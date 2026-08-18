Cum recunoști simptomele unei sarcini extrauterine

Un test de sarcină pozitiv este, pentru cele mai multe femei, începutul unei perioade pline de emoție. Însă în primele săptămâni pot apărea uneori simptome care ridică semne de întrebare: o durere localizată într-o singură parte a abdomenului, o sângerare neobișnuită sau o stare de amețeală care nu pare să aibă o explicație.

Publicat: Marti, 18 August 2026, 17:24 | Actualizat Marti, 18 August 2026, 17:33

Nu orice durere și nu orice sângerare din primele săptămâni de sarcină înseamnă că este vorba despre o problemă gravă. Există însă situații în care aceste manifestări pot fi primele semne ale unei sarcini extrauterine, o complicație care trebuie diagnosticată cât mai devreme.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, explică ce simptome ar trebui să trimită femeia la medic și de ce nu este bine să aștepte ca durerea să treacă de la sine.

Ce este, de fapt, sarcina extrauterină

Într-o sarcină normală, după fertilizarea ovocitului de către spermatozoid, embrionul ajunge în uter și se implantează în interiorul acestuia. În cazul unei sarcini extrauterine sau ectopice, implantarea are loc în afara cavității uterine.

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Cel mai frecvent, sarcina se dezvoltă într-una dintre trompele uterine. O sarcină ectopică nu poate evolua normal și, pe măsură ce se dezvoltă, poate determina ruperea trompei și o hemoragie internă severă.

„Atunci când avem un test de sarcină pozitiv, primul lucru pe care vrem să îl confirmăm ecografic este nu doar existența sarcinii, ci și localizarea ei. O sarcină trebuie să fie în interiorul uterului. Dacă nu o identificăm acolo la momentul la care ar trebui să fie vizibilă, trebuie să urmărim pacienta până când știm exact unde se află sarcina”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Durerea într-o singură parte a abdomenului poate fi primul semnal

Unul dintre simptomele care pot apărea în sarcina extrauterină este durerea în partea inferioară a abdomenului, uneori localizată predominant pe o singură parte. Durerea poate apărea brusc, dar se poate instala și treptat, devenind mai intensă în decurs de câteva zile.

„O jenă abdominală ușoară poate apărea și într-o sarcină normală, de aceea nu vreau ca fiecare femeie însărcinată care simte o înțepătură să creadă imediat că are o sarcină extrauterină. Ceea ce ne atrage atenția este mai ales o durere persistentă, localizată într-o parte, care se accentuează sau care este asociată cu sângerare vaginală, amețeală ori stare generală alterată”, spune medicul.

Sângerarea poate fi confundată cu menstruația

Un alt simptom frecvent al sarcinii în afara uterului este sângerarea vaginală sau spottingul. Aceasta poate fi mai redusă decât o menstruație obișnuită, dar poate fi și mai abundentă sau mai închisă la culoare. În unele cazuri, femeia poate interpreta sângerarea ca fiind o menstruație întârziată și nici măcar să nu știe că este însărcinată.

„Una dintre capcane este că pacienta poate spune: «Mi-a venit menstruația, deci nu pot fi însărcinată». Dacă acea sângerare este diferită de menstruațiile ei obișnuite și există durere abdominală sau posibilitatea unei sarcini, recomandarea este să facă un test și să discute cu medicul”, explică dr. Vythoulkas.

De asemenea, sângerarea în primul trimestru nu înseamnă automat sarcină ectopică. Poate avea numeroase alte cauze, însă trebuie evaluată în context.

Testul de sarcină poate fi pozitiv chiar dacă sarcina nu este în uter

O concepție greșită este aceea că sarcina extrauterină nu ar apărea pe testul de sarcină. În realitate, țesutul de sarcină produce hormonul beta-hCG, astfel încât testul poate fi pozitiv.

„Testul ne spune că există hormon de sarcină în organism, dar nu ne spune unde s-a implantat sarcina. De aceea, două liniuțe nu confirmă că sarcina este localizată corect în uter. Această informație o obținem prin ecografie și, atunci când este necesar, prin urmărirea valorilor beta-hCG”, precizează dr. Andreas Vythoulkas.

Durerea în umăr, un simptom mai puțin cunoscut

Un simptom care poate părea complet fără legătură cu o sarcină ectopică este durerea la nivelul umărului. Aceasta poate apărea atunci când există sânge în cavitatea abdominală, care irită diafragma, și este un semn care necesită evaluare medicală urgentă, în special atunci când apare în contextul unei posibile sarcini ectopice.

„Este un simptom pe care femeile nu îl asociază aproape niciodată cu o problemă ginecologică. Tocmai de aceea trebuie cunoscut. Dacă o pacientă care ar putea fi însărcinată are durere abdominală și apare și o durere neobișnuită în umăr, mai ales împreună cu amețeală sau slăbiciune, nu trebuie să aștepte acasă să vadă cum evoluează”, avertizează medicul.

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Amețeala sau leșinul pot indica o urgență

În situația în care sarcina ectopică produce ruptura trompei, poate apărea o hemoragie internă puternică. Durerea abdominală bruscă și foarte intensă, amețeala, senzația de slăbiciune sau leșinul pot fi semnele unei astfel de complicații și reprezintă o urgență medicală.

„În acel moment nu mai vorbim despre o programare la ginecolog pentru zilele următoare. O durere abdominală severă asociată cu amețeală, lipotimie sau pierderea stării de conștiență necesită prezentarea imediată la serviciul de urgență. O sarcină extrauterină poate provoca o hemoragie internă importantă și poate pune viața pacientei în pericol”, subliniază dr. Andreas Vythoulkas.

Simptomele nu apar întotdeauna de la început

Un aspect care face sarcina ectopică mai dificil de recunoscut este faptul că unele femei nu au niciun simptom în primele săptămâni.

Manifestările apar cel mai frecvent după a șasea săptămână de sarcină, când problema este descoperită tocmai la ecografia de confirmare a sarcinii.

„Absența durerii nu garantează că sarcina este în uter. De aceea, în special la o pacientă cu factori de risc sau cu un istoric de sarcină ectopică, ecografia precoce este foarte importantă. Vrem să vedem sacul gestațional în interiorul uterului și să eliminăm cât mai repede acest semn de întrebare”, explică specialistul.

Cum se stabilește diagnosticul de sarcină extrauterină

Diagnosticul unei sarcini extrauterine nu se stabilește doar pe baza simptomelor. Ecografia transvaginală este una dintre principalele investigații utilizate pentru a stabili localizarea sarcinii. În anumite situații, mai ales atunci când sarcina este foarte mică și nu poate fi încă vizualizată clar, medicul poate solicita dozări repetate ale hormonului beta-hCG și repetarea ecografiei.

Există însă și situații când testul de sarcină este pozitiv, dar localizarea acesteia este încă necunoscută, iar la ecografie nu poate fi identificată încă o sarcină nici în uter, nici în afara lui. Aceasta nu înseamnă automat că este vorba despre o sarcină extrauterină: sarcina poate fi pur și simplu prea mică pentru a fi văzută, poate fi vorba despre o pierdere de sarcină sau poate exista într-adevăr o sarcină ectopică. De aceea este necesară monitorizarea atentă.

„În sarcina foarte mică, uneori răspunsul corect nu îl avem într-o singură zi. Este important însă ca pacienta să continuă să vină la monitorizare. Repetăm beta-hCG, repetăm ecografia la intervalul recomandat și urmărim simptomele până când avem un diagnostic clar”, spune dr. Vythoulkas.

Cine are un risc mai mare de sarcină extrauterină

O sarcină ectopică poate apărea și la o femeie fără factori de risc cunoscuți.

Riscul este însă mai mare dacă a existat anterior o sarcină extrauterină, dacă trompele uterine au fost afectate prin infecții sau intervenții chirurgicale. Fumatul este, de asemenea, asociat unui risc crescut.

„Faptul că o femeie nu are niciun factor de risc nu exclude sarcina extrauterină. Invers, dacă a avut o sarcină ectopică în trecut, nu înseamnă că următoarea sarcină va fi automat la fel. Înseamnă doar că la următorul test pozitiv vrem să verificăm mai devreme localizarea sarcinii. Într-o sarcină extrauterină, diagnosticul precoce poate face diferența”, concluzionează dr. Andreas Vythoulkas.