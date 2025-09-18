Antena Căutare
Home Lifestyle Health Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor

Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor

Pe lângă factorii cunoscuți, care pot influența dezvoltarea mușchilor, există unii ascunși care pot avea un impact la fel de mare. Dacă vrei să-ți atingi obiectivele dorite, poate fi necesar să-i iei în considerare pentru a-ți adapta rutina de antrenament. Citește despre aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 10:56
Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Ce-ți poate afecta dezvoltarea mușchilor | Shutterstock

În general, dezvoltarea masei musculare se bazează pe menținerea a trei aspecte esențiale: consumul unei cantități optime de proteine, ridicarea greutăților și adoptarea unor obiceiuri benefice. În afară de acestea, există mai multe elemente, care pot avea un impact asupra nivelului tău de pregătire fizică.

Aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară

Menținerea și creșterea masei musculare nu se bazează doar pe ridicarea unor greutăți și consumul anumitor alimente. Prin înțelegerea factorilor mai puțin cunoscuți și includerea unor ajustări simple în rutina ta zilnică, îți poți susține progresul în activitățile de fitness.

Rezultatele activităților fizice pot fi influențate în mod semnificativ de mai mulți factori asociați stilului de viață. Dacă întâmpini dificultăți în atingerea rezultatelor sau ești începător, poți cere sfatul unui instructor de sport.

Articolul continuă după reclamă

Moștenirea genetică

ADN-ul ocupă un rol semnificativ în determinarea modului în care organismul răspunde la antrenamentul de forță, conform BoxRox. În mod natural, o parte dintre oameni prezintă o predispoziție să dezvolte mușchi într-un timp mai scurt, deoarece au o proporție mai mare de fibre musculare cu contracție rapidă.

Miostatină este o proteină care inhibă creșterea musculară. Nivelurile reduse de miostatina pot favoriza dezvoltarea unei mase musculare mai mari. Pentru a obține rezultate mai bune în urma antrenamentelor poate fi necesar să-ți adaptezi antrenamentele în funcție de caracteristicile tale corporale. Această variantă poate fi susținută inclusiv de adaptarea dietei.

Sănătatea intestinală

Sănătatea intestinală se regăsește printre aceste aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Microbiomul intestinal include trilioane de bacterii care trăiesc în sistemul digestiv. Acestea ocupă un rol important în absorbția substanțelor nutritive precum proteinele. Problemele de sănătate intestinală pot împiedica digestia. Din acest motiv, pot cauza deficiențe de nutrienți care pot afecta regenerarea și creșterea mușchilor.

Un dezechilibru poate declanșa inflamație sistemică deoarece poate încetini recuperarea musculară și poate reduce performanța în sala de fitness. Un microbiom intestinal sănătos se poate asocia cu o reducere a timpului de recuperare și cu o mai mare eficiență a exercițiilor fizice.

CITEȘTE ȘI: Top 6 alimente bogate în probiotice. Ce să mănânci în fiecare zi pentru un organism sănătos

Deficitul caloric

Mușchii au nevoie de mai multe calorii pentru a crește. Dacă organismul are un deficit caloric, capacitatea sa de a-și dezvolta mușchii este limitată. Aportul insuficient de calorii poate crea deficite energetice, ceea ce poate determina corpul să folosească mușchii pentru a obține energie în loc să-I dezvolte, potrivit Very Well Health.

Calitatea somnului

Calitatea somnului se numără printre aceste aspecte mai puțin cunoscute care pot influența masa musculară. Recuperarea musculară se întâmplă pe durata somnului, mai ales în fazele de somn profund. În acest timp, organismul produce hormoni de creștere, care ocupă un rol esențial pentru repararea și construirea țesutului muscular.

Absența unui număr optim de ore de somn poate afecta sinteza proteinelor și poate crește nivelul de cortizol, un hormon catabolic care descompune mușchii. Astfel, poate afecta creșterea masei musculare.

Privarea de somn poate diminua capacitatea de a te antrena eficient, ceea ce te poate face adopți un program de antrenament neregulat.

CITEȘTE ȘI: Alimente pentru dezvoltarea masei musculare. Cum îți pot susține organismul

De asemenea, dacă suferi de tulburări de somn, poți încerca mai multe suplimente pentru somn. Printre acestea se pot regăsi: vitamine, minerale sau extracte din plante.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025... Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani
Ce este listeria și cum poate fi evitată. Cazurile de infectare au crescut în ultimii ani
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x