Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cu ce o enervează Oase pe Maria Pitică: "Îi place să lase frimituri peste tot!"

Episodul 7 din data de 19 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele opt cupluri ”cea mai grea probă de până acum”. Băieții vor sta într-o cabină cu căștile pe urechi și vor trebui să intuiască ce le spun fetele după mimica buzelor. Iată cum s-a descurcat cuplul Maria Pitică și Oase la provocarea „Taci și ascultă-mă!”

Luni, 19.01.2026, 22:59