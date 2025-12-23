Crăciunița sexy! Cine este vedeta care a ieșit în fustă mini la zăpadă

Vedetele s-au pregătit deja pentru sărbători. Ținutele sunt festive și... sexy. Iată cu ce poze a atras atenția un supermodel de peste Ocean.

Cine este vedeta care a ieșit în fustă mini la zăpadă | Instagram

Sărbătorile de iarnă se apropie și nu ar fi complete fără zăpădă și câteva instantanee memorabile.

Citește și: Tânăra care a devenit model de mâini și câștigă într-o zi cât alții în câteva luni. Ce sacrificii face | FOTO

Alessandra Ambrosio este o crăciuniță sexy. Cum s-a pozat fotomodelul în zăpadă

Alessandra Ambrosio are 44 de ani și este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Aceasta este activă în lumea modei, dar și pe rețelele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a făcut furori în weekend pe pârtiile din Aspen, care adună în fiecare iarnă nume celebre de la Hollywood.

Citește și: Alessandra Ambrosio a atras toate privirile pe plajă, într-un costum de baie minuscul. Cum arată vedeta

Zăpada este destul de mare în Aspen, iar Alessandra a profitat și și-a făcut câteva poze. Fotomodelul a îmbrăcat un costum roșu cu bluză și fustă scurtă, o blandă scurtă tot roșie și și-a accesorizat ținuta cu o căciulă albă cu moț și cizme înalte cu toc de culoare albă. De asemenea, a purtat ochelari de soare pentru a-și proteja ochii de zăpadă.

În ciuda temperaturilor scăzute, vedeta a făcut o adevărată ședință foto. Ea s-a jucat în zăpadă și și-a etalat corpul de fotomodel. Supermodelul a transformat destinația de vacanță a vedetelor într-un adevărat podium de modă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rochia cu decolteu abisal a Gabrielei Prisăcariu a atras toate privirile. Ce i-a zis soțul ei când a plecat la eveniment

Alessandra Ambrosio are mare grijă la alimentație pentru a nu-și pune în pericol cariera. Aceasta urmează o dietă strictă, dar face și sport zilnic timp de o oră sau o oră jumătate. Activitățile ei fizice preferate sunt drumețiile și voleiul.

„Totul depinde de zi și de locul în care lucrez – fie că sunt pe platou sau acasă. La micul dejun aleg ouă sau pâine prăjită cu avocado, iar după antrenament beau de obicei un suc verde. La prânz, optez pentru o salată cu pui sau pește.

Citește și: S-a aflat adevărul despre colierele cu sânge purtate de Angelina Jolie și Billy Bob Thornton. Fanii i-au acuzat că sunt vampiri

Pentru cină, merg uneori la un restaurant sushi sau pregătesc grătar brazilian acasă. Am mereu în geantă nuci sau un baton proteic, în caz că mi se face foame în timp ce lucrez”, a declarat ea, conform unei surse.

Alessandra Ambrosio este originară din Brazilia și are o avere de 80 de milioane de dolari. Ea s-a făcut cunoscută defilând pentru Victoria’s Secret. Aceasta are doi copii, Anja Mazur, în vârstă de 17 ani, și Noah, în vârstă de 13 ani, din relația cu Jamie Mazur. În prezent, însă, formează un cuplu cu Buck Palmer.