trup și spirit”.

Citește și: Imagini rare cu Kate Middleton în copilărie. Cum arăta viitoarea regină ca domnișoară de onoare la nunta unchiului ei controversat

„Chiar și în cel mai rece și întunecat anotimp, iarna are un mod de a ne aduce liniște, răbdare și reflecție tăcută,” a declarat Kate în video. „Acolo unde pârâul încetinește suficient cât să ne vedem propria reflecție. Să descoperim cele mai adânci părți ale noastre. Alături de șoaptele din pulsul fiecărei ființe vii.”

Prințesa a suferit o intervenție chirurgicală abdominală semnificativă în ianuarie 2024, după care medicii au descoperit indicii de cancer. Kate a urmat un tratament preventiv de chimioterapie extrem de solicitant.