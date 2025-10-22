Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Cum ajută RMN-ul toracic la depistarea afecțiunilor pulmonare și cardiace

(P) Cum ajută RMN-ul toracic la depistarea afecțiunilor pulmonare și cardiace

Sănătatea plămânilor și a inimii joacă un rol important în bunăstarea fiecăruia. Atunci când apare o problemă respiratorie persistentă sau medicul suspectează o afecțiune cardiacă, precizia investigațiilor face diferența.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:54 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:59
Descoperă cât de important este RMN-ul toracic | sursa foto: Shutterstock

RMN-ul toracic oferă imagini detaliate fără să te expună la radiații, astfel încât medicii pot stabili diagnosticul corect. În acest ghid, vei afla ce presupune această investigație, cine are nevoie de ea și cum se desfășoară fiecare etapă.

Ce înseamnă o investigație prin RMN toracic?

RMN-ul toracic folosește un câmp magnetic puternic și unde radio pentru a genera imagini din interiorul pieptului. Aparatul realizează secțiuni detaliate ale plămânilor, inimii și vaselor sangvine, ceea ce ajută la o evaluare rapidă și precisă, fără expunere la radiații. Echipamentul evidențiază diferențele de structură și compoziție dintre țesuturi, astfel încât medicii vizualizează leziuni sau afectări care uneori nu apar la radiografie sau CT.

De exemplu, un pacient cu dureri toracice neelucidate la radiografie poate primi indicație pentru RMN, care arată clar o zonă de inflamație a țesutului pulmonar. Pentru copii sau adolescenți, această investigație oferă siguranță deoarece nu folosește raze X.

Articolul continuă după reclamă

Dacă vrei să afli detalii suplimentare sau să începi demersurile pentru această investigație, Programează un RMN în Sibiu la centre cu echipamente moderne și specialiști instruiți.

Când recomandă medicul investigația RMN toracic?

  • Detectarea leziunilor pulmonare sau a tumorilor: Medicul propune RMN toracic atunci când tusea, respirația îngreunată sau durerile în piept persistă și rezultatele radiografiei nu clarifică situația. RMN-ul distinge între infecții, inflamații sau diverse tipuri de tumori. De exemplu, la un pacient cu suspiciune de fibroză pulmonară, RMN-ul poate evidenția zonele de țesut afectat mult mai exact decât alte metode.
  • Evaluarea structurii și funcției cardiace: Dacă apar simptome precum palpitații, oboseală rapidă sau edem, medicul poate solicita RMN pentru a analiza forma și mișcarea mușchiului cardiac, precum și funcționalitatea valvelor. Prin această investigație, cardiologii diferențiază tipurile de cardiomiopatii sau identifică malformații congenitale.
  • Identificarea bolilor vasculare: RMN-ul toracic servește medicilor în depistarea emboliilor pulmonare, trombozelor sau anevrismelor de vase mari. De exemplu, când un pacient acuză dureri intense și brusc instalate în piept, RMN-ul ajută echipa medicală să verifice rapid dacă există ocluzii vasculare.

Cum te pregătești și în ce constă procedura?

În ziua programării, elimină bijuteriile, ceasurile sau orice alte obiecte metalice. Dacă medicul intenționează să utilizeze substanță de contrast, poate recomanda să nu consumi alimente sau lichide cu câteva ore înainte. Persoanele cu implanturi metalice sau stimulator cardiac trebuie să informeze medicul. E posibil să ai nevoie de analize recente ale funcției renale, mai ales când e folosit contrastul.

Pentru această investigație, te întinzi pe o masă care intră ușor în aparat. Pe durata scanării, personalul medical va cere să stai nemișcat și, uneori, să-ți ții respirația scurt timp. Întreaga procedură durează între 30 și 90 de minute. Dacă primești substanță de contrast, poți simți pentru câteva secunde un gust metalic sau o ușoară încălzire. Pentru reducerea zgomotului, primești căști sau dopuri de urechi. Dacă te confrunți cu teamă de spații închise, discută cu echipa medicală, uneori se pot oferi măsuri de confort suplimentare, inclusiv sedare ușoară.

Avantaje, riscuri și limitări ale RMN-ului toracic

Aparatele performante oferă imagini clare, utile atât la prima diagnosticare cât și la monitorizarea pacienților după tratament. Nu folosești radiații, poți repeta investigația la nevoie și obții informații relevante indiferent de vârstă sau condiția fizică. De exemplu, la pacienții oncologici RMN-ul oferă posibilitatea de a urmări orice modificare a țesutului din zona toracică fără riscuri cumulative.

Nu efectua RMN toracic dacă ai implanturi metalice incompatibile sau dacă suferi de insuficiență renală severă, mai ales când se folosește substanță de contrast. În sarcină, RMN-ul se efectuează doar dacă beneficiile depășesc posibilele riscuri. Uneori, imaginea nu surprinde leziuni mici, mai ales dacă mișcarea respiratorie interferează. Reacțiile adverse la substanța de contrast apar rar, însă discută întotdeauna cu medicul înainte de procedură.

Interpretarea rezultatelor și accesul la investigație

După finalizarea procedurii, medicii radiologi analizează imaginile și identifică leziuni, inflamații sau modificări ale structurii cardiace. De regulă, primești rezultatele în cel mult 72 de ore. Echipele de specialiști – radiologi, cardiologi, pneumologi – discută cazul împreună pentru a stabili cel mai bun plan de îngrijire.

Acest material are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical personalizat. Discută întotdeauna cu medicul despre orice simptom sau procedură medicală. Respectă recomandările profesioniștilor și nu încerca să te autodiagnostichezi sau să urmezi tratamente fără aviz de specialitate.

Testul simplu care îți poate arăta dacă ai risc de probleme cu inima. Are legătură cu degetele mari de la mâini... Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a mâncat 720 de ouă într-o lună. Ce a descoperit la analize...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Testul simplu care îți poate arăta dacă ai risc de probleme cu inima. Are legătură cu degetele mari de la mâini
Testul simplu care îți poate arăta dacă ai risc de probleme cu inima. Are legătură cu degetele mari de la mâini
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Cele 10 simptome ale cancerului de prostată pe care nu ar trebui să le ignori
Cele 10 simptome ale cancerului de prostată pe care nu ar trebui să le ignori
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x