Crăciunița sexy! Cine este vedeta care a ieșit în fustă mini la zăpadă

Vedetele s-au pregătit deja pentru sărbători. Ținutele sunt festive și... sexy. Iată cu ce poze a atras atenția un supermodel de peste Ocean.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 16:28
Cine este vedeta care a ieșit în fustă mini la zăpadă

Sărbătorile de iarnă se apropie și nu ar fi complete fără zăpădă și câteva instantanee memorabile.

Alessandra Ambrosio este o crăciuniță sexy. Cum s-a pozat fotomodelul în zăpadă

Alessandra Ambrosio are 44 de ani și este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Aceasta este activă în lumea modei, dar și pe rețelele de socializare.

Vedeta a făcut furori în weekend pe pârtiile din Aspen, care adună în fiecare iarnă nume celebre de la Hollywood.

Zăpada este destul de mare în Aspen, iar Alessandra a profitat și și-a făcut câteva poze. Fotomodelul a îmbrăcat un costum roșu cu bluză și fustă scurtă, o blandă scurtă tot roșie și și-a accesorizat ținuta cu o căciulă albă cu moț și cizme înalte cu toc de culoare albă. De asemenea, a purtat ochelari de soare pentru a-și proteja ochii de zăpadă.

În ciuda temperaturilor scăzute, vedeta a făcut o adevărată ședință foto. Ea s-a jucat în zăpadă și și-a etalat corpul de fotomodel. Supermodelul a transformat destinația de vacanță a vedetelor într-un adevărat podium de modă.

Alessandra Ambrosio are mare grijă la alimentație pentru a nu-și pune în pericol cariera. Aceasta urmează o dietă strictă, dar face și sport zilnic timp de o oră sau o oră jumătate. Activitățile ei fizice preferate sunt drumețiile și voleiul.

„Totul depinde de zi și de locul în care lucrez – fie că sunt pe platou sau acasă. La micul dejun aleg ouă sau pâine prăjită cu avocado, iar după antrenament beau de obicei un suc verde. La prânz, optez pentru o salată cu pui sau pește.

Pentru cină, merg uneori la un restaurant sushi sau pregătesc grătar brazilian acasă. Am mereu în geantă nuci sau un baton proteic, în caz că mi se face foame în timp ce lucrez”, a declarat ea, conform unei surse.

colaj alessandra ambrosio în zăpadă în aspen
+61
Mai multe fotografii

Alessandra Ambrosio este originară din Brazilia și are o avere de 80 de milioane de dolari. Ea s-a făcut cunoscută defilând pentru Victoria’s Secret. Aceasta are doi copii, Anja Mazur, în vârstă de 17 ani, și Noah, în vârstă de 13 ani, din relația cu Jamie Mazur. În prezent, însă, formează un cuplu cu Buck Palmer.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

