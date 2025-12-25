Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

Momentul special a fost urmărit cu multe emoții, iar videoclipul oficial s-a viralizat rapid pe internet în întreaga lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 11:43 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 13:19
Galerie
Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte | GettyImages

Prințesa Kate Middleton și fiica ei, Prințesa Charlotte, și-au surprins fanii în Ajunul Crăciunului cu un duet special la pian în cadrul concertului de colinde organizat de Prințesa de Wales la care au participat numeroase personalități importante din lume și o mulțime de vedete.

Momentul special a fost urmărit cu multe emoții, iar videoclipul oficial s-a viralizat rapid pe internet în întreaga lume.

Descoperă în rândurile de mai joc ce melodie au cântat și cum s-a desfășurat întregul eveniment!

Citește și: Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe plac

Articolul continuă după reclamă

Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

Prințesa Kate Middleton și Prințesa Charlotte sunt în centrul atenției tot timpul, însă, acum, de sărbători, cele două au reușit să atingă inimile internauților cu un duet cu totul special.

În timp ce Charlotte interpreta piesa „Holm Sound” compusă de Erland Cooper, compozitor și producător scoțian din Insulele Orkney, ale cărui creații sunt inspirate de natură și se bazează pe conexiune, o înregistrare audio în care Kate Middleton citea scrisoarea invitaților la Westminster Abbey, derula pe fundal.

În videoclip rulau imagini cu sosirea participanților la slujba care a avut loc pe data de 5 decembrie, iar emoțiile puternice i-au făcut chiar și pe cei mai puternici să verse lacrimi.

„În esența sa, Crăciunul vorbește despre iubire care prinde formă în cele mai simple și omenești moduri. Nu prin gesturi grandioase, ci prin gesturi blânde: un moment de ascultare, un cuvânt de alinare, o conversație prietenoasă, o mână de ajutor” a spus Prințesa în vârstă de 43 de ani în mesajul audio.

Citește și: Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători

Ea a evidențiat faptul că gesturile mici sunt foarte importante, contribuind la „frumoasa tapiserie a vieții”, dar și că această mare sărbătoare reușește să ne amintească de cât de profundă este conexiunea dintre oameni, asociând-o cu „rădăcinile copacilor care își împart forța în tăcere”, scrie Click!.

„Într-o perioadă în care viața poate părea fragmentată sau nesigură, sezonul Crăciunului ne invită să ne apropiem unii de alții cu generozitate, înțelegere și speranță”, a mai explicat ea.

Iată momentul video aici:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: De ce i-ar fi cerut regele Charles lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul bizar pe care puțini l-ar ghici

Serviciul de colinde a continuat și cu alte piese emoționante, „Once in Royal David's City” și „A sussez Carol”, interpretate de corul Westminster Abbey și urmate de un discurs al Preasfinției Sale Dr. David Hoyle, al 39-lea Decan de Westminster.

Prințul William a recitat un fragment din capitolul al doilea al Evangheliei după Luca în fața a peste 1.500 de participanți, printre aceștia numărându-se și Sophie, Ducesa de Edinburgh, Mike și Zara Tindall, dar și actrița Kate Winslet care a recitat la rândul ei un text intitulat „O reflecție despre iubire și conexiune”.

Kate Middleton și o imagine inserată sub formă de cerc cu aceasta și fiica ei, Charlotte
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Prințul William și Kate Middleton au postat felicitarea anuală de Crăciun. Ce ținute au ales și ce detaliu iese în evidență

Giani Kiriță și-a investit toți banii într-un nou proiect. Ce pregătește fostul căpitan de la Dinamo și ce secret are de...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Observatornews.ro Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Antena 3 Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe plac
Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția
Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x