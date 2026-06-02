Fostul bucătar al lui Cristiano Ronaldo vorbește despre restricțiile pe care acesta și le impune și ce nu consumă niciodată.

Dieta lui Cristiano Ronaldo. Cum reușește fotbalistul celebru să se mențină în formă printr-o nutriție echilibrată

Cristiano Ronaldo, chiar și la vârsta de 41 de ani, este încă într-o formă fizică excelentă și evoluează la cel mai înalt nivel. Nu există nicio magie în cazul lui. Totul ține de disciplină.

Dieta lui Cristiano Ronaldo

Dezvăluirile fostului său bucătar personal, Giorgio Barone au reușit să impresioneze fanii fotbalistului, asta dacă nu erau deja impresionați de strictețea pe care o are în viața sa în fiecare zi. Acesta a explicat dieta și obiceiurile simple, dar stricte, care stau la baza uneia dintre cele mai impresionante cariere din fotbal, arată acest site.

Barone, care a lucrat cu Ronaldo în perioada în care acesta evolua la Juventus, a subliniat un lucru foarte clar: „Disciplina lui este cu adevărat unică.”

Potrivit acestuia, mâncarea în sine nu este ceva extraordinar. Ceea ce îl diferențiază pe Ronaldo este faptul că nu se abate niciodată de la rutină.

Adevărul despre dieta lui Ronaldo

Barone a demontat mitul conform căruia sportivii de elită consumă alimente exotice sau extrem de scumpe.

„Să demontăm acest mit că fotbaliștii mănâncă lucruri speciale. Ei mănâncă lucruri foarte simple, dar sănătoase și de calitate.”

El a adăugat că mesele lui Ronaldo erau „destul de normale”, bazate pe ingrediente curate și naturale, nu pe planuri nutriționale complicate.

Ce include Cristiano Ronaldo în dieta sa

Alimentația lui Ronaldo este simplă, echilibrată și constantă. Accentul cade pe calitate și rutină, nu pe complexitate.

Avocado, ouă și legume proaspete;

Proteine slabe precum puiul și peștele;

Orez negru sau orez roșu în locul orezului alb;

Ingrediente proaspete, organice și atent selecționate;

Mâncare preparată în casă, fără conservanți sau sosuri procesate;

Ficat și alte organe, pe care Barone le numește „superalimente”;

Ulei de măsline, lămâie și condimente simple pentru preparate cât mai curate. Fostul său bucătar a explicat și faptul că Ronaldo își adaptează aportul alimentar în funcție de volumul de antrenament.

„Mânca mult pentru că se antrena mult”, fără să fie obsedat de numărarea proteinelor sau carbohidraților.

Ce evită complet Ronaldo

Disciplina se vede și mai bine în ceea ce refuză să consume. Zahăr sub orice formă, inclusiv în cafea. „Zahărul este o otravă pentru organismul nostru”, spune Barone;

Mâncare de tip fast-food, nici măcar în vacanțe;

Băuturi carbogazoase

Alimente procesate sau conservate;

Produse pe bază de făină, precum pastele, pâinea și preparatele similare;

Mese copioase târziu în noapte, care afectează somnul.

Obiceiurile care fac diferența

Pentru Ronaldo, alimentația reprezintă doar o parte dintr-un stil de viață extrem de disciplinat.

El ia cina devreme pentru a avea un somn de calitate.

„Nu dormi bine cu stomacul plin. Este cel mai rău lucru care se poate întâmpla.”

Barone a atras atenția și asupra unui obicei frecvent întâlnit la alți fotbaliști:

„Mulți jucători au prostul obicei de a sta treji până târziu în noapte, mai ales jucând PlayStation.”

Ronaldo, în schimb, evită astfel de distrageri și își respectă cu strictețe programul zilnic. Un sistem simplu, urmat perfect. În ciuda tuturor teoriilor despre sportivii de elită, Barone insistă că nu există nimic complicat în cazul lui Ronaldo.

„Nu este mare lucru. Mânca lucruri normale, ca oamenii obișnuiți.”

Diferența este consecvența. Fără zile de răsfăț, fără scurtături și fără compromisuri, așa cum a concluzionat Barone:

„Spun mereu că succesul depinde în proporție de 60% de alimentație și 40% de antrenament.”

Succesul lui Cristiano Ronaldo nu se bazează pe secrete ascunse, ci pe disciplină și pe respectarea acelorași reguli, zi de zi.