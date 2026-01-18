Ce mai face și cu ce se ocupă acum Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive. Cum arată

Crina Abrudan, fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1, arată acum complet diferit de cum și-o amintesc telespectatorii când apărea zilnic la TV.

Crina Abrudan a devenit cunoscută ca prezentatoare a știrilor din sport la Antena 1. După ce a decis să renunțe la cariera ei în televiziune, Crina s-a lansat în lumea afacerilor.

Vedeta a decis să își deschidă propriul business și a ales să organizeze un spațiu de joacă pentru copii.

Cum arată acum Crina Abrudan, la 15 ani de la debutul ei în televiziune

Crina Abrudan se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Ea și-a construit o familie frumoasă alături de soțul, Gabi, cu care formează un cuplu de mai bine de 17 ani.

Cei doi trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și s-au căsătorit în 2017.

„Într-un an de 8 martie. Nu mai știu exact. 8 sau 1 martie, acum 13 ani, da, că în 2008 ne-am cunoscut. Aveam prieteni comuni. Știam după nume cine e, dar nu ne cunoșteam, nu știa cine sunt, pentru că el în ultimii ani fusese plecat din țară, era întors recent. Eu ieșeam cu fetele, cu prietenele și colegele mele. Ne făcuserăm un obicei vinerea și după mai stăteam câteva ore că se dansa în restaurantul respectiv și acolo s-a produs”, a dezvăluit Crina Abrudan la Antena Stars într-un interviu din 2021.

Ca în orice cuplu, și ei se confruntă uneori cu momente tensionate, dar reușesc să le rezolve rapid, fiind foarte înțelegători unul cu celălalt.

„Nu pot să spun că o rețetă, că facem lucrurile într-un anumit fel. Așa se întâmplă. Cred că totul se întâmplă de la sine. Toată lumea trece prin momente grele.

Eu sunt foarte vulcanică, sunt momente în care mă enervez foarte tare, sunt ca o șampanie. Dacă îl întrebi pe Gabi ce face în momentele alea zice: „plec de acasă, mă duc să mă plimb, revin”. Amândoi suntem Capricorn. Nu port ranchiună”, a mai povestit fosta știristă.

Cuplul nu are copii, iar Crina a fost deranjată de mai multe ori atunci când a fost întrebată când va deveni mamă. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că acesta este un subiect sensibil pentru ea.

La vârsta de 47 ani, Crina Abrudan se bucură de viață alături de soțul ei și pleacă adesea în vacanțe.

Recent, ea a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din Dubai din decembrie, povestindu-le urmăritorilor ei cum a încheiat anul 2025 la plajă și relaxare.

Cu un corp de invidiat, părul lung și blond, Crina Abrudan arată total diferit față de cum o cunoșteau telespectatorii când o vedeau pe micul ecran prezentând știrile sportive.

Acum ea este complet transformată, are un stil de viață sănătos, merge la sală și se preocupă de fizicul ei, arătând mereu impecabil atunci când își face apariția. Chiar dacă a renunțat să mai apară la TV, Crina Abrudan rămâne prezentă pe rețelele de socializare acolo unde are o comunitate mare de fani.

