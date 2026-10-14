Cum se menține Mick Jagger în formă la 83 de ani! Artistul a dezvăluit ce face șase zile pe săptămână și cât aleargă zilnic

Mick Jagger are 83 de ani și pare să nu dea niciun semn că ar intenționa să încetinească ritmul. Iată cum arată o zi din viața sa.

Mick Jagger, într-o formă de invidiat la peste 80 de ani | Gettyimages

Mick Jagger este o legendă a muzicii rock, este un om de o vitalitate incredibilă și, deși mulți ar crede că asta se datorează faptului că face ceea ce îi place, energia sa vine dintr-o rutină destul de strictă.

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a declarat într-un interviu acordat revistei GQ Magazine că se antrenează cinci sau șase zile pe săptămână. Artistul și-a rezumat rutina printr-o frază sugestivă: „Mă antrenez șase zile pe săptămână, alerg 12 kilometri pe zi și mănânc pe săturate.”

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Ce face Mick Jagger pentru a se menține în formă chiar și la 83 de ani

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Mick Jagger este o furtună pe scenă, dar și în spatele ei. Energia respectivă nu poate fi susținută decât cu multă disciplină.

Programul său de antrenament include exerciții la sală, dans, sprinturi, înot, ciclism, kickboxing, yoga și Pilates. Toate aceste activități îl ajută să-și mențină rezistența fizică și mobilitatea necesare pentru a continua să susțină concerte pe scenă.

Deși poate părea paradoxal, Jagger spune că mănâncă mult pentru a compensa consumul ridicat de energie generat de activitatea sa fizică intensă.

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Chiar și la 83 de ani, Sir Mick Jagger continuă să domine scena cu aceeași energie care a consacrat trupa The Rolling Stones în anii ’60. O asemenea longevitate nu este întâmplătoare. De-a lungul deceniilor, Jagger a acordat o importanță deosebită sănătății și condiției sale fizice, iar rezultatele vorbesc de la sine.

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„Se antrenează aproape zilnic, combinând mai multe activități, urmează un regim alimentar asemănător cu al sportivilor de performanță și practică meditația. Nu putem nega faptul că Mick Jagger are o moștenire genetică de invidiat, însă adevăratul său elixir al tinereții fără bătrânețe este disciplina și voința pe care le pune în tot ceea ce face, mai ales când vine vorba despre îngrijirea corpului și a minții. Nu este un pact cu diavolul, ci un pact cu sine însuși”, a declarat scriitoarea Isadora Puiggené, conform HELLO!.