(P) HUAWEI WATCH Ultimate sau atunci când frumusețea vine din interior și nu numai

Frumusețea vine din interior, iar HUAWEI WATCH Ultimate este exemplul perfect – aliaj de tip Liquid Metal pe bază de zirconiu, ceasul inteligent cu un aspect sofisticat vine la pachet cu cele mai noi tehnologii de ultimă oră, create special pentru cei care prețuiesc fiecare clipă!

Combinația perfectă - eleganța întâlnește performanța

Tu cât preț pui pe timpul tău? - asta pare să fie întrebarea la care HUAWEI a ales să răspundă prin HUAWEI WATCH Ultimate. Ceasul cu peste 100 de moduri de sport, funcții de monitorizare a sănătății și cel mai mare ecran LTPO AMOLED din industrie se ascunde în carcasa fermecătoare a unui aparent ceas tradițional de lux. Materialul din care se fac în mod obișnuit cele mai râvnite ceasuri din categoria premium este folosit pentru prima oară într-un ceas inteligent, făcându-l pe HUAWEI WATCH Ultimate să fie de 4.5 ori mai rezistent și de 2.5 ori mai dur decât oțelul inoxidabil, dar și, estimând cu ochiul liber, cam de cel puțin 10 ori mai elegant decât un ceas inteligent obișnuit. Publicul țintă: persoanele care își păstrează stilul la un anumit nivel!

Pentru a nu se pierde în mulțime, HUAWEI WATCH Ultimate a luat literalmente expresia „frumusețea vine (și) din interior”, cam cel mai remarcabil aspect al „interiorului” său fiind faptul că este primul ceas inteligent de pe care se pot efectua apeluri și care în același timp rezistă unei presiuni sub apă de până la 10 ATM. Și pentru că asta înseamnă că este pentru prima oară în istorie când poți să îi suni pe cei dragi în timpul unei scufundări, picătura care a umplut oceanul de inovații de la HUAWEI este dublu patentată. Pe lângă scufundări, utilizatorul celui mai nou ceas din categoria premium de la HUAWEI are și funcțiile ski (unde vine la pachet cu o curea specială pentru costumul de pârtie) și expedition, pentru iubitorii de aventuri în natură. Tot în interesul iubitorilor de aventuri, HUAWEI WATCH Ultimate are o baterie cu o autonomie de până la 14 zile, cu alte cuvinte, să înceapă aventura! 😊

Trecut, prezent sau viitor? Care e timpul potrivit?

Între trecut, prezent și viitor pare că nici HUAWEI nu a putut să se hotărască, făcând o combinație între ce are mai de preț fiecare: eleganța clasică (și chiar atemporală) a unui ceas analog de lux care duce cu gândul la vremuri stilate de demult, tehnologie atât de „de ultimă oră” încât pare că e din viitor, ambele în dispozitivul inteligent al momentului prezent. Concluzia? Dacă vrei să arăți minunat în timp ce afli cât e ceasul de pe cel mai performant ceas de pe piață, poți să oprești căutările aici.

Ceasul inteligent care nu face rabat nici de la performanța tehnologică, nici de la aspectul premium, ba chiar excelează la ambele materii, HUAWEI WATCH Ultimate poate fi comandat acum de pe HUAWEI Store!

