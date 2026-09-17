Mădălina Apostol este condusă astăzi pe ultimul drum. Primele imagini de la înmormântare și detalii despre ceremonia de rămas-bun.

EXCLUSIV | Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. Imagini și informații în timp real de la înmormântare | Instagram

Mădălina Apostol este condusă astăzi pe ultimul drum. Familia, copiii și oamenii care au cunoscut-o și au iubit-o s-au reunit pentru a-i aduce un ultim omagiu, după ce sicriul a fost depus încă de marți, 15 septembrie, la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii.

Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani și a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță. Pierderea a venit ca un șoc pentru familie și pentru apropiați, iar în ultimele zile aceștia au fost permanent alături de sicriul regretatei vedete.

Nick Rădoi a revenit de urgență în România pentru a participa la funeralii și pentru a fi alături de familia Mădălinei în aceste momente cumplite. La căpătâiul acesteia s-au aflat, rând pe rând, rudele, prietenii și oamenii care au cunoscut-o de-a lungul anilor. Mama Mădălinei a venit, de asemenea, la capelă, iar imaginile surprinse în aceste zile au arătat durerea familiei.

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Primele imagini de la înmormântarea Mădălinei Apostol

Astăzi, sicriul Mădălinei Apostol a fost dus în biserică pentru slujba de înmormântare. Sicriul alb, cu capacul închis, a fost transportat în interior de patru bărbați. Ulterior, capacul a fost îndepărtat, iar la căpătâiul Mădălinei a fost așezată crucea albă aleasă de familie. Detaliul a fost surprins în imaginile de la capelă.

Ceremonia de înmormântare a fost anunțată pentru joi, 17 septembrie, începând cu ora 09:30, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Fiul Mădălinei, Tony, a transmis un mesaj emoționant înainte de funeralii și i-a îndemnat pe cei apropiați care își doresc să fie alături de familie să participe la ceremonia de rămas-bun.

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În ultimele două zile, la capelă au ajuns numeroși oameni apropiați Mădălinei. Printre aceștia s-au numărat cei doi fii ai săi, mama ei, Nick Rădoi, dar și alte persoane importante din viața sa.

Pentru familie urmează una dintre cele mai grele zile. După slujba religioasă, Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum, iar cei care au cunoscut-o își vor lua rămas-bun de la ea pentru ultima dată.

Unde va fi înmormântată Mădălina Apostol

După slujba religioasă, Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum la Cimitirul privat „Eternitatea” din București. Acolo se află locul de veci pregătit pentru ea, în cavoul familiei Apostol.