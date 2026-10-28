Antena Căutare
Home Lifestyle Health 5 combinații de alimente care ajută organismul să absoarbă mai bine vitaminele și mineralele. Ce recomandă un nutriționist

5 combinații de alimente care ajută organismul să absoarbă mai bine vitaminele și mineralele. Ce recomandă un nutriționist

În articolul de mai jos vei găsi câteva recomandări de la specialiști în nutriție. Iată ce consideră că ar putea fi de ajutor pentru o viață sănătoasă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 15:23
Ce combinații de alimente recomandă un nutriționist | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Micile ajustări ale combinațiilor alimentare pot influența modul în care organismul absoarbe nutrienții. De la adăugarea sucului de lămâie peste preparatul indian „palak sabzi” (cu spanac și legume) până la combinarea turmericului cu piper negru, anumite asocieri alimentare pot ajuta organismul să valorifice mai eficient nutrienții din mesele zilnice.

Citește și: Cori Grămescu, nutriționista vedetelor, dezvăluiri după 6 luni de tratamente și două operații: „Nu puteam trece singură prin asta”

Ce combinații de alimente recomandă un nutriționist

Absorbția nutrienților nu depinde doar de ceea ce mănânci, ci și de modul în care diferitele alimente acționează împreună. Vitamina C poate spori absorbția fierului din surse vegetale, grăsimile sănătoase facilitează absorbția vitaminelor liposolubile, iar asocierea turmericului cu piperul negru poate crește biodisponibilitatea curcuminei.

Articolul continuă după reclamă

Scopul nu este să îți schimbi radical întreaga alimentație, ci să faci alegeri simple și practice, care să te ajute să obții mai multe beneficii nutriționale din preparatele pe care le savurezi deja.

Citește și: Ce să consumi pentru a-ți susține imunitatea în sezonul gripei. Alimentele recomandate de specialiști.Ce să nu lipsească din dietă

5 combinații de alimente care ajută organismul să absoarbă mai bine vitaminele și mineralele

Ryan Fernando este nutriționistul vedetelor și se declară un pasionat al obiceiurilor culinare sănătoase. Acesta a dezvoltat un program prin care ajută oamenii să își vindece legătura cu mâncarea și să respecte un plan alimentar care să le îmbunătățească viața.

Mai jos sunt cinci combinații alimentare care ar optimiza absorbția nutrienților, conform nutriționistului:

FIER + VITAMINA C

Fierul din surse vegetale este mai greu de absorbit de către organism. Vitamina C îl transformă într-o formă mai ușor absorbabilă.

Combinație recomandată: Spanac/Palak sabzi + suc proaspăt de lămâie.

Citește și: Cum se menține Mick Jagger în formă la 83 de ani! Artistul a dezvăluit ce face șase zile pe săptămână și cât aleargă zilnic

ANUMITE VITAMINE + GRĂSIMI SĂNĂTOASE

Vitaminele A, D, E și K au nevoie de grăsimi sănătoase pentru a fi absorbite la nivel intestinal.

Combinație recomandată: Salate/morcovi/roșii + ulei de măsline extravirgin sau avocado.

Citește și: Prunele și pâinea cu maia, două alimente care pot influența glicemia. Ce spun specialiștii despre efectele lor asupra organismului

TURMERIC + PIPER NEGRU

Curcumina, substanța activă din turmeric, este slab absorbită de organism atunci când este consumată singură.

Combinație recomandată: Turmeric + un vârf de cuțit de piper negru măcinat

Absorbția are un nivel mai ridicat în această combineție, deoarece piperina, un compus prezent în piperul negru, poate crește biodisponibilitatea curcuminei cu până la 2.000%.

Citește și: Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea rinichilor, potrivit specialiștilor în nutriție. Ce alimente ar trebui să consumi dimineața

ZINC + PROTEINE

Acidul fitic din alimentele vegetale poate reduce absorbția zincului, în timp ce aminoacizii din proteine pot contribui la o mai bună absorbție a acestuia.

Combinație recomandată: Semințe de dovleac/cereale integrale + iaurt grecesc sau ouă.

Citește și: Dieta lui Cristiano Ronaldo. Cum reușește fotbalistul celebru să se mențină în formă printr-o nutriție echilibrată

LEGUME CRUCIFERE + SEMINȚE DE MUȘTAR MĂCINATE

Prepararea termică a broccoliului inactivează enzima naturală numită mirozinază. Adăugarea pudrei de semințe de muștar crude poate contribui la restabilirea activității acestei enzime.

Combinație recomandată: Broccoli gătit + semințe de muștar măcinate

Importanța mirozinazei: Această enzimă contribuie la activarea unor compuși bioactivi din legumele crucifere, studiați pentru potențialele lor efecte anticancerigene.

Citește și: La ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii, potrivit experților. Cei mai mulți nu știu momentul ideal

femeie care scrie într-un carnet pe un blat lângă legume și fructe
+36
Mai multe fotografii

Micile ajustări ale combinațiilor alimentare pot avea beneficii majore. Ține doar de tine să ai grijă de propria sănătate, dar să dai și gust vieții.

(P) Cât durează un tratament cu alignere invizibile Spark și care sunt etapele lui? Ghid explicat de medicii Dental Scie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Observatornews.ro Etajele blocului din Rahova s-au prăbuşit în timpul demolării "controlate". "Ziceai că e cutremur" Etajele blocului din Rahova s-au prăbuşit în timpul demolării "controlate". "Ziceai că e cutremur"
Antena 3 O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
SpyNews Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat Cât de diferit este Montoya, bărbatul care s-a lăsat ispitit de Gabriella Barbu, la Insula Iubirii Spania. Fostul concurent s-a schimbat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Cât durează un tratament cu alignere invizibile Spark și care sunt etapele lui? Ghid explicat de medicii Dental Science
(P) Cât durează un tratament cu alignere invizibile Spark și care sunt etapele lui? Ghid explicat de medicii...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
La ce oră ar trebui să te culci și câte ore trebuie să dormi în funcție de vârstă. Recomandările specialiștilor
La ce oră ar trebui să te culci și câte ore trebuie să dormi în funcție de vârstă. Recomandările...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un apel: „Să le dea copiilor!”
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x