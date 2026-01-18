Survivor România, 18 ianuarie 2026. Final în lacrimi la duelul pentru eliminare dintre Niky Salman și Iulia Istrate

Episodul 6 din data de 17 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Duelul pentru eliminare s-a dat între Niky Salman și Iulia Istrate. Confruntarea s-a încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea lui Niky, iar finalul a fost unul extrem de emoționant. În lacrimi, Iulia Istrate a spus: „Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică cât m-am considerat”.

Duminica, 18.01.2026, 23:30