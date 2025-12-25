Chef Orlando Zaharia, cuvinte de laudă pentru Luca Zvaleni. Ce i-a transmis juratul câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 16

Luca Zvaleni a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16! Tânărul din echipa verde a fost felicitat atât de Chefi, cât și de ceilalți concurenteți. Iată ce i-a transmis Chef Orlando Zaharia.

Chef Orlando Zaharia, cuvinte de laudă pentru Luca Zvaleni după reușita deosebită de la Chefi la cuțite, sezonul 16 | Antena 1, Instagram

Aseară în cadrul ediției Chefi la cuțite a fost desemnat câștigătorul sezonului 16. Este vorba de cuțitul de aur ales de Chef Richard Abou Zaki, Luca Zvaleni. Pe lângă premiul de 30.000 de euro, experiența inedită din cadrul emisiunii culinare și prieteniile formate, acesta va beneficia și de un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin deținut de Chef Richard Abou Zaki în Italia.

Luca Zvaleni, alături de Sorina Jumuga, Sergiu Deac și pe Alexandru Dima, a reușit să prepare „Starter la liber”, „Main course la liber” și „Desertul la liber” care i-a cucerit pe jurați, fiind desemnat marele câștigător.

Echipa lui Luca Zvaleni a pregătit la Starter langustină Côte d'Azur, păstăi verzi, mazăre verde, bisque de langustină, cremă de spanac, iaurt și ulei de busuioc. La Main Course: miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, crunch de ierburi aromatice fripte, sos de carne, tartelette cu brânză, ciuperci, miel și spumă din sos bernaise. Iar la desert: mousse de mango cu inserție de mango, brunoise de mango, jeleu de fructul pasiunii cu semințe de fructul pasiunii, biscuite de cocos, cremă de fructul pasiunii, mentă și zmeură liofilizată.

Ce mesaj i-a transmis Chef Orlando Zaharia lui Luca Zvaleni

Luca Zvaleni a plecat acasă cu farfuria de aur Chefi la cuțite. Este o încărcătură specială, un succes binemeritat după un parcurs aproape fără cusur în cadrul emisiunii culinare.

„Am fost cel mai fericit de pe pământ în momentul ăla. Am reușit să ajung la obiectivul meu, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni. Retroscena vin! Abia aștept să fac patru săptămâni cu Chef Richard” a spus și marele câștigător al sezonului 16 Chefi la cuțite.

El a fost felicitat de toți cei din platou și de susținătorii săi de acasă. Chef Orlando Zaharia i-a transmis un mesaj special odată cu difuzarea ediției finale.

Chef Orlando Zaharia a fost foarte mândru atât de concurentul său, din echipa albastră, Bogdan Panaite, însă nu a putut să nu aprecieze talentul deosebit al lui Luca.

„Mulțumim pentru încă un sezon! Bogdan, m-ai făcut mândru! Luca, felicitări, ești un băiat super special și sper să ajungi acolo unde îți dorești!

Mă bucur de șansa pe care ne-o oferă @chefilacutite, să cunoaștem niște copii atât de talentați.

Felicitări și ție, Richard, pentru cum ți-ai condus echipa.

Vă iubim și ne revedem în sezonul 17. Crăciun fericit!” a fost mesajul transmis de Chef după marea finală.

Atât concurenții, cât și Chefii trăiesc fiecare emoție în platoul Chefi la cuțite la cote maxime, iar asta se poate vedea și din fața televizoarelor.

Chefi la cuțite sezonul 16 a avut parte de mai multe premiere, de la formarea echipelor, până la finaliști. Emoțiile, tensiunea și pasiunea i-au ținut pe toți cu sufletul la gură până în ultimul moment.