Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru. Imagini din locuința de poveste

Ana Bodea și iubitul ei, Valentin Butnaru, au împodobit împreună bradul de Crăciun și ne-au vorbit despre magia sărbătorilor de iarnă la ei acasă.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 14:23 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 15:55

Frumoasa actriță din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și iubitul ei, prezentatorul Observatorului 12, Valentin Butnaru, au arătat cum au împodobit casa pentru sărbătoare.

Cei doi îndrăgostiți trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste, iar în toamna anului 2024 ei au reușit să își achiziționeze locuința visurilor lor. Ei locuiesc împreună și și-au amenajat apartamentul după bunul lor plac, având acum și un cățeluș împreună.

Ana și Valentin se bucură de un apartament spațios și un living mare, în care au putut amenaja bradul și decorațiunile de Crăciun exact cum și-au imaginat, făcând locuința lor să se simtă și mai acasă.

„Ne-am mutat recent, deci ne simțim ca la hotel (râde) ne place să petrecem timp pe terasă, să gătim. Am primit un pian electric de ziua mea așa că ador să-mi petrec timpul învățând melodii noi”, povestea prezentatorul TV în urmă cu ceva timp, potrivit TVMania.

Valentin și Ana i-au primit în căminul lor pe colegii lui de la Observator pentru a le arăta decorul inedit și pentru a vorbi despre felul în care petrec sărbătorile de Crăciun.

Frumosul cuplu a împodobit deja bradul, după ce au ales un model de brad înalt, cu ramuri ninse. Ei au ales o instalație de lumini deosebită, așezată cu mult tact în jurul bradului, ca și cum pomul de Crăciun ar fi învăluit în magie și lumină. În brad au agățat mai multe globuri colorate, iar în vârf au ales să pună un îngeraș în haine aurii.

Decorațiunile superbe, cu soldăței și lumini, au atras atenția, iar fanii s-au bucurat să îi vadă zâmbind pe Valentin și Ana, un cuplu atât de îndrăgit din showbiz-ul românesc.

Ana Bodea a povestit deschis despre începuturile relației lor și felul în care reușesc să gestioneze micile conflicte dintre ei din viața de zi cu zi.

„Cum am spus și mai sus, ne-am cunoscut acum câțiva ani. Mie îmi plăcea de el, ca om, ca bărbat, trebuie să recunoaștem că arată perfect. (zâmbește) Dar l-am iubit cu adevărat când ne-am reîntâlnit și l-am cunoscut pe el: așa cum este, cum se comportă, cum scoate la iveală cea mai bună parte a mea și cele mai frumoase sentimente din lume. Mici discuții apar în orice relație, chiar și în cele de prietenie sau rudenie (zâmbește), deci sunt normale. Încercăm să nu ne supărăm din prostioare. Adevărul este că muncim amândoi foarte mult și preferăm să ne petrecem timpul pe care îl avem împreună în armonie. Noi avem o parolă: „Hai să nu…, dar spus într-un mod amuzant, când unul dintre noi se enervează, celălalt folosește parola. (râde) E important să știi, într-o relație de orice fel, că relația respectivă este atât de puternică încât certurile și discuțiile nu o pot afecta pe termen lung”, a povestit Ana într-un interviu pentru Viva.

