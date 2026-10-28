5 combinații de alimente care ajută organismul să absoarbă mai bine vitaminele și mineralele. Ce recomandă un nutriționist

În articolul de mai jos vei găsi câteva recomandări de la specialiști în nutriție. Iată ce consideră că ar putea fi de ajutor pentru o viață sănătoasă.

Ce combinații de alimente recomandă un nutriționist | Shutterstock

Micile ajustări ale combinațiilor alimentare pot influența modul în care organismul absoarbe nutrienții. De la adăugarea sucului de lămâie peste preparatul indian „palak sabzi” (cu spanac și legume) până la combinarea turmericului cu piper negru, anumite asocieri alimentare pot ajuta organismul să valorifice mai eficient nutrienții din mesele zilnice.

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Ce combinații de alimente recomandă un nutriționist

Absorbția nutrienților nu depinde doar de ceea ce mănânci, ci și de modul în care diferitele alimente acționează împreună. Vitamina C poate spori absorbția fierului din surse vegetale, grăsimile sănătoase facilitează absorbția vitaminelor liposolubile, iar asocierea turmericului cu piperul negru poate crește biodisponibilitatea curcuminei.

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Scopul nu este să îți schimbi radical întreaga alimentație, ci să faci alegeri simple și practice, care să te ajute să obții mai multe beneficii nutriționale din preparatele pe care le savurezi deja.

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5 combinații de alimente care ajută organismul să absoarbă mai bine vitaminele și mineralele

Ryan Fernando este nutriționistul vedetelor și se declară un pasionat al obiceiurilor culinare sănătoase. Acesta a dezvoltat un program prin care ajută oamenii să își vindece legătura cu mâncarea și să respecte un plan alimentar care să le îmbunătățească viața.

Mai jos sunt cinci combinații alimentare care ar optimiza absorbția nutrienților, conform nutriționistului:

FIER + VITAMINA C

Fierul din surse vegetale este mai greu de absorbit de către organism. Vitamina C îl transformă într-o formă mai ușor absorbabilă.

Combinație recomandată: Spanac/Palak sabzi + suc proaspăt de lămâie.

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ANUMITE VITAMINE + GRĂSIMI SĂNĂTOASE

Vitaminele A, D, E și K au nevoie de grăsimi sănătoase pentru a fi absorbite la nivel intestinal.

Combinație recomandată: Salate/morcovi/roșii + ulei de măsline extravirgin sau avocado.

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TURMERIC + PIPER NEGRU

Curcumina, substanța activă din turmeric, este slab absorbită de organism atunci când este consumată singură.

Combinație recomandată: Turmeric + un vârf de cuțit de piper negru măcinat

Absorbția are un nivel mai ridicat în această combineție, deoarece piperina, un compus prezent în piperul negru, poate crește biodisponibilitatea curcuminei cu până la 2.000%.

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ZINC + PROTEINE

Acidul fitic din alimentele vegetale poate reduce absorbția zincului, în timp ce aminoacizii din proteine pot contribui la o mai bună absorbție a acestuia.

Combinație recomandată: Semințe de dovleac/cereale integrale + iaurt grecesc sau ouă.

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LEGUME CRUCIFERE + SEMINȚE DE MUȘTAR MĂCINATE

Prepararea termică a broccoliului inactivează enzima naturală numită mirozinază. Adăugarea pudrei de semințe de muștar crude poate contribui la restabilirea activității acestei enzime.

Combinație recomandată: Broccoli gătit + semințe de muștar măcinate

Importanța mirozinazei: Această enzimă contribuie la activarea unor compuși bioactivi din legumele crucifere, studiați pentru potențialele lor efecte anticancerigene.

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Micile ajustări ale combinațiilor alimentare pot avea beneficii majore. Ține doar de tine să ai grijă de propria sănătate, dar să dai și gust vieții.