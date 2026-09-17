EXCLUSIV | Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol. Dezvăluirea făcută după tragedie: „Am fost foarte speriați”

Nick Rădoi, dezvăluiri tulburătoare despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. „Am fost foarte speriați”. Ce s-a întâmplat.

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat un gol imens în inimile familiei și ale celor care au cunoscut-o. Nick Rădoi s-a întors de urgență în România pentru a fi alături de familie în aceste momente cumplite.

În exclusivitate pentru Spynews și Antena Stars, omul de afaceri și partenerul regretatei Mădălina Apostol a vorbit despre perioada dificilă prin care aceasta ar fi trecut și despre momentele în care familia a încercat să îi fie alături.

Ce știa Nick Rădoi despre problemele Mădălinei Apostol

Dezvăluirile făcute după tragedie au scos la iveală detalii dureroase despre ultimele luni din viața Mădălinei Apostol. Aceasta s-a stins din viață în mod tragic și a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță de doar 10 ani. Nick Rădoi a descris-o drept o mamă implicată și devotată, care și-a iubit enorm copiii.

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Potrivit declarațiilor lui Nick Rădoi, în ultimele luni, familia a observat o schimbare în starea Mădălinei și a încercat să ia măsuri pentru a o proteja. Omul de afaceri a povestit că, după un prim moment extrem de dificil, în care fiul cel mare al Mădălinei, Tony, s-ar fi aflat în apropiere, cei din familie au decis să fie permanent atenți la ea.

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„Da, s-au întâmplat niște lucruri la fel, pentru că ea era sub niște tratamente și nu pot să descriu ce s-a întâmplat. Noi am fost mereu acolo lângă ea, pentru că eram foarte atenți și alertați. Eram foarte atenți să nu se întâmple ceva”, a povestit Nick Rădoi.

Nick Rădoi, despre perioada dificilă prin care a trecut Mădălina Apostol

În cadrul interviului, Nick Rădoi a explicat că, la un moment dat, familia a luat în calcul inclusiv mutarea Mădălinei în România, pentru a putea beneficia de sprijin și îngrijire de specialitate.

„Dacă am ajuns la decizia asta să o aducem în România... Discuțiile cu familia și cu tatăl fetei și cu situația care era, am ajuns să decidem să vorbim și cu ea că este o clinică aici, în România. Eu am încercat și acolo să rezolvăm niște probleme, să căutăm un loc”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă în ultimele șase luni de viață a observat că situația Mădălinei se deteriorase, Nick Rădoi a răspuns afirmativ și a mărturisit că familia a fost profund îngrijorată.

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„Până atunci, eu niciodată nu am avut discuții cu ea despre a-mi da mie cumva o idee că se va întâmpla ceva mai târziu. Când noi am simțit că lucrurile merg spre drumul ăsta, atunci am fost foarte atenți și am făcut tot ce am putut. Am fost foarte speriați”, a declarat Nick Rădoi.

Cuvintele sale conturează imaginea unei perioade extrem de dificile, în care apropiații Mădălinei au încercat să îi fie alături și să găsească soluții pentru problemele cu care aceasta se confrunta.

Nick Rădoi a vorbit cu emoție despre eforturile făcute pentru a o proteja și despre cât de greu este acum pentru familie să accepte pierderea. În urma Mădălinei Apostol rămân cei trei copii ai săi și amintirea unei femei care, potrivit celor care au cunoscut-o, și-a dedicat o mare parte din viață familiei sale.