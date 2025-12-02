Antena Căutare
Medicii trag semnale de alarmă de sărbători pentru cei care folosesc injecții de slăbit. Ce avertizează în privința alcoolului

În ultimul timp, injecțiile care taie pofta de mâncare au devenit tot mai populare. Iată ce avertizează medicii.

Medicii trag semnale de alarmă de sărbători pentru cei care folosesc injecții de slăbit | ProfiMedia

Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbători și cu tot mai multe persoane care apelează la injecții cu Ozempic sau Mounjaro, specialiștii trag un semnal de alarmă.

La ce să fie atenți de sărbători cei care folosesc injecții cu Ozempic sau Mounjaro

Persoanele care au apelat la injecțiile cu Ozempic sau Mounjaro pentru scăderea în greutate trebuie să fie atente la alimentație de sărbători, dar mai ales la consumul de băuturi alcoolice.

Specialiștii avertizează că acestea se vor ameți mult mai repede decât de obicei, dar și că alcoolul va rămâne în sânge pentru mai mult timp.

Ian Marber, unul dintre nutriționiștii de top din Marea Britanie, a declarat pentru The Sun: „Unul dintre pacienții mei obișnuiți a dezvăluit că era <<complet beat>> după două pahare de vin fiert la o petrecere recentă.

Această cantitate ar fi putut să nu aibă aproape niciun efect asupra ta înainte de injecții, dar acum trebuie să știi care sunt limitele tale și să îți adaptezi consumul și comportamentul în consecință.

Dacă alegi să consumi alcool în timp ce iei medicamente GLP, încearcă să fii moderat în consum — și fii conștient că nivelul de alcool din sânge poate rămâne ridicat pentru mai mult timp.”

De asemenea, acesta a mai relatat că o altă pacientă i-a spus că avea o alcoolemie peste limită în sânge chiar și a doua zi, după doar trei pahare mici de vin.

„Din fericire, și-a dat seama înainte de a-și duce copiii la școală. Totodată, alcoolul ar putea agrava efectele secundare, precum greața sau amețeala, pe care unii le resimt după injectarea cu aceste medicamente.

Dacă ești la început de tratament, ar fi mai bine să eviți complet consumul de băuturi alcoolice, mai ales dacă ai avut parte de efecte secundare”, a mai adăugat el.

Specialistul recomandă ca cei care doresc totuși să bea alcool, să mănânce proteine multe și carbohidrați, dar și ceva dulce înainte de a merge la culcare.

„Dacă te simți rău a doua zi, încearcă să bei multe lichide, să te odihnești și să iei analgezice, dacă este necesar”, a precizat el.

Vânzările de injecții cu Ozempic, Mounjaro și Wegovy s-au dublat în ultimul an în Marea Britanie. Dacă în 2023-2024 s-a încasat o sumă de 1.4 milioane, în 2024-2025 suma a ajuns la 2.7 milioane. Cele mai multe au mers însă la cei cu diabet tip 2.

