Virusul tropical fatal care se îndreaptă spre Europa. Experții avertizează că poate ajunge în cele mai mari orașe

Experții avertizează că un virus tropical fatal, ce poate fi transmis prin ciupitura de țânțar, poate ajunge în curând în Europa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 14:17 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 14:20
Experții au dezvăluit cum se poate transmite virusul | Shutterstock
Virusul se găsește, de obice, în regiuni tropicale și subtropicale, inclusiv America Centrală și de Sud, Caraibe, insulele din Oceanul Indian, Africa și Asia.

Dar acest virus s-ar putea răspândi în curând în Europa și America de Nord, scrie Daily Mail.

Virusul se transmite prin ciupitura de țânțar, la fel ca multe alte boli periculoase.

Pe măsură ce vremea se încălzește la nivel global, virusul se poate răspândi în mai multe țări.

Virusul tropical fatal care se îndreaptă spre Europa

Virusul Chikungunya s-ar putea răspândi în curând în Europa și America de Nord, avertizează un nou studiu. Experți de la Universitatea de Medicină Tradițională Chineză Zhejiang din Hangzhou, China, spun că schimbările climatice creează condițiile perfecte pentru această răspândire în marile orașe.

„Schimbările climatice afectează Chikungunya în principal prin modificarea zonelor în care pot trăi vectorii săi de țânțari,” susține dr. Yang Wu, unul dintre autorii studiului. „În studiul nostru, țânțarul-tigru asiatic a fost deosebit de important. Explică peste 70% din distribuția prezisă a virusului.”

„Pentru că acest țânțar tolerează mai bine condițiile mai reci decât țânțarul febrei galbene, încălzirea globală îi poate permite să se stabilească în zone care înainte erau prea reci,” a continuat dr. Wu. „Când țânțarii potriviți se stabilesc într-o zonă, crește șansa de transmitere locală a Chikungunya.”

Virusul e fatal, deși rar, dar poate provoca dureri articulare de lungă durată și dizabilitate. În limba kimakonde, „Chikungunya” înseamnă „a se contorsiona”.

Chikungunya e o boală cunoscută din 1952, cauzată de un virus transmis de țânțari din genul Aedes. Deși există aproximativ 33.000 de cazuri până acum în acest an, Chikungunya e una dintre cele mai neglijate boli tropicale din lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

În prezent, majoritatea focarelor apar în regiunile tropicale și subtropicale. Totuși, până în 2100, acest lucru s-ar putea schimba, potrivit dr. Ye Xu, unul dintre autorii studiului.

„În prezent, 139 de țări sau regiuni, reprezentând 21.3% din suprafața terestră a lumii, sunt zone de risc pentru virusul Chikungunya,” susține dr. Xu. „Dar arătăm că, în modelele de schimbări climatice, virusul se va extinde spre nord, în regiuni temperate, în special în nord-estul Americii de Nord, Europa Centrală și Asia de Est.”

Cum se pot răspândi țânțarii periculoși în Europa

În studiul lor, echipa a modelat modul în care se vor modifica arealul țânțarului febrei galbene (Aedes aegypti) și al țânțarului-tigru asiatic (Aedes albopictus), cei 2 vectori cunoscuți ai virusului — pe măsură ce temperaturile cresc.

Modelele sugerează că Europa de Nord-Centrală, nord-estul Americii de Nord și estul Asiei ar putea deveni „puncte fierbinți” viitoare pentru virus.

„Publicul nu trebuie să intre în panică, dar sistemele de sănătate ar trebui să se pregătească din timp,” susține dr. Xu. „De exemplu, autoritățile de sănătate publică pot acționa acum prin monitorizarea țânțarilor Aedes, instruirea medicilor ca să recunoască rapid Chikungunya, consolidarea controlului țânțarilor și stabilirea planurilor de răspuns rapid înainte de apariția focarelor. Aceste măsuri sunt deosebit de importante în regiunile temperate, unde boala nu este în mod obișnuit o preocupare de sănătate publică.”

„Limitarea încălzirii globale și investițiile în pregătirea de bază ar putea reduce șansele ca extinderea viitoare să ducă la focare mari,” a continuat experta.

În 2024, au fost 112 cazuri confirmate de Chikungunya raportate doar în Marea Britanie, în rândul călătorilor în țară, de aproape 1.5 ori mai multe decât în 2023.

