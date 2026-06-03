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(P) Ce faci dacă ai nevoie să vorbești cu un medic în timpul nopții

E târziu. Afară e liniște, dar tu nu poți dormi. Ceva nu e în regulă, o durere care persistă, o îngrijorare care crește cu fiecare oră, un simptom pe care nu îl înțelegi și care te ține treaz. Cauți pe Google, dar rezultatele te sperie mai mult decât te lămuresc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 11:48 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 11:50
Descoperă ce trebuie să faci dacă vrei să discuți cu un medic în timpul nopții | sursa foto: Shutterstock
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Camera de gardă pare exagerată pentru ce simți, dar să aștepți până dimineața pare imposibil.

Până de curând, nu existau multe opțiuni. Acum există Ringdoc.

Ce este Ringdoc

Ringdoc este o platformă românească de telemedicină prin care pacienții pot accesa consultații medicale video cu medici specialiști, direct de pe telefon sau laptop, fără deplasare și fără sală de așteptare. Platforma funcționează non-stop, inclusiv în intervalul 23:00 - 07:00, tocmai când toate celelalte opțiuni sunt indisponibile.

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Cu peste 400 de medici specialiști certificați și peste 40 specialități medicale disponibile, Ringdoc acoperă o gamă largă de nevoi medicale, de la medicină generală și pediatrie până la cardiologie, dermatologie, urologie, psihologie, psihiatrie și multe altele.

Trei moduri de a ajunge la un medic, oricând

Ringdoc oferă trei modalități de acces, gândite pentru situații diferite:

1. Sună Acum

Dacă un medic e online în acel moment, îl poți contacta direct, fără nicio programare prealabilă. Inițiezi un apel video instant și în câteva minute ești conectat cu un specialist. Pe timp de noapte, când nu poți și nu vrei să aștepți, aceasta e opțiunea cea mai valoroasă.

2. Găsește-mi un medic acum

Alegi specialitatea medicală de care ai nevoie, iar platforma trimite simultan o notificare tuturor medicilor disponibili din acea specialitate. Ești conectat cu primul care confirmă, fără liste de așteptare, fără timp pierdut.

3. Programare

Alegi medicul, îi vezi calendarul și rezervi un interval de timp care ți se potrivește. Ideal pentru consultații planificate, interpretări de analize sau monitorizarea unei afecțiuni cronice.

Ce primești la finalul consultatiei

O consultație pe Ringdoc nu se termină cu sfârșitul apelului video. La finalul fiecărei consultații primești:

  • Recomandarea medicală în scris, direct în aplicație și pe email, în format PDF
  • Rețeta electronică, semnată și parafată de către medic, valabilă în orice farmacie din România

Nu mai aștepți până dimineața să mergi la cabinet pentru o rețetă. Nu mai cauți un medic de gardă. Totul e rezolvat dintr-un singur apel video online, indiferent de zi sau oră.

Dosarul medical al familiei, într-un singur loc

Fiecare cont Ringdoc poate include mai multe profiluri: pentru tine, pentru copii, pentru părinți sau bunici. Fiecare profil are propriul dosar medical unde poți stoca analize, investigații și documente medicale relevante. Fiecare document are denumirea proprie și data investigației, astfel încât medicul să înțeleagă cât mai ușor situația ta medicală actuală.

Înainte de o consultație, tu decizi ce informații ajung la medic. Nimic nu e transmis automat fără acordul tău explicit. Controlul asupra datelor medicale ale familiei tale rămâne întotdeauna la tine.

Un exemplu concret: copilul tău are febră la miezul nopții și inițiezi o consultație pe Ringdoc. Înainte de apel, selectezi din dosarul lui medical analizele recente și scrisoarea medicală de la pediatrul de familie. Medicul online vede contextul complet în câteva secunde și poate lua o decizie informată, fără să pierzi timp explicând istoricul de la zero în mijlocul nopții.

Siguranță și confidențialitate

Toate consultațiile pe Ringdoc se desfășoară în condiții de confidențialitate, cu respectarea cerințelor GDPR. Într-o lume în care datele personale sunt din ce în ce mai valoroase, informațiile medicale sunt printre cele mai sensibile, iar Ringdoc tratează acest lucru ca pe o prioritate.

Consultațiile video sunt criptate și se desfășoară exclusiv între tine și medic. Platforma este construită astfel încât confidențialitatea actului medical să fie respectată întocmai ca într-un cabinet fizic, cu toate garanțiile pe care le presupune o relație medic-pacient.

Noaptea, când ai nevoie de un medic, Ringdoc e acolo

Nu mai trebuie să aștepți până dimineața, să cauți pe Google simptome care te sperie sau să te întrebi dacă merită sau nu un drum la camera de gardă. Un medic real, o consultație video de câteva minute și un răspuns clar, oricând ai nevoie, indiferent de oră.

Aplicația Ringdoc este disponibilă gratuit pe Google Play și App Store sau poate fi accesată la www.ringdoc.ro.

Pentru că îngrijirea sănătății nu ar trebui să aștepte până dimineața.

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