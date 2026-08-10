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Ți-o mai amintești pe Scarlet Ortiz? Cum arată vedeta de telenovele în prezent | colaj facebook/instagram

Actrița și modelul venezuelean Scarlet Ortiz a împărtășit momentul romantic în care iubitul ei, Yul Bürkle, a cerut-o în căsătorie.

Ți-o mai amintești pe Scarlet Ortiz?

Iubirea a fost marea protagonistă a acestui an, multe cupluri alegând să-i aducă un omagiu prin promisiuni importante. Acesta este și cazul lui Scarlet Ortiz, care, cu doar câteva zile înainte de încheierea anului 2025, s-a logodit cu iubitul ei, Yul Bürkle.

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Emoționată, actrița și modelul venezuelean a împărtășit momentul romantic în care actorul s-a așezat în genunchi în fața ei pentru a o cere în căsătorie, după mai bine de 26 de ani de relație.

Scarlet Ortiz le-a dat vestea cea bună urmăritorilor săi de pe Instagram. „Și am spus DA!!! Mai mult decât să spun da căsătoriei (da, urmează în curând), este un DA pentru a continua să merg alături de tine, @yulburkle”, a scris vedeta de telenovele în anunțul logodnei.

„Cu năravurile noastre, cu suișurile și coborâșurile noastre emoționale, cu binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a oferit și continuă să ni le ofere! Te iubesc!”, a continuat Ortiz în mesajul său.

Actrița a publicat un videoclip în care apărea în fața oglinzii, prezentând ținuta aleasă pentru o cină aniversară. Au trecut câteva secunde înainte ca Yul să intre în cadru și să-i dea actriței un sărut tandru.Scena a devenit și mai romantică atunci când actorul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale, ținând în mână o cutiuță.

„Acesta este cadoul meu”, a spus el zâmbind larg.

„O să mă lași așa?”, a adăugat apoi, văzând-o pe Scarlet rămasă fără cuvinte în fața acestei surprize plăcute.

Ea a reacționat râzând și a luat imediat inelul.

„Trebuie să spun da?”, a întrebat ea.

„Bineînțeles”, a răspuns el.

Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat cu afecțiune, spunându-și aproape simultan: „Te iubesc”.

Scarlet Ortiz, o mamă devotată pentru fiica sa

A fi mamă este una dintre cele mai mari bucurii ale lui Scarlet Ortiz, iar acest lucru îl demonstrează în fiecare interviu și apariție pe rețelele sociale.

Împreună cu fiica ei a trăit multe momente, însă unul dintre ele a fost rememorat de Scarlet cu multă emoție în cel mai recent interviu al său publicat pe rețelele sociale, despre părinți și copii. Actrița a povestit un moment dificil pe care l-a trăit alături de fiica ei în urmă cu câțiva ani și care a făcut-o să simtă că „ar vrea să intre pământul în ea de rușine”.

„Când era mai mică, avea cam trei ani și jumătate, trei sau patru ani. Imaginează-ți la vârsta aceea… mi-a spus: «Mamă, de ce ai părul așa, iar eu îl am așa? Eu nu-l vreau așa, îl vreau ca al tău»”, a povestit actrița despre acel moment.

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Fetița i-a pus această întrebare observând că mama ei avea părul foarte drept, în timp ce al ei era foarte creț.

„Am vrut să leșin. Pământul să mă înghită, pentru că atunci când un copil de vârsta aceea spune așa ceva…”, și-a amintit Scarlet despre episodul trăit.

Cel mai important a fost ceea ce s-a întâmplat după aceea și felul în care a reacționat ea în calitate de mamă în fața unei situații care, într-un fel, ar fi putut să-i creeze fiicei sale o traumă, arată acest site.