Maluma e de nerecunoscut după ce și-a ras barba. Cum arată artistul celebru acum

Maluma și-a uimit fanele, care au declarat că e de nerecunoscut, după ce și-a tuns barba celebră și a apărut cu un look complet diferit.

Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 16:29
Maluma a începutul anul cu un nou look | Getty Images

În vârstă de 31 de ani, cântărețul a apărut fără barba sa celebră într-o imagine alături de dr. Elizabeth Arroyave, dermatolog.

Aceasta a publicat imaginea pe contul de Instagram și a devenit la scurt timp virală, scrie Just Jared.

Mulți s-au arătat uimiți de noua înfățișare a artistului și au declarat în comentarii că nu l-ar fi recunoscut.

În același timp, mulți fani apreciază noul look al lui Maluma, în ciuda surprizei.

Maluma e de nerecunoscut după ce și-a ras barba

„Astăzi a fost una dintre acele zile simple și frumoase. Piele proaspăt rasă, conversații bune, râsete, grijă conștientă și un prânz împărtășit,” a scris Arroyave în descrierea fotografiei.

Deși comentariile de sub fotografie au fost în mare parte pozitive, utilizatorii de pe X au avut reacții mult mai împărțite. Unii apreciază noul look, în timp ce alții consideră că fără păr facial, Maluma nu mai arată deloc ca el însuși.

Cântărețul nu a publicat încă pe Instagram nicio fotografie în care să fie proaspăt ras, așa că cea distribuită de dermatologul său e, deocamdată, singura disponibilă.

Nu se știe dacă această schimbare e de durată sau temporară.

În comentariile de sub fotografia publicată de Arroyave, fanele artistului s-au arătat încântate de schimbarea de look.

„Doamne, arată cu 10 ani mai tânăr,” a scris una dintre ele.

„Wow, arată fantastic! Atât de nou și cu un vibe atât de masculin,” a scris un alt fan. „Noua eră a lui Juan Luis a fost confirmată, uitasem că acest bărbat arată perfect în orice.”

Maluma a devenit tată pentru prima dată în 2024

În 2024, Maluma a devenit tată pentru prima dată, pentru fetița Paris Londono Gomez, pe care o are alături de partenera sa, Susana Gomez.

În același an, artistul a vorbit deschis despre cum experiența l-a schimbat și l-a făcut să se simtă mai matur.

„Totul s-a schimbat. Și îmi place asta. Acum mă trezesc în fiecare zi cu dorința de a cuceri lumea. Știu că trebuie să dau tot ce am. Pentru Paris, nimic nu e imposibil,” a declarat Maluma în 2024. „Trebuie să conduci prin exemplu. Mă culc în fiecare seară, când pot, la 9 și mă trezesc la 5:30 ca să merg la sală, pentru că vreau să fiu sănătos. Vrei să trăiești pentru totdeauna pentru copiii tăi. Vreau să o fac mândră.”

„Este aceeași esență, dar mai matură, aș spune, și mai relaxată. Doar vibrez. Mă bucur să fiu cu familia mea, dar mă bucur și să fiu pe scenă. Fac lucrurile pe care le iubesc și, în sfârșit, simt că sunt pe drumul cel bun. E greu să găsești echilibrul, dar sunt acolo. Sunt acolo și muncesc pentru asta,” a continuat artistul.

Maluma a vorbit și despre viața sa personală și unde se refugiază departe de lumina reflectoarelor. Artistul preferă insulele Turks & Caicos pentru a se relaxa.

„Aici vin ca să dispar. Aici sunt doar Juan Luis. Toți prietenii mei de aici sunt localnici. Căpitanul bărcii, oamenii de la cafenea. Ei sunt oamenii mei aici,” a declarat artistul.

