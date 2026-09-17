Antena Căutare
Home Showbiz Vedete EXCLUSIV | Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol. Dezvăluirea făcută după tragedie: „Am fost foarte speriați”

EXCLUSIV | Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol. Dezvăluirea făcută după tragedie: „Am fost foarte speriați”

Nick Rădoi, dezvăluiri tulburătoare despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. „Am fost foarte speriați”. Ce s-a întâmplat.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 10:01 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 10:05
EXCLUSIV | Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol. Dezvăluirea făcută după tragedie: „Am fost foarte speriați” | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat un gol imens în inimile familiei și ale celor care au cunoscut-o. Nick Rădoi s-a întors de urgență în România pentru a fi alături de familie în aceste momente cumplite.

În exclusivitate pentru Spynews și Antena Stars, omul de afaceri și partenerul regretatei Mădălina Apostol a vorbit despre perioada dificilă prin care aceasta ar fi trecut și despre momentele în care familia a încercat să îi fie alături.

Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol

Dezvăluirile făcute după tragedie au scos la iveală detalii dureroase despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. Aceasta s-a stins din viață în mod tragic și a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță de doar 10 ani. Nick Rădoi a descris-o drept o mamă implicată și devotată, care și-a iubit enorm copiii.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit declarațiilor lui Nick Rădoi, în ultimele luni, familia a observat o schimbare în starea Mădălinei și a încercat să ia măsuri pentru a o proteja. Omul de afaceri a povestit că, după un prim moment extrem de dificil, în care fiul cel mare al Mădălinei, Tony, s-ar fi aflat în apropiere, cei din familie au decis să fie permanent atenți la ea.

Citește și: EXCLUSIV | De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar. Dezvaluirea milionarului, după moartea acesteia

„Da, s-au întâmplat niște lucruri la fel, pentru că ea era sub niște tratamente și nu pot să descriu ce s-a întâmplat. Noi am fost mereu acolo lângă ea, pentru că eram foarte atenți și alertați. Eram foarte atenți să nu se întâmple ceva”, a povestit Nick Rădoi.

Nick Rădoi, despre perioada dificilă prin care a trecut Mădălina Apostol

În cadrul interviului, Nick Rădoi a explicat că, la un moment dat, familia a luat în calcul inclusiv mutarea Mădălinei în România, pentru a putea beneficia de sprijin și îngrijire de specialitate.

„Dacă am ajuns la decizia asta să o aducem în România... Discuțiile cu familia și cu tatăl fetei și cu situația care era, am ajuns să decidem să vorbim și cu ea că este o clinică aici, în România. Eu am încercat și acolo să rezolvăm niște probleme, să căutăm un loc”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă în ultimele șase luni de viață a observat că situația Mădălinei se deteriorase, Nick Rădoi a răspuns afirmativ și a mărturisit că familia a fost profund îngrijorată.

Citește și: Exclusiv | Primele imagini cu mama Mădălinei Apostol. Femeia a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la căpătâiul fiicei sale

„Până atunci, eu niciodată nu am avut discuții cu ea despre a-mi da mie cumva o idee că se va întâmpla ceva mai târziu. Când noi am simțit că lucrurile merg spre drumul ăsta, atunci am fost foarte atenți și am făcut tot ce am putut. Am fost foarte speriați”, a declarat Nick Rădoi.

Cuvintele sale conturează imaginea unei perioade extrem de dificile, în care apropiații Mădălinei au încercat să îi fie alături și să găsească soluții pentru problemele cu care aceasta se confrunta.

Nick Rădoi a vorbit cu emoție despre eforturile făcute pentru a o proteja și despre cât de greu este acum pentru familie să accepte pierderea. În urma Mădălinei Apostol rămân cei trei copii ai săi și amintirea unei femei care, potrivit celor care au cunoscut-o, și-a dedicat o mare parte din viață familiei sale.

Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol. Ce dezvăluie: „S-a vorbit despre…”... EXCLUSIV | Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. Imagini și informații în timp real de la înmormântare...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată
Antena 3 De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă De ce are Grecia fundul mării plin de blocuri de beton? Peste 6000 au fost scoase până acum din apă
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Comentarii


Citește și
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce semnificație are
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x