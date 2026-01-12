(P) De la primul laborator la excelență europeană: povestea AC HELCOR în 35 de ani

În acest an, AC HELCOR a sărbătorit 35 de ani de activitate, marcând o evoluție începută în 1990, când farmacista Elena Pop a avut curajul să transforme o nevoie reală într-o companie farmaceutică de referință.

Privind retrospectiv, Dr. Coriolan Pop, președintele AC HELCOR, ne povestește despre începuturi, inovație și provocările prezentului.

„În urmă cu 35 de ani, în Baia Mare, trăiam o perioadă în care lipsa medicamentelor era o realitate dură pentru foarte mulți oameni. Atunci, Elena Pop, soția mea și farmacistă cu vocație, a pus o întrebare care avea să schimbe vieți: Cum putem ajuta mai bine oamenii? A răspuns prin acțiune. A deschis prima farmacie privată din nordul României și, pornind din laboratorul propriu al acesteia, a pus bazele viitoarei companii farmaceutice AC HELCOR”, povestește Dr. Coriolan Pop.

Evoluând treptat de la laboratorul integrat al farmaciei Helena, compania a construit o structură completă de cercetare-dezvoltare, producție, control al calității, logistică și distribuție, toate operate la standarde europene. De-a lungul anilor, AC HELCOR a adus premiere tehnologice esențiale în România: primele comprimate cu eliberare prelungită, primele comprimate filmate, ambalarea medicamentului în blister, suplimente pe bază de extracte standardizate și chiar proiecte de nanotehnologie la scară pilot.

„Alături de echipa AC HELCOR, am construit pas cu pas o structură care nu a încetat nicio clipă să inoveze, să caute soluții pentru sănătate, cu pasiune și rigoare. Centrul nostru de Cercetare-Dezvoltare a devenit inima inovației noastre – locul unde ideile inovatoare devin medicamente și suplimente reale. Prin cele 20 de proiecte de cercetare active și cele peste 14 brevete de inovație, vedem confirmarea misiunii noastre: să transformăm știința în beneficii reale pentru sănătate”, explică președintele companiei.

Astăzi, AC HELCOR produce lunar peste 40 de milioane de comprimate, toate conform standardelor internaționale GMP, cu procese validate și monitorizare continuă. „Fiecare doză este o promisiune respectată. Pentru ca fiecare pacient care ne alege să primească exact ceea ce garantăm: calitate și încredere”, spune Dr. Pop.

Compania deține în prezent un portofoliu de peste 150 de produse, dintre care 60 de medicamente – inclusiv peste 10 prim-generice – și 90 de suplimente alimentare. Cu peste 100 de specialiști în echipă și prezență în mai mult de 10 țări, AC HELCOR continuă să investească masiv în tehnologie și în dezvoltarea de parteneriate academice în România și Europa.

Întrebat despre provocările parcurse, Dr. Pop rememorează: „La început, dificultățile erau legate de contextul imprevizibil al anilor ’90: resurse limitate și reglementări aflate în continuă schimbare. Astăzi, maturitatea companiei aduce provocări noi: trebuie să asigurăm o performanță predictibilă într-un mediu cu presiune pe costuri, să ținem pasul cu digitalizarea accelerată și să oferim soluții personalizate pentru pacient”. Răspunsul AC HELCOR la aceste provocări rămâne consecvent: investiții constante în tehnologie, digitalizarea proceselor, dezvoltarea unui portofoliu orientat spre inovație accesibilă și consolidarea resursei umane prin Centrul de Training propriu. „Echilibrul între inovație și accesibilitate este esențial: menținem prețuri competitive fără a face compromisuri la calitate, pentru a susține atât sistemul de sănătate, cât și pacienții”, subliniază Dr. Pop.

Privind către viitor, compania continuă să investească în noi produse și în formarea generațiilor viitoare de specialiști. „De peste 35 de ani, acesta a rămas scopul nostru: să facem inovația accesibilă pentru sănătatea oamenilor. Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la această poveste și privim cu încredere spre viitor”, încheie Dr. Coriolan Pop.