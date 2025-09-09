Ce alimente ajută la arderea grăsimii de pe burtă. Ce să mănânci pentru a reduce talia

O talie subțire nu doar că te face să arăți mai bine, dar îți poate prelungi viața. Țesutul adipos din zona abdominală predispune la diabet, hipertensiune arterială, boli de inimă și chiar cancer. Află ce alimente ajută la arderea grăsimii de pe burtă.

Circumferința mare a taliei nu este doar o problemă estetică. Numeroase studii au semnalat că excesul de grăsime de pe abdomen ne poate îmbolnăvi chiar dacă avem o greutate în limitele normale.

Țesutul adipos din talie este periculos pentru că, de cele mai multe ori, include și grăsime viscerală, adică țesut gras care se acumulează în jurul organelor interne: ficat, pancreas, intestine și inimă. Acesta secretă substanțe inflamatorii care perturbă echilibrul metabolic al organismului și contribuie la apariția a numeroase boli: diabet de tip 2, ficat gras, apnee, hipertensiune arterială, dislipidemie, boli de inimă și chiar cancer.

Cum să reduci grăsimea abdominală prin alimentație

Nu poți elimina strict grăsimea de pe burtă atunci când ții o dietă, potrivit medicilor de la Johns Hopkins Medicine. Deși slăbirea localizată nu este posibilă, pierderea generală în greutate va ajuta la reducerea circumferinței taliei.

Articolul continuă după reclamă

Nu există o dietă miraculoasă care să topească grăsimea peste noapte, dar anumite alimente și băuturi pot ajuta procesul de slăbire și pot face mai eficientă arderea țesutului adipos, în general:

Redu carbohidrații, crește proteinele și fibrele

Studiile arată că persoanele care urmează o dietă săracă în carbohidrați au, pe termen lung, o circumferință a taliei mai mică și un risc mai redus de boli asociate cu obezitatea.

Cercetătorii de la Johns Hopkins au comparat eficiența unei diete sărace în carbohidrați cu a unei diete sărace în grăsimi timp de șase luni, ambele cu același număr de calorii. Cei care au urmat dieta săracă în carbohidrați au slăbit, în medie, cu 4,5 kilograme mai mult decât cei de pe dieta săracă în grăsimi. Așadar, un prim pas către obiectivul tău este să reduci carbohidrații.

Totodată, nutriționiștii recomandă și creșterea aportului de proteine și fibre. Proteinele te mențin sătul mai mult timp și ajută la menținerea masei musculare în timpul pierderii în greutate. Mușchii ard mai multe calorii decât grăsimea, chiar și în repaus, astfel că metabolismul tău rămâne activ. Cercetările arată că persoanele care mănâncă mai multe proteine tind să aibă mai puțină grăsime abdominală decât cele cu o dietă săracă în acest macronutrient.

Fibrele hrănesc bacteriile bune din intestin, ceea ce ajută la echilibrul hormonal și la reducerea inflamațiilor - factori care favorizează acumularea grăsimii, inclusiv a celei abdominale.

Consumă alimente care sprijină arderea grăsimii

Unele alimente sunt mai eficiente decât altele în arderea grăsimii corporale, inclusiv a celei din jurul taliei. Ele influențează hormonii și inflamațiile, susțin metabolismul, cresc sațietatea și reduc aportul caloric, conform MedicineNet.

Iată câteva dintre cele mai bune alimente pentru pierderea în greutate:

Resveratrolul

Acest antioxidant care se găsește în struguri, fructe de pădure și arahide încetinește acumularea grăsimii în organism. Un studiu pe animale a arătat că resveratrolul inhibă maturizarea celulelor grase, ceea ce reduce capacitatea lor de a stoca grăsime. Alte cercetări sugerează că poate stimula metabolismul și sprijini controlul greutății corporale pe termen lung.

Peștele gras

Acizii grași Omega 3 din speciile de pește gras precum somonul, macroul și heringul pot arde grăsimea corporală și circumferința taliei chiar dacă nu modifică semnificativ greutatea totală.

Într-un studiu, masa de grăsime a celor 44 de participanți care au luat 4 grame de ulei de pește zilnic a scăzut cu 0,5 kg, iar masa musculară a crescut cu 0,5 kg, comparativ cu grupul placebo.

Într-un alt studiu, înlocuirea a 6 grame de grăsime alimentară cu ulei de pește timp de trei săptămâni a dus la reducerea grăsimii corporale fără modificări ale greutății.

Fructele roșii

Fructele de culoare roșie sunt bogate în compuși fenolici precum antocianinele, cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatoare și antioxidante. Câteva studii arată că aceste substanțe pot influența genele asociate cu obezitatea, cum este gena FTO, care influențează apetitul și greutatea corporală.

Legumele colorate

Cu cât legumele de pe farfurie au culori mai vibrante, cu atât susțin mai eficient arderea grăsimii corporale. Pigmenții colorați precum carotenoidele și antocianinele ajută la reducerea inflamației din organism și la reglarea hormonilor care controlează depozitarea grăsimii, inclusiv în zona abdominală. Totodată, legumele de orice fel hrănesc bacteriile benefice care compun microbiomul intestinal.

Citește și: Legume care topesc grăsimea abdominală. Trebuie incluse în dieta oricui vrea să slăbească

Ouăle

Aceste alimente nu doar că sunt bogate în proteine, dar conțin din abundență un nutrient numit colină care contribuie la scăderea în greutate datorită rolului important în metabolismul grăsimilor.

Un studiu de mici dimensiuni a arătat că suplimentarea cu colină poate reduce rapid masa corporală. Alte surse bune de colină sunt ficatul de vită sau pui, carnea, peștele, produsele lactate și leguminoasele (fasole, linte, soia).

Turmericul

Acest condiment de culoare portocalie „este un adevărat star atunci când vine vorba de combaterea inflamației care mărește celulele grase și favorizează creșterea în greutate la femeile peste 42 de ani”, spune Melina Jampolis, autoarea cărții Spice Up, Live Long, citată de revista First for Women.

Turmericul este bogat în curcumină, un compus care, în studii pe animale realizate de cercetători de la Universitatea Tufts, a determinat celulele grase să se micșoreze și să moară.

Cofeina

Când este consumată cu moderație, cofeina poate contribui la arderea grăsimii prin stimularea metabolismului. Cercetările arată că ea accelerează temporar metabolismul cu până la 16% pe o perioadă de 1-2 ore de la consum.

Mai mult, unele studii au demonstrat că poate ajuta organismul să utilizeze grăsimea ca sursă de energie, scrie Healthline. Totuși, acest efect pare mai puternic la persoanele cu greutate normală decât la cele supraponderale sau obeze. Cafeaua, ceaiul negru și verde, boabele de cacao sunt surse naturale de cofeină.

Ceaiul verde

Un motiv în plus pentru a consuma ceai verde este un polifenol puternic din compoziția sa numit galat de epigalocatechină (EGCG) despre care studiile susțin că stimulează metabolismul și accelerează procesul de ardere a grăsimii.

EGCG crește termogeneza (procesul prin care corpul produce căldură), determinând organismul să ardă mai multe calorii și grăsime. De asemenea, crește oxidarea grăsimilor - ajută corpul să folosească mai eficient grăsimea ca sursă de energie.

Citește și: Ce să bei ca să slăbești rapid. Se poate bea apă minerală în cura de slăbire? Cât de mult ajută ceaiurile

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.