Prințesa Kate Middleton și fiica ei, Prințesa Charlotte, și-au surprins fanii în Ajunul Crăciunului cu un duet special la pian în cadrul concertului de colinde organizat de Prințesa de Wales la care au participat numeroase personalități importante din lume și o mulțime de vedete.

Momentul special a fost urmărit cu multe emoții, iar videoclipul oficial s-a viralizat rapid pe internet în întreaga lume.

Descoperă în rândurile de mai joc ce melodie au cântat și cum s-a desfășurat întregul eveniment!

Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

Prințesa Kate Middleton și Prințesa Charlotte sunt în centrul atenției tot timpul, însă, acum, de sărbători, cele două au reușit să atingă inimile internauților cu un duet cu totul special.

În timp ce Charlotte interpreta piesa „Holm Sound” compusă de Erland Cooper, compozitor și producător scoțian din Insulele Orkney, ale cărui creații sunt inspirate de natură și se bazează pe conexiune, o înregistrare audio în care Kate Middleton citea scrisoarea invitaților la Westminster Abbey, derula pe fundal.

În videoclip rulau imagini cu sosirea participanților la slujba care a avut loc pe data de 5 decembrie, iar emoțiile puternice i-au făcut chiar și pe cei mai puternici să verse lacrimi.

„În esența sa, Crăciunul vorbește despre iubire care prinde formă în cele mai simple și omenești moduri. Nu prin gesturi grandioase, ci prin gesturi blânde: un moment de ascultare, un cuvânt de alinare, o conversație prietenoasă, o mână de ajutor” a spus Prințesa în vârstă de 43 de ani în mesajul audio.

Ea a evidențiat faptul că gesturile mici sunt foarte importante, contribuind la „frumoasa tapiserie a vieții”, dar și că această mare sărbătoare reușește să ne amintească de cât de profundă este conexiunea dintre oameni, asociând-o cu „rădăcinile copacilor care își împart forța în tăcere”, scrie Click!.

„Într-o perioadă în care viața poate părea fragmentată sau nesigură, sezonul Crăciunului ne invită să ne apropiem unii de alții cu generozitate, înțelegere și speranță”, a mai explicat ea.

Iată momentul video aici:

Serviciul de colinde a continuat și cu alte piese emoționante, „Once in Royal David's City” și „A sussez Carol”, interpretate de corul Westminster Abbey și urmate de un discurs al Preasfinției Sale Dr. David Hoyle, al 39-lea Decan de Westminster.

Prințul William a recitat un fragment din capitolul al doilea al Evangheliei după Luca în fața a peste 1.500 de participanți, printre aceștia numărându-se și Sophie, Ducesa de Edinburgh, Mike și Zara Tindall, dar și actrița Kate Winslet care a recitat la rândul ei un text intitulat „O reflecție despre iubire și conexiune”.

