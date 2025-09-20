Antena Căutare
Alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale. Ce poate afecta procesul de slăbire

Reducerea aportului de calorii, consumul unei cantități mari de proteine ​​și echilibrarea consumului de carbohidraților sunt metode eficiente pentru a elimina kilogramele în exces. Pentru a susține aceste aspecte, este important să acorzi atenție dietei. Citește despre alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale.

Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 15:31
Alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale. Ce poate afecta procesul de slăbire | Shutterstock

Grăsimea abdominală poate fi influențată de mai mulți factori, inclusiv hormonii și sexul. În același timp, alegerile alimentare pot ocupa un rol major. Consumul unei cantități mai mari de calorii decât poți arde într-o zi te poate face să te confrunți cu o creștere nedorită în greutate.

Alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale

Tipurile de calorii pe care alegi să le incluzi în dietă pot afecta greutatea și masa de grăsime. În special zahărul poate favoriza obezitatea. Dacă îți dorești să elimini grăsimea de pe abdomen, limitarea aportului de zahăr este una dintre cele mai bune măsuri.

Există o serie de alimente, care pot îngreuna procesul de eliminare a grăsimii din zona abdomenului, mai ales dacă le mănânci constant. Dacă vrei să afli mai multe informații despre organizarea unei diete echilibrate, poți cere sfatul unui nutriționist.

Fructe la conservă

Conservele cu fructe îndulcite pot conține multe fructe ambalate și procesate la care este indicat să fii atent, fiind printre aceste alimente care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale. Sortimentele care includ concentrații ridicate de sirop pot fi o sursă densă de zahăr adăugat. În același timp, acest fruct procesat are mai puține fibre decât fructele integrale.

Pizza din comerț

Sortimentele de pizza din comerț sunt rețete populare, inclusiv în cazul copiilor și adolescenților, potrivit Healthline. Majoritatea acestor produse au un conținut bogat în grăsimi, carbohidrați rafinați și calorii. Unele dintre acestea includ cantități ridicate de brânză și carne procesată care au fost afumate sau sărate. Consumul unei cantități mari de carne procesată se poate asocia cu obezitate și un risc crescut de boli cardiace și anumite tipuri de cancer.

Fasole gătită la conservă

Fasolea gătită la conservă poate conține o cantitate mare de zahăr adăugat. Fasolea este o sursă de fibre și proteine. Din acest motiv, pot fi un aliment util pentru a atinge o greutate optimă și a-ți susține sănătatea generală. O alternativă mai bună poate fi să incluzi în alimentație rețete de fasole gătită în casă, la care poți adăuga o cantitate mai redusă de sare.

CITEȘTE ȘI: Cât este recomandat să mergi pe jos zilnic pentru a elimina grăsimea de pe abdomen

Plăcintă

Din cauza modului de preparare, plăcintele pot include o cantitate ridicată de zahăr adăugat, care te poate face să depășești aportul zilnic recomandat. Aceasta se poate întâmpla inclusiv în cazul celor preparate cu fructe, conform Eat This, Not That.

Fructe uscate îndulcite

Fructele uscate pot oferi o sursă de fibre și fier, în același timp însă, multe sortimente pot include un adaos semnificativ de zahăr. Acestea se regăsesc printre alimentele care îngreunează eliminarea grăsimii abdominale. Deseori, dacă citește eticheta ingredientelor, poți observa un îndulcitor listat ca al doilea ingredient al multor produse cu fructe uscate.

Iaurt cu un conținut redus de grăsimi

Iaurtul cu un conținut redus de grăsimi poate include deseori o sursă ascunsă de zahăr adăugat. Atunci când lasă impresia că este o variantă sănătoasă, îți poate influența procesul de slăbire. Dacă vrei să consumi iaurt, poți opta pentru o variantă cu un conținut ridicat în proteine și niveluri reduse de zahăr.

De asemenea, consumul constant de iaurt poate aduce îmbunătățiri sănătății digesive, poate diminua nivelul de colesterol din sânge și poate asigura o sursă semnificativă de calciu.

CITEȘTE ȘI: Ce alimente ajută la arderea grăsimii de pe burtă. Ce să mănânci pentru a reduce talia

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Retro walking: mișcarea blândă cu efecte puternice asupra articulațiilor, care antrenează mușchii uitați, dar și mintea... Un doctor la Harvard descrie ce schimbări pot apărea la nivelul feței dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

