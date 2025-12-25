Luca Zvaleni, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

Antena Căutare
Seară de gală pentru Chefi la cuțite ieri: Luca Zvaleni, finalistul lui Chef Richard Abou Zaki, a fost desemnat câștigătorul sezonului 16 al show-ului culinar, după un maraton de gătit care a durat mai bine de trei ore.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 11:44 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 11:47
Finala a început cu nominalizarea concurenților care au intrat în marea cursă. A fost pentru prima dată când fiecare dintre cei patru jurați a avut un reprezentant în finală.

Astfel, Chef Orlando Zaharia i-a ținut pumnii în cursa culinară lui Bogdan Panaite, concurentul lui Chef Alexandru Sautner a fost cuțitul său de aur, Alex Helju, Chef Ștefan Popescu a fost reprezentat de Ștefana Mercori. Iar cel de-al patrulea, Luca Zvaleni, competitorul lui Chef Richard, a fost și cel care a încheiat seara îmbrățișând victorios trofeul sezonului 16.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, cuvinte de laudă pentru Luca Zvaleni. Ce i-a transmis juratul câștigătorului Chefi la cuțite sezonul 16

Tema propusă de Irina Fodor a fost cât se poate de generoasă și, în același timp, solicitantă: după ce și-au alcătuit echipele, alegând fiecare câte trei concurenți dintre competitorii acestui sezon, finaliștii au avut de pregătit un starter, un fel principal și un desert... la liber. Fiecare a putut să dea frâu liber creativiății și să-și demonstreze talentul. La capătul unei jurizări atente, Chef Richard s-a bucurat de o savuroasă victorie alături de concurentul său, Luca Zvaleni, care a obținut marele trofeu, premiul de 30.000 de euro și un stagiu la Retroscena, restaurantul cu o stea Michelin al juratului. ”Am fost cel mai fericit om de pe pământ când mi-am auzit numele rostit... Am reușit să ajung la rezultatul pe care l-am visat, să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni”, a declarat câștigătorul.

Citește și: Mesajul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki după ce concurentul său, Luca Zvaleni, a câștigat sezonul 16 Chefi la cuțite

”Sunt atât de fericit și atât de mândru de Luca, de tot ce a transmis aici, în acest concurs. Luca a crescut sub ochii noștri. A muncit mult, a greșit, a învățat și nu a cerut niciodată scurtături. Și-a câștigat fiecare pas prin disciplină și caracter. Nu întâmplător este primul concurent Chefi la cuțite care muncește într-un restaurant cu trei stele Michelin — un rezultat care spune tot despre nivelul la care a ajuns. Astăzi nu vorbim doar despre un trofeu. Vorbim despre un drum parcurs cu asumare și despre un tânăr care și-a câștigat respectul prin fapte. Și, super important, a câștigat ceva ce nu poate fi pus într-un premiu: credința în el. Felicitări, Luca! Sunt mândru de tine și ne vedem la Retroscena”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

