Carmen Grebenișan, ipostaza sexy, cu decolteul la vedere, în care s-a fotografiat la scurt timp după ce a devenit mamă

Carmen Grebenișan a atras atenția urmăritorilor ei cu un selfie sexy în oglindă, într-un costum de sport mulat.

Publicat: Sambata, 17 Ianuarie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 10:57
Îmbrăcată într-o ținută mulată pentru sport, Carmen a atras atenția cu decolteul său abisal. | Instagram

Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, își reia treptat activitățile din viața de influencer, la scurt timp după ce a devenit mamă.

Carmen este foarte activă pe rețelele de socializare acolo unde păstrează mereu legătura cu comunitatea ei. Acum de când a devenit mamă, comunitatea lui Carmen s-a mărit și discută și lucruri de interes pentru proaspete sau viitoare mămici.

Cum arată acum Carmen Grebenișan, la 3 luni după ce a născut

Frumoasa influenceriță a vorbit recent despre alăptare și despre faptul că ea și Cristi, partenerul ei, sunt cei care se ocupă exclusiv de Kadri, fiul lor. Ea a dezvăluit că pe viitor va apela și la ajutorul unei bone, dar momentan consideră că e important să petreacă mai mult timp cu fiul său pentru creșterea și dezvoltarea lui.

Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată pe 5 octombrie 2025 și de atunci trăiește cele mai frumoase clipe alături de iubitul ei, Cristi, și fiul lor, Kadri, un băiețel sănătos și adorabil.

Pe lângă subiectele despre naștere și alăptare, Carmen a vorbit pe Insta Story și despre faptul că nu va pune presiune pe corpul ei să își revină la formele de dinainte de sarcină. Ea a decis că e important să fie blândă cu ea însăși și să își dea timp să își revină după tot procesul prin care a trecut. Influencerița a povestit că a născut natural și chiar le-a încurajat pe viitoarele mame să încerce această experiență dacă își doresc și dacă sănătatea le permite.

Recent, ea a împărtășit cu urmăritorii ei noile proiecte la care lucrează și a vorbit și despre noile ei colaborări.

Îmbrăcată într-un echipament sportiv negru și mulat, Carmen le-a spus urmăritorilor ei că s-a întors la sală de ceva vreme și își dorește să își recapete treptat masa musculară și să se tonifieze.

Cu un corp de invidiat, complet refăcută după nașterea de acum 3 luni și o siluetă suplă, Carmen a atras toate privirile cu decolteul ei amplu. Cu bustul la vedere, frumoasa influenceriță s-a pozat în oglindă, fiind mândră și încrezătoare în formele ei.

Este de la sine înțeles că vedeta se simte bine în pielea ei și nu ezită să arate acest lucru, bucurându-se de maternitate și de felul în care s-a schimbat corpul ei până acum.

