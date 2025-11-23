La ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii, potrivit experților. Cei mai mulți nu știu momentul ideal

Experții au dezvăluit la ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii, după ce se schimbă ora și se întunecă mai devreme.

Te-ai întrebat la ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii? Zilele sunt mai scurte, se întunecă mai devreme, ceea ce înseamnă că unele dintre comportamentele noastre se schimbă.

Potrivit experților, schimbarea orei la care mănânci cina în timpul iernii ar putea să ajute, scrie Science Alert.

Fiecare corp uman are un ritm circadian. Adică un „ceas” de 24 de ore care afectează somnul, metabolismul, digestia și ciclul hormonal.

Acest ritm e sincronizat natural cu lumina și întunericul. Ca urmare, atunci când se întunecă mai devreme, metabolismul nostru tinde să încetinească.

La ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii, potrivit experților

Această legătură dintre metabolism și lumina zilei poate afecta la ce oră ar trebui să mănânci cina în timpul iernii.

Crononutriția analizează modul în care momentul meselor interacționează cu ceasul biologic intern și ce efecte pot avea zilele scurte asupra dispoziției, metabolismului și sănătății.

Un studiu recent a constatat că adulții sănătoși care au luat cina la ora 22:00 au avut vârfuri ale glicemiei cu 20% mai mari și au ars cu 10% mai puține grăsimi în comparație cu cei care au mâncat cina la ora 18:00. Aceasta în ciuda faptului că ambele grupuri au consumat mese identice și au avut ore de culcare similare.

Analize mai ample susțin aceleași tendințe. O meta-analiză a 29 de studii a raportat că ferestrele mai timpurii de alimentație, mai puține mese și consumul majorității caloriilor mai devreme în zi au fost asociate cu o scădere mai mare în greutate și îmbunătățirea markerilor metabolici. Precum tensiune arterială mai bună, niveluri mai scăzute ale glicemiei și colesterolului.

Alte cercetări asociază consumul constant de alimente târziu în noapte, mai ales aproape de ora de culcare, cu rezultate mai slabe privind sănătatea. Dar și cu un risc crescut de obezitate și tulburări metabolice precum diabetul de tip 2.

Cinele luate mai devreme se pot potrivi mai bine cu ritmurile metabolice naturale ale organismului. În special atunci când ultima masă are loc cu mult înainte ca organismul să intre în „faza de odihnă”. Acest lucru ar putea explica de ce mâncatul mai devreme are beneficii pentru sănătate.

Mulți cronobiologi concluzionează că alinierea aportului alimentar cu biologia circadiană reprezintă o metodă promițătoare și cu cost redus pentru îmbunătățirea rezultatelor metabolice. Mai ales când este combinată cu alți factori ai stilului de viață precum activitatea fizică și alimentația sănătoasă.

Metabolismul e afectat iarna

Iarna, în special la latitudini nordice, zilele scurte și nopțile lungi pot perturba ritmurile circadiene.

Lumina solară redusă poate scădea nivelurile de serotonină. Ceea ce contribuie la dispoziție scăzută sau la tulburarea afectivă sezonieră (SAD). Combinată cu serile lungi petrecute în interior, oamenii tind să mănânce mai des gustări sau să întârzie cina.

Însă digestia, eliberarea hormonilor și chiar numărul de calorii arse pe parcursul zilei urmează ritmuri circadiene. Atunci când mesele au oc prea aproape de somn, aceste procese se suprapun în moduri care pot afecta atât metabolismul, cât și odihna. Ceea ce crește riscul unui somn slab și al unor probleme metabolice.

Deși lumina și întunericul au cea mai mare influență asupra ritmurilor circadiene, aportul alimentar, stresul, activitatea fizică și temperatura le pot influența, de asemenea.

Dacă mănânci după ora 21:00 în majoritatea nopților și te trezești greoi sau simți că somnul e mai puțin odihnitor, experții recomandă să experimentezi cu mese mai devreme.

Experții recomandă să închei cina mai devreme iarna, în ferestra 17:30 - 19:00. Sau cu cel puțin 2-3 ore înainte de culcare.