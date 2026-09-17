Colesterolul crescut poate afecta fertilitatea? Legătura mai puțin cunoscută, explicată de un medic ginecolog

Atunci când analizele indică o valoare crescută a colesterolului, primul lucru la care ne gândim este că inima va avea de suferit. Mult mai rar însă ne întrebăm dacă această valoare poate avea legătură și cu fertilitatea.

Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:01 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 15:10

Și totuși, colesterolul este implicat în producerea hormonilor sexuali, iar dezechilibrele metabolice pot influența, în anumite situații, sănătatea reproductivă atât a femeii, cât și a bărbatului.

Înseamnă asta că un colesterol mare poate împiedica apariția unei sarcini? Cât de important este profilul lipidic atunci când un cuplu se confruntă cu infertilitate și ce putem face pentru a reduce riscurile?

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, explică de ce sănătatea metabolică poate conta mai mult decât credem atunci când ne dorim un copil.

Colesterolul nu este „rău” prin definiție. Organismul are nevoie de el

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Deși asociem frecvent colesterolul cu riscul cardiovascular, acesta are și funcții esențiale în organism. Este, printre altele, implicat inclusiv în producerea hormonilor sexuali.

Problemele apar atunci când valorile colesterolului și ale trigliceridelor ies din limitele normale și fac parte dintr-un dezechilibru metabolic mai amplu.

„Colesterolul nu trebuie privit ca un dușman al organismului. Avem nevoie de el inclusiv pentru producerea hormonilor sexuali. Ceea ce contează este echilibrul. Atunci când profilul lipidic este modificat, trebuie să vedem dacă există și alți factori metabolici care pot influența funcția reproductivă”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Important de subliniat însă este faptul că un nivel ridicat al colesterolului nu înseamnă automat infertilitate.

Cum poate influența colesterolul fertilitatea femeii

La femei, relația dintre metabolism și fertilitate este complexă. Ovarele folosesc colesterolul în procesul de producere a hormonilor sexuali, iar tulburările metabolice pot apărea împreună cu alte probleme care influențează fertilitatea, precum rezistența la insulină, excesul ponderal, sindromul metabolic sau sindromul ovarelor polichistice.

În astfel de situații, pot apărea tulburări de ovulație sau dezechilibre hormonale care fac concepția mai dificilă.

„Foarte rar există un singur factor izolat. De exemplu, putem avea o pacientă cu un profil lipidic modificat, dar și cu menstruații neregulate, rezistență la insulină sau sindrom de ovar polichistic. Atunci trebuie să privim imaginea de ansamblu, nu doar o valoare de pe buletinul de analize”, explică medicul.

Cercetările din ultimii ani analizează și posibila influență a dislipidemiei asupra endometrului. Asta nu înseamnă însă că o femeie cu colesterol crescut va avea obligatoriu probleme de implantare sau că nu poate obține o sarcină natural.

„Este foarte important să nu transformăm un factor de risc într-un verdict. Există femei cu colesterol crescut care rămân însărcinate fără dificultăți și paciente cu un profil metabolic perfect care au alte cauze de infertilitate”, subliniază specialistul în fertilitate.

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Poate colesterolul crescut să influențeze rezultatele unei proceduri FIV?

Mai multe studii au analizat relația dintre profilul lipidic și rezultatele tratamentelor de reproducere asistată. Unele cercetări au identificat asocieri între dislipidemie și rezultate reproductive mai puțin favorabile, inclusiv în cazul procedurilor de fertilizare in vitro. Totuși, explicația trebuie păstrată în context.

„Succesul unei proceduri FIV depinde de vârsta pacientei, rezerva ovariană, calitatea ovocitelor, calitatea spermatozoizilor, embrioni, endometru și de cauza infertilității. Profilul metabolic este un element pe care îl putem lua în calcul, dar nu este singurul și nici nu poate prezice de unul singur succesul sau eșecul unei proceduri”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Colesterolul poate conta și în fertilitatea masculină

Atunci când o sarcină întârzie să apară, investigațiile nu trebuie concentrate exclusiv asupra femeii. Și la bărbați, colesterolul are un rol important în structura și funcționarea normală a spermatozoizilor. Unele studii au identificat asocieri între dezechilibrele lipidice și modificări ale anumitor parametri ai spermei.

„Spermatozoidul este o celulă foarte specializată. Membrana lui trebuie să funcționeze corect pentru ca spermatozoidul să ajungă la ovocit și să îl fertilizeze. De aceea, sănătatea metabolică a bărbatului nu trebuie ignorată atunci când investigăm infertilitatea. Este și motivul pentru care evaluarea corectă a infertilității se face întotdeauna la nivel de cuplu”, spune dr. Vythoulkas.

Ce să faci dacă ai colesterolul crescut și vrei un copil

Un profil lipidic modificat nu reprezintă un diagnostic de infertilitate. Poate fi însă un motiv bun pentru a analiza mai atent starea generală de sănătate.

„Perioada de preconcepție este una dintre cele mai bune ocazii pentru un bilanț medical. Putem identifica din timp probleme metabolice, hormonale sau alte afecțiuni și putem interveni înainte de apariția sarcinii”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

În funcție de situație, medicul poate recomanda evaluarea colesterolului total, LDL-colesterolului, HDL-colesterolului și trigliceridelor, alături de alte analize metabolice.

Stilul de viață joacă și el un rol important. O alimentație echilibrată, activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase, renunțarea la fumat și un somn adecvat sunt recomandări care susțin sănătatea generală și pot crea un context mai bun pentru obținerea și menținerea unei sarcini.

„Nu există o valoare magică a colesterolului care să garanteze apariția unei sarcini. Dar orice îmbunătățire a sănătății generale poate fi importantă atunci când un cuplu se pregătește pentru concepție”, spune specialistul.

În cazul persoanelor care urmează tratament medicamentos pentru colesterol, acesta nu trebuie întrerupt sau modificat fără sfatul medicului, mai ales atunci când este planificată o sarcină.

Dacă sarcina nu apare după 12 luni de contacte sexuale regulate, neprotejate, este recomandată o evaluare la specialistul în infertilitate. În cazul femeilor de peste 35 de ani, investigațiile sunt indicate chiar mai devreme, în general după aproximativ 6 luni de încercări.

Unul dintre cei mai importanți factori în fertilitate este timpul. Nu trebuie să ne speriem de fiecare analiză modificată, dar nici să amânăm ani de zile investigațiile atunci când sarcina se lasă așteptată.

Colesterolul crescut nu este, așadar, sinonim cu infertilitatea, dar poate fi un semnal că organismul are nevoie de mai multă atenție. Iar atunci când vorbim despre dorința de a avea un copil, mesajul specialistului este simplu:

„Fertilitatea nu este o ecuație cu o singură necunoscută. De cele mai multe ori, trebuie să punem cap la cap mai multe informații pentru a înțelege de ce sarcina întârzie și ce putem face mai departe”, concluzionează dr. Andreas Vythoulkas.

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