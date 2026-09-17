Andreea Popescu a decis să vorbească deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre dezvăluirile care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă” | captura/antena1

Vedeta a ales să păstreze discreția timp de mai multe luni, însă, în cele din urmă, a simțit că este momentul să spună lucrurilor pe nume.

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții

După divorțul de Rareș Cojoc, dar și după controversele apărute ulterior în jurul numelui său și al lui Dan Alexa, Andreea Popescu a preferat să nu ofere imediat explicații. Recent, însă, aceasta a vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat și spune că decizia de a fi sinceră a venit natural.

Influencerița susține că și-a asumat faptul că declarațiile sale ar putea genera comentarii, însă a fost surprinsă de reacția oamenilor. În loc să o judece, mulți dintre cei care au urmărit povestea au ales să vadă și omul din spatele situației.

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„Este un lucru pe care mi l-am asumat și mi-am dorit să mi-l asum. Adică mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră, asta mi-am dorit: sinceritatea. Păi nu, nu e că nu mi a păsat, dar a fost un feedback pe care l-am luat și oamenii au reacționat surprinzător de... au fost surprinzător de înțelegători, nu știu cum să zic, nu înțelegători... nu au judecat, au văzut dincolo de ceea ce s-a întâmplat.”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Ce spune Andreea Popescu despre reacția lui Dan Alexa

Vedeta a fost întrebată și dacă persoanele despre care a vorbit au avut ceva să îi reproșeze după dezvăluiri. Andreea Popescu spune că nu s-a confruntat cu astfel de reacții și a făcut referire inclusiv la declarația lui Dan Alexa, pe care a apreciat-o.

„Nimeni. Nimeni n-a avut nimic de reproșat, din contră. Ați și văzut că Dan a făcut o declarație. Bine, nu știu dacă a fost atât de mediatizată și declarația lui, în care a vorbit foarte frumos și asta pentru că a apreciat... i-a plăcut, nu știu de ce i-a plăcut declarația. A apreciat sinceritatea ta. Și eu am apreciat gestul lui.”, mai spune vedeta.

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Andreea Popescu mărturisește că, după ce a ales să vorbească, a avut senzația că a scăpat de o greutate pe care o purtase o perioadă. Mai mult, spune că dezvăluirile nu au afectat relațiile din jurul său, iar comunitatea pe care o are pe Instagram s-a apropiat și mai mult de ea.

„Da, șase-opt luni, opt luni de zile în care, na, ok, puteam să nu declar nimic, asta așa este. Puteam să tacă și să merg așa și să țin lumea: Bă, care o fi? Așa sau... Dar adevărul... Adevărul, mai ales dacă doare, adevărul vrea să fie ascuns. Pentru că e un adevărul care nu-ți face cinste neapărat și nu vrei să-l expui, vrei să-l ascunzi. Și am ales să nu fac de-a dreptul, dar să-mi asum o vină.”, mai spune Andreea Popescu.

Influencerița a explicat și că momentul în care a făcut dezvăluirile nu a fost pregătit dinainte. Totul s-a întâmplat spontan, în timpul participării sale la „Sosurile Picante”, iar emoțiile au făcut-o ulterior să nu își mai amintească exact tot ceea ce spusese.

„A fost o chestie neplanificată deloc, zero. Pur și simplu s-a întâmplat, am fost invitată la emisiunea Sosurile Picante, dar aveam puterea să spun sau nu, adică ținea de mine. Am simțit să fiu sinceră. Eu nu mai știam ce am vorbit! Atâtea emoții erau atunci... Eu eram între emoții atunci. Atâta că aveam o întrebare, nici nu mai știu ce întrebare era! Eu cred că am fost așa protejată foarte mult. În ciuda la ceea ce am făcut, cred că am fost protejată, da. Că Dumnezeu, vezi, iubește... te iubește oricum ai fi, mă. Oricum.“, a mai adăugat acesta.