Analize de sânge în sarcină: ghid complet pe trimestre

Bănuiala că ești însărcinată s-a confirmat printr-un test de sarcină? Felicitări, începi o călătorie magică la capătul căreia îți vei strânge bebelușul la piept! Pentru ca sarcina să decurgă în condiții optime, este important să urmezi indicațiile medicului care te supraveghează și să respecți toate controalele și investigațiile recomandate pe parcursul celor nouă luni.

Analizele de sânge ocupă un loc central în această monitorizare, deoarece oferă informații importante atât despre starea de sănătate a mamei, cât și despre dezvoltarea fătului. De la depistarea anemiei și a infecțiilor până la evaluarea riscului de anomalii genetice sau a diabetului gestațional, aceste investigații sunt esențiale pe tot parcursul sarcinii.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, detaliază în continuare care sunt analizele recomandate în fiecare trimestru al sarcinii și de ce sunt atât de importante.

Analize de sânge în primul trimestru de sarcină

Primul trimestru este perioada în care se pun bazele monitorizării medicale a sarcinii. În această etapă, medicul recomandă un set complex de analize de sânge care oferă informații esențiale despre starea de sănătate a gravidei.

„Primele analize de sânge au rolul de a identifica eventuale infecții, dezechilibre sau incompatibilități care ar putea afecta sarcina. Depistarea lor din timp ne permite să prevenim complicațiile”, spune dr. Vythoulkas.

Iată care sunt analizele de sânge recomandate în primul trimestru de sarcină:

Grupa sanguină și Rh

Determinarea grupei sanguine este importantă, însă și mai important este factorul Rh. Dacă al mamei este negativ, iar al tatălui este pozitiv, fătul îl va moșteni cel mai probabil pe al tatălui. În acest caz, între mamă și făt va exista o incompatibilitate Rh (mama Rh negativ – fătul Rh pozitiv).

Mai târziu, în al doilea trimestru de sarcină, dozarea de anticorpi D va stabili dacă aceștia sunt sau nu prezenți. În caz afirmativ, ei vor fi ținuți sub control cu tratament, pentru a elimina riscul de avort sau afectare a fătului. În situația inversă – mama Rh pozitiv, fătul Rh negativ –, în primele 72 de ore de la naștere mamei i se va administra un vaccin care să preîntâmpine posibile neplăceri la următoarea sarcină.

Hemoleucograma completă

Aceasta este una dintre cele mai importante analize din sarcină. Hemoleucograma poate evidenția prezența unei posibile infecții în sânge sau a anemiei. Datele sunt furnizate de numărul de globule roșii și albe, de trombocite și de cantitatea de hemoglobină din sânge.

Coagulograma

Este o analiză care vizează viteza de coagulare a sângelui. În timpul sarcinii, este normal ca aceasta să fie ușor crescută. Însă o creștere peste valoarea considerată maximă poate fi indiciu de trombofilie, o afecțiune care necesită monitorizare atentă a gravidei deoarece poate crește riscul de complicații.

Biochimia

Analiza biochimică oferă informații despre mai mulți parametri importanți, precum: glicemia, proteinele, lipidele, enzimele hepatice, mineralele (calciu, fier, potasiu, fosfor) și bilirubina (substanță secretată de ficat).

Rezultatele obținute vor ajuta medicul să evalueze funcționarea ficatului, rinichilor și metabolismului.

Serologia hepatitelor B și C

În special în cazul hepatitei B, este important să fie cunoscută prezența acesteia, pentru instituirea imunoprofilaxiei care să asigure o evoluție corespunzătoare a sarcinii și împiedicarea transmiterii virusului la făt în timpul travaliului și nașterii.

Testare sifilis

Este foarte important ca infecția să fie cât mai repede depistată pentru a fi eficient tratată. Altfel, ea se transmite bebelușului la naștere și îi creează mari probleme la nivelul oaselor, dinților, auzului (surditate) și ochilor (orbire).

Testare HIV

Este o analiză recomandată tuturor gravidelor, deoarece virusul se poate transmite copilului în timpul sarcinii, la naștere sau prin alăptare. Tratamentul adecvat reduce semnificativ riscul de transmitere.

Profilul TORCH

În principiu este bine să fie efectuat înainte de a rămâne însărcinată, dar poate fi recomandat de medic și în primul trimestru. Este un test complex care ajută la identificarea unor infecții care pot fi transmise de la mamă la făt și pot afecta dezvoltarea acestuia pe perioada sarcinii: toxoplasmoză, sifilis, hepatita B, HIV, infecția cu enterovirus, citomegalovirus, herpes simplex și rubeolă.

Analize de sânge în al doilea trimestru de sarcină

În trimestrul al doilea, multe dintre analizele din primul trimestru sunt repetate pentru a urmări evoluția sarcinii. În plus, apar și investigații suplimentare care pot indica eventuale probleme genetice sau metabolice.

„În această perioadă monitorizăm în special anemia, metabolismul glucidelor și riscul unor anomalii cromozomiale”, explică specialistul.

Iată care sunt analizele de sânge recomandate în al doilea trimestru de sarcină:

Hemoleucograma

Medicul urmărește prin această analiză nivelul hemoglobinei din sânge, pentru a putea depista precoce anemia, o problemă frecventă în sarcină. În cazul în care valoarea hemoglobinei va indica prezența acesteia, medicul poate prescrie administrarea unor suplimente de fier.

Biochimia

Se monitorizează în continuare valorile glucozei din sânge, proteinei, lipidelor, enzimelor, mineralelor (calciu, fosfor, potasiu, fier) și a bilirubinei. Rezultatele ajută la depistarea unor eventuale probleme metabolice.

Testul de toleranță la glucoză

Acest test este recomandat, de regulă, între săptămânile 24 și 28 de sarcină și are rolul de a depista diabetul gestațional, care uneori nu prezintă niciun simptom la gravidă, dar poate determina complicații. Procedura presupune măsurarea glicemiei după consumul unei soluții cu glucoză.

Triplu test (pentru gravide cu vârsta sub 35 de ani)

Acest test are „misiunea” de a verifica nivelul serului matern de alfa-fetoproteină, estradiol neconjugat și gonadotropină corionică umană (hCG). În cazul în care aceste substanțe se găsesc în cantități prea mici sau, dimpotrivă, prea mari, se pune în discuție riscul unor deficiențe de tub neural la făt, cum ar fi Sindrom Down sau Trisomia 18.

Triplul test nu pune un diagnostic de Sindrom Down, Sindrom Edwards sau Sindrom Patau, ci doar oferă o estimare a riscului de a dezvolta o sarcină cu anomalii cromozomiale. El este numai un punct de plecare pentru recomandări privind efectuarea unor investigații suplimentare.

Bi-test (pentru gravide cu vârsta peste 35 de ani)

Testul screening indică probabilitatea apariției unor malformații cromozomiale ale fătului. În funcție de rezultatul acestui test se va recomanda și efectuarea amniocentezei, dacă este cazul. Amniocenteza este singura analiză de diagnostic disponibilă care oferă un răspuns de precizie dacă fătul are sau nu o malformație congenitală.

Analize de sânge în al treilea trimestru de sarcină

În ultimul trimestru, analizele de sânge au rolul de a confirma că sarcina evoluează normal și că organismul mamei este pregătit pentru naștere.

„Ultimele analize ne oferă o imagine completă asupra stării de sănătate a gravidei și ne ajută să prevenim eventuale complicații în timpul travaliului”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

Așa cum probabil că ai aflat deja în cadrul consultațiilor din primul și al doilea trimestru de sarcină, în cel de-al treilea vei repeta analizele de sânge, dar lor li se vor adăuga și altele.

Iată care sunt analizele de sânge recomandate în al treilea trimestru de sarcină:

Hemoleucograma

Va fi măsurat numărul de globule roșii și albe din sânge (eritrocite și leucocite), cantitatea de hemoglobină din sânge, procentul de globule roșii, mărimea acestora și numărul de trombocite.

Toate aceste informații sunt necesare pentru a depista numeroase disfuncții ale organismului cum ar fi anemii de diferite tipuri, infecții, leucemie, inflamații sau o oxigenare defectuoasă.

Un alt parametru măsurat va fi cel al transaminazelor, pentru evaluarea stării ficatului. Transaminazele pot indica prezența hepatitei sau cirozei hepatice, dar și a altor afecțiuni (hemoliză, afecțiuni tiroidiene, intoxicații, anorexie, bulimie).

Medicul va fi interesat și de valorile creatininei și ureei pentru depistarea unor boli precum diabetul, insuficiența renală sau hipotiroidismul. Nivelul ureei din sânge va oferi informații prețioase cu privire la funcția renală. Tot în cadrul hemoleucogramei sunt de interes parametrii colesterolului și trigliceridelor precum și cei ai calciului.

Coagulograma

Analiza este importantă pentru evaluarea capacității de coagulare a sângelui, aspect esențial în contextul nașterii.

Testul de toleranță la glucoză

În unele situații, medicul poate recomanda repetarea testului pentru a monitoriza diabetul gestațional.

Testul Streptococului din grupa B

Acest test este recomandat să se efectueze în săptămânile 35-37 de sarcină. Este un test important deoarece dacă streptococul este prezent iar nașterea urmează să fie pe cale naturală, transmiterea infecției la bebeluș îi poate cauza acestuia pneumonie, meningită și chiar deces.

Dacă testul este pozitiv, medicul va recomanda tratament antibiotic intravenos odată cu intrarea în travaliu și ruperea membranelor. Antibioticul administrat înainte de debutul travaliului nu este eficient în prevenirea transmiterii infecției. Dacă și înainte de naștere streptococul este în continuare pozitiv, pentru eliminarea riscurilor medicul va recomanda nașterea prin operație cezariană.

Titru de anticorpi

În cazul gravidelor cu Rh negativ, medicul verifică titrul de anticorpi pentru a decide dacă este necesară administrarea imunoglobulinei.

„Analizele de sânge din timpul sarcinii nu sunt doar simple investigații de rutină. Ele sunt instrumente esențiale care ne permit să urmărim evoluția sarcinii și să intervenim rapid dacă apar probleme”, concluzionează dr. Andreas Vythoulkas.

Așadar, respectarea recomandărilor medicale și efectuarea analizelor la momentul potrivit contribuie la o sarcină fără complicații și la nașterea unui copil sănătos. Iar vizitele regulate la medicul obstetrician rămân cea mai sigură cale prin care viitoarele mame pot avea grijă de ele și de bebelușul lor încă din primele săptămâni de viață.

