Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă”

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă”

Andreea Popescu a decis să vorbească deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre dezvăluirile care au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 08:30 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 08:34
Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții. „Mi-am luat o piatră de pe inimă” | captura/antena1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vedeta a ales să păstreze discreția timp de mai multe luni, însă, în cele din urmă, a simțit că este momentul să spună lucrurilor pe nume.

Ce s-a întâmplat între Andreea Popescu și Dan Alexa după dezvăluirile care au provocat reacții

După divorțul de Rareș Cojoc, dar și după controversele apărute ulterior în jurul numelui său și al lui Dan Alexa, Andreea Popescu a preferat să nu ofere imediat explicații. Recent, însă, aceasta a vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat și spune că decizia de a fi sinceră a venit natural.

Influencerița susține că și-a asumat faptul că declarațiile sale ar putea genera comentarii, însă a fost surprinsă de reacția oamenilor. În loc să o judece, mulți dintre cei care au urmărit povestea au ales să vadă și omul din spatele situației.

Articolul continuă după reclamă

„Este un lucru pe care mi l-am asumat și mi-am dorit să mi-l asum. Adică mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră, asta mi-am dorit: sinceritatea. Păi nu, nu e că nu mi a păsat, dar a fost un feedback pe care l-am luat și oamenii au reacționat surprinzător de... au fost surprinzător de înțelegători, nu știu cum să zic, nu înțelegători... nu au judecat, au văzut dincolo de ceea ce s-a întâmplat.”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Ce spune Andreea Popescu despre reacția lui Dan Alexa

Vedeta a fost întrebată și dacă persoanele despre care a vorbit au avut ceva să îi reproșeze după dezvăluiri. Andreea Popescu spune că nu s-a confruntat cu astfel de reacții și a făcut referire inclusiv la declarația lui Dan Alexa, pe care a apreciat-o.

„Nimeni. Nimeni n-a avut nimic de reproșat, din contră. Ați și văzut că Dan a făcut o declarație. Bine, nu știu dacă a fost atât de mediatizată și declarația lui, în care a vorbit foarte frumos și asta pentru că a apreciat... i-a plăcut, nu știu de ce i-a plăcut declarația. A apreciat sinceritatea ta. Și eu am apreciat gestul lui.”, mai spune vedeta.

Citește și: Narcis Bujor de la Insula Iubirii a vorbit despre unul dintre cele mai comentate detalii legate de fizicul său. Ce a mărturisit

Andreea Popescu mărturisește că, după ce a ales să vorbească, a avut senzația că a scăpat de o greutate pe care o purtase o perioadă. Mai mult, spune că dezvăluirile nu au afectat relațiile din jurul său, iar comunitatea pe care o are pe Instagram s-a apropiat și mai mult de ea.

„Da, șase-opt luni, opt luni de zile în care, na, ok, puteam să nu declar nimic, asta așa este. Puteam să tacă și să merg așa și să țin lumea: Bă, care o fi? Așa sau... Dar adevărul... Adevărul, mai ales dacă doare, adevărul vrea să fie ascuns. Pentru că e un adevărul care nu-ți face cinste neapărat și nu vrei să-l expui, vrei să-l ascunzi. Și am ales să nu fac de-a dreptul, dar să-mi asum o vină.”, mai spune Andreea Popescu.

Influencerița a explicat și că momentul în care a făcut dezvăluirile nu a fost pregătit dinainte. Totul s-a întâmplat spontan, în timpul participării sale la „Sosurile Picante”, iar emoțiile au făcut-o ulterior să nu își mai amintească exact tot ceea ce spusese.

„A fost o chestie neplanificată deloc, zero. Pur și simplu s-a întâmplat, am fost invitată la emisiunea Sosurile Picante, dar aveam puterea să spun sau nu, adică ținea de mine. Am simțit să fiu sinceră. Eu nu mai știam ce am vorbit! Atâtea emoții erau atunci... Eu eram între emoții atunci. Atâta că aveam o întrebare, nici nu mai știu ce întrebare era! Eu cred că am fost așa protejată foarte mult. În ciuda la ceea ce am făcut, cred că am fost protejată, da. Că Dumnezeu, vezi, iubește... te iubește oricum ai fi, mă. Oricum.“, a mai adăugat acesta.

Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza... EXCLUSIV | De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar. Dezvaluirea milionarului, după moartea a...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea A murit Gheorghe Cosma, omul care a construit unul dintre cele mai mari imperii financiare din România. Ce avere avea
Observatornews.ro A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată A cumpărat cu 995 de $ un obiect ajuns pe Lună, apoi l-a vândut cu 1,8 milioane. NASA a dat-o în judecată
Antena 3 Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
SpyNews Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap Care este acum starea lui „Il Padrino". Fostul pugilist a fost găsit într-o pădure, împușcat în cap
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Ramona Olaru și-a speriat fanii după ce s-a afișat cu piciorul plin de sânge. Ce a pățit vedeta de la Neatza
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce semnificație are
Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x