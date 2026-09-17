Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol. Ce dezvăluie: „S-a vorbit despre…”

Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol. Ce dezvăluie: „S-a vorbit despre…”

Nick Rădoi a vorbit deschis despre speculațiile care au apărut imediat după moartea Mădălinei Apostol. Ce a auzit la scurtă vreme după tragicul eveniment.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:28 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 09:42
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nick Rădoi a vorbit despre speculațiile și comentariile apărute în mediul online după moartea Mădălinei Apostol.

Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol

Într-o perioadă extrem de sensibilă pentru familia și apropiații acesteia, omul de afaceri spune că a preferat să nu acorde atenție mesajelor celor care au făcut afirmații despre situația pe care, susține el, nu o cunosc în realitate.

Potrivit declarațiilor sale, lucrurile erau pregătite pentru momentul despărțirii de Mădălina, iar el știa ce urma să se întâmple. Nick Rădoi a explicat și că Mădălina venise de la clinică și a stat la vecini, în contextul apropierii dintre ei.

În timpul discuției, Mara Bănică a adus în atenție și reacțiile unor femei cunoscute de-ale Mădălinei, care au făcut afirmații și l-au criticat pe Nick Rădoi. Acesta a fost întrebat cum privește aceste ieșiri, mai ales într-un moment atât de delicat.

Rădoi spune că nu obișnuiește să citească astfel de mesaje și că este surprins de ușurința cu care unele persoane ajung să judece situații despre care nu au toate informațiile. Pentru el, opiniile celor din exterior nu schimbă ceea ce știe despre propria situație.

„Întotdeauna am fost departe de a citit aceste mesaje, pe mine mă șochează cum lumea judecă lucruri despre care habar nu au și vorbesc lucruri despre care n-ai de ce să zici wow. Când știi cine ești, nu prea te interesează ce zice lumea”, a spus Nick Rădoi.

Acesta a recunoscut că există persoane care îl jignesc, deși nu cunosc detaliile relației sale cu Mădălina Apostol și nici situația prin care au trecut cei apropiați ei. Rădoi consideră că doar oamenii care au fost cu adevărat implicați știu ce s-a întâmplat.

„Cred că sunt mulți care mă jignesc deși nu știu situația. Odată ce eu cu copiii Mădălinei și mama ei știm situația, eu nu am nici măcar ce să zic, să-i iert pentru vorbele lor”, a mai declarat acesta, într-un interviu EXCLUSIV pentru AntenaStars.

Cine sunt prietenele apropiate ale Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a fost întrebat și despre persoanele publice care au fost apropiate de Mădălina Apostol. În acest context, el a enumerat câteva nume despre care spune că au avut o relație apropiată cu aceasta.

Citește și: EXCLUSIV | De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar. Dezvaluirea milionarului, după moartea acesteia

Printre acestea se numără Monica Gabor, pe care Rădoi o consideră una dintre prietenele adevărate ale Mădălinei. El a menționat-o și pe Raluca Dumitru, despre care spune că era foarte apropiată de Mădălina, dar și pe Laura, despre care a făcut aceeași precizare.

În ceea ce o privește pe Bianca, Nick Rădoi a spus că știe că numele ei a fost menționat în discuțiile purtate în familie. Declarațiile sale vin în contextul în care, după moartea Mădălinei Apostol, au apărut mai multe reacții și speculații în spațiul public, iar apropiații femeii au început să vorbească despre relațiile pe care aceasta le avea cu oamenii din jurul ei.

Pentru Nick Rădoi, însă, ceea ce contează este ceea ce cunosc familia și persoanele care i-au fost realmente aproape Mădălinei, nu opiniile celor care privesc situația din exterior.

EXCLUSIV | De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar. Dezvaluirea milionarului, după moartea a...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce semnificație are
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x