Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol. Ce dezvăluie: „S-a vorbit despre…”

Nick Rădoi a vorbit deschis despre speculațiile care au apărut imediat după moartea Mădălinei Apostol. Ce a auzit la scurtă vreme după tragicul eveniment.

Nick Rădoi a vorbit despre speculațiile și comentariile apărute în mediul online după moartea Mădălinei Apostol.

Nick Rădoi, reacție despre speculațiile apărute după moartea Mădălinei Apostol

Într-o perioadă extrem de sensibilă pentru familia și apropiații acesteia, omul de afaceri spune că a preferat să nu acorde atenție mesajelor celor care au făcut afirmații despre situația pe care, susține el, nu o cunosc în realitate.

Potrivit declarațiilor sale, lucrurile erau pregătite pentru momentul despărțirii de Mădălina, iar el știa ce urma să se întâmple. Nick Rădoi a explicat și că Mădălina venise de la clinică și a stat la vecini, în contextul apropierii dintre ei.

În timpul discuției, Mara Bănică a adus în atenție și reacțiile unor femei cunoscute de-ale Mădălinei, care au făcut afirmații și l-au criticat pe Nick Rădoi. Acesta a fost întrebat cum privește aceste ieșiri, mai ales într-un moment atât de delicat.

Rădoi spune că nu obișnuiește să citească astfel de mesaje și că este surprins de ușurința cu care unele persoane ajung să judece situații despre care nu au toate informațiile. Pentru el, opiniile celor din exterior nu schimbă ceea ce știe despre propria situație.

„Întotdeauna am fost departe de a citit aceste mesaje, pe mine mă șochează cum lumea judecă lucruri despre care habar nu au și vorbesc lucruri despre care n-ai de ce să zici wow. Când știi cine ești, nu prea te interesează ce zice lumea”, a spus Nick Rădoi.

Acesta a recunoscut că există persoane care îl jignesc, deși nu cunosc detaliile relației sale cu Mădălina Apostol și nici situația prin care au trecut cei apropiați ei. Rădoi consideră că doar oamenii care au fost cu adevărat implicați știu ce s-a întâmplat.

„Cred că sunt mulți care mă jignesc deși nu știu situația. Odată ce eu cu copiii Mădălinei și mama ei știm situația, eu nu am nici măcar ce să zic, să-i iert pentru vorbele lor”, a mai declarat acesta, într-un interviu EXCLUSIV pentru AntenaStars.

Cine sunt prietenele apropiate ale Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a fost întrebat și despre persoanele publice care au fost apropiate de Mădălina Apostol. În acest context, el a enumerat câteva nume despre care spune că au avut o relație apropiată cu aceasta.

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Printre acestea se numără Monica Gabor, pe care Rădoi o consideră una dintre prietenele adevărate ale Mădălinei. El a menționat-o și pe Raluca Dumitru, despre care spune că era foarte apropiată de Mădălina, dar și pe Laura, despre care a făcut aceeași precizare.

În ceea ce o privește pe Bianca, Nick Rădoi a spus că știe că numele ei a fost menționat în discuțiile purtate în familie. Declarațiile sale vin în contextul în care, după moartea Mădălinei Apostol, au apărut mai multe reacții și speculații în spațiul public, iar apropiații femeii au început să vorbească despre relațiile pe care aceasta le avea cu oamenii din jurul ei.

Pentru Nick Rădoi, însă, ceea ce contează este ceea ce cunosc familia și persoanele care i-au fost realmente aproape Mădălinei, nu opiniile celor care privesc situația din exterior.