Sfaturi pentru fotografii reusite cu iarna si zapada

Sursa: Dreamstime

Echipamentul

Primul sfat este sa te imbraci calduros. Nu gros, ci confortabil, dar calduros ca sa te poti misca in voie si sa te bucuri de sesiunea foto. Nu este deloc placut sa iti inghete degetele, in plus iti va fi dificil sa apesi butonul declansator. Si echipamentul necesita protectie, poate ninge, poate temperaturile sunt foarte scazute. Aparatele de fotografiat profesioniste vor rezista destul de bine in conditii de temperaturi scazute, unele mai ieftine s-ar putea sa va dezamgeasca, fie din punct de vedere al functionarii, fie din punct de vedere al calitatii imaginilor. Uneori, un prosop poate fi util pentru echipament deoarece se poate umezi usor cand este frig si rece.

Bateriile s-ar putea sa va ridice probleme in cazul in care sunteti nevoiti sa luati unele de rezerva. In primul rand, vremea rece consuma mai repede bateriile. Intr-o iarna rece, daca folositi aparate cu functia live view, bateriile se pot descarca chiar si in 30 de minute. Le puteti purta in haina pentru a le tine la cald sau chiar in buzunar. Puteti face schimb din cand in cand sa va asigurati ca fiecare baterie este suficient de bine incalzita.

Va sfatuim sa nu plimbati echipamentul de la caldura, la frig si invers. Aduceti echipamentul inauntru doar daca ati terminat sedinta foto sau puneti-l intr-o punga de plastic sigilabila, altfel veti intampina probleme si cu umezeala care va aparea si pe aparat in sine, si pe obiective. Mai rau decat atat, condensul poate ingheta imediat cand iesiti la frig.