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EXCLUSIV | De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar. Dezvaluirea milionarului, după moartea acesteia

Nick Rădoi, declarații emoționante după moartea Mădălinei Apostol. De ce nu au ajuns cei doi în fața altarului și ce regretă omul de afaceri.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 09:11 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 09:17
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Mădălina Apostol s-a stins din viață într-un mod tragic, iar vestea a lăsat în urmă multă durere. Nick Rădoi a revenit de urgență în România pentru a fi alături de familia acesteia în aceste momente extrem de dificile.

Omul de afaceri a vorbit, în exclusivitate pentru Antena Stars și Spynews Live, despre relația pe care a avut-o cu Mădălina, despre ultimele luni din viața acesteia, dar și despre motivul pentru care cei doi nu au ajuns niciodată să se căsătorească.

De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar

În ultima perioadă au apărut informații potrivit cărora Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu ar mai fi format un cuplu de ceva timp, însă cei doi ar fi păstrat legătura și o relație apropiată. Informațiile vehiculate de persoane din anturajul lor au venit în contextul în care Mădălina ar fi trecut printr-o perioadă dificilă.

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Potrivit Spynews, apropiații au vorbit despre problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat și despre faptul că ar fi ajuns inclusiv să primească îngrijiri într-o clinică de psihiatrie. În spațiul public au apărut, de asemenea, acuzații și critici la adresa lui Nick Rădoi, unii oameni întrebându-se dacă acesta ar fi putut face mai mult pentru Mădălina.

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Nick Rădoi a respins însă, prin propriile declarații, ideea că ar fi fost indiferent față de situația prin care trecea femeia pe care a iubit-o. Întrebat dacă se simte vinovat pentru faptul că Mădălina s-a stins din viață, omul de afaceri a răspuns cu emoție.

„Îmi pare foarte rău. Nu a fost o dată, cred, când Mădălina a avut încercări și să nu fiu lângă ea”, a spus Nick Rădoi.

Acesta a povestit și că, de-a lungul relației lor, nu a primit semnale care să îl facă să creadă că s-ar putea ajunge la o asemenea tragedie.

„Eu niciodată nu am avut discuții cu ea despre a-mi da mie o idee că s-ar putea întâmpla ceva mai târziu. Când noi am simțit că lucrurile merg în drumul ăsta, am fost mai atenți cu ea”, a declarat Nick Rădoi.

De ce nu s-au căsătorit Nick Rădoi și Mădălina Apostol

Una dintre cele mai dificile întrebări pentru Nick Rădoi a fost cea legată de căsătorie. Deși relația lor a fost una importantă, cei doi nu au ajuns niciodată în fața altarului.

„E o întrebare prea grea pentru mine. Am lăsat timpul să treacă și, din cauza că eram mereu împreună, apoi m-am îmbolnăvit, multe s-au schimbat”, a mărturisit omul de afaceri.

Întrebat dacă, în cazul în care ar putea da timpul înapoi, ar fi făcut acest pas pentru Mădălina, Nick Rădoi a oferit un răspuns emoționant.

„Știi că sunt un om sincer. Întotdeauna când ai pe cineva lângă tine care își dă viața pentru tine, e imposibil să nu faci acest pas”, a spus Nick Rădoi, cu emoție în glas.

Declarațiile sale readuc în atenție povestea de dragoste dintre cei doi și explică, din perspectiva lui Nick Rădoi, de ce relația lor nu a ajuns la căsătorie, în ciuda legăturii puternice pe care au avut-o de-a lungul timpului.

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