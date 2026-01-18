Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce mai face și cu ce se ocupă acum Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive. Cum arată

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive. Cum arată

Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1, arată acum complet diferit de cum și-o amintesc telespectatorii când apărea zilnic la TV.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 09:21
Crina Abrudan și-a început cariera ca prezentatoare a știrilor sportive la Antena 1 în 2011. | Antena 1

Crina Abrudan a devenit cunoscută ca prezentatoare a știrilor din sport la Antena 1. După ce a decis să renunțe la cariera ei în televiziune, Crina s-a lansat în lumea afacerilor.

Vedeta a decis să își deschidă propriul business și a ales să organizeze un spațiu de joacă pentru copii.

Cum arată acum Crina Abrudan, la 15 ani de la debutul ei în televiziune

Crina Abrudan se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Ea și-a construit o familie frumoasă alături de soțul, Gabi, cu care formează un cuplu de mai bine de 17 ani.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Raluca Lăzăruț, fosta prezentatoare de la Super Bingo Metropolis. Cu ce se ocupă

Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în 2017.

„Într-un an de 8 martie. Nu mai știu exact. 8 sau 1 martie, acum 13 ani, da, că în 2008 ne-am cunoscut. Aveam prieteni comuni. Știam după nume cine e, dar nu ne cunoșteam, nu știa cine sunt, pentru că el în ultimii ani fusese plecat din țară, era întors recent. Eu ieșeam cu fetele, cu prietenele și colegele mele. Ne făcuserăm un obicei vinerea și după mai stăteam câteva ore că se dansa în restaurantul respectiv și acolo s-a produs”, a dezvăluit Crina Abrudan la Antena Stars într-un interviu din 2021.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ca în orice cuplu, și ei se confruntă uneori cu momente tensionate, dar reușesc să le rezolve rapid, fiind foarte înțelegători unul cu celălalt.

„Nu pot să spun că o rețetă, că facem lucrurile într-un anumit fel. Așa se întâmplă. Cred că totul se întâmplă de la sine. Toată lumea trece prin momente grele.
Eu sunt foarte vulcanică, sunt momente în care mă enervez foarte tare, sunt ca o șampanie. Dacă îl întrebi pe Gabi ce face în momentele alea zice: „plec de acasă, mă duc să mă plimb, revin”. Amândoi suntem Capricorn. Nu port ranchiună”, a mai povestit fosta știristă.

Citește și: Cum arată și ce mai face în prezent Doina Levintza, după ce a declarat faptul că a terminat cu moda

Cuplul nu are copii, iar Crina a fost deranjată de mai multe ori atunci când a fost întrebată când va deveni mamă. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că acesta este un subiect sensibil pentru ea.

La vârsta de 47 ani, Crina Abrudan se bucură de viață alături de soțul ei și pleacă adesea în vacanțe.

Recent, ea a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din Dubai din decembrie, povestindu-le urmăritorilor ei cum a încheiat anul 2025 la plajă și relaxare.

Cu un corp de invidiat, părul lung și blond, Crina Abrudan arată total diferit față de cum o cunoșteau telespectatorii când o vedeau pe micul ecran prezentând știrile sportive.

Acum ea este complet transformată, are un stil de viață sănătos, merge la sală și se preocupă de fizicul ei, arătând mereu impecabil atunci când își face apariția. Chiar dacă a renunțat să mai apară la TV, Crina Abrudan rămâne prezentă pe rețelele de socializare acolo unde are o comunitate mare de fani.

Citește și: Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? Făcea senzație alături de nume celebre din muzică. Cu ce se ocupă Alina Cristina Coman acum

Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie. Imaginile care i-au surprin... Ce spun chelnerii despre comportamentul lui Kate Middleton atunci când nu sunt camere în jur. Adevărul despre Prințesa d...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă Afacerea în care românul celebru ales primar cu o majoritate zdrobitoare a investit o sumă uriaşă
Observatornews.ro Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Antena 3 Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
SpyNews Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…” Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie. Imaginile care i-au surprins pe fani
Diana Munteanu a sfidat frigul și s-a întins pe șezlongul plin de zăpadă, în costum de baie. Imaginile care...
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta
Plante Feng Shui care pot aduce noroc. Unde recomandă specialiștii să le amplasezi în locuința ta Catine.ro
Cine ar fi noul iubit al Emiliei Ghinescu. Se zvonește că are o relație cu un bărbat de vârsta fiului ei. Prima reacție a artistei
Cine ar fi noul iubit al Emiliei Ghinescu. Se zvonește că are o relație cu un bărbat de vârsta fiului ei. Prima...
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a lăsat pe toți fără comentarii
Serenay Sarikaya a îmbrăcat o ținută spectaculoasă la cel mai recent eveniment monden. Prețul acesteia i-a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie: “Sunt suficient de…”
Ce mesaj tranșant a transmis fosta soție a lui Lino Golden, după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie:... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta
Claudia Pătrășcanu s-a împăcat cu iubitul după despărțirea de acum trei luni. Cum a fost surprinsă vedeta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x