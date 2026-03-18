Scalp uscat vs. mătreață: care este diferența? Cum remediezi scalpul urcat

Atât scalpul uscat cât și mătreața pot provoca mâncărime și descuamare. Acest lucru poate face uneori dificilă diferența. Un scalp uscat îți poate sabota tot look-ul, indiferent cât de bine arată părul tău. Dar, cu câteva ajustări simple, poți reda confortul și hidratarea pielii capului. Descoperă 9 pași care te ajută să spui adio senzației de uscăciune și să previi iritațiile pe termen lung.

Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 10:25 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 10:34

Multe persoane confundă scalpul uscat cu mătreața, însă cele două probleme au cauze diferite și necesită tratamente distincte.

Scalp uscat vs. mătreață: care este diferența?

Scalp uscat

Dacă pielea de pe cap îți provoacă mâncărime și se descuamează, este posibil să ai un scalp uscat. Scalpul uscat este cauzat de lipsa hidratării, rezultând mâncărime, senzație de strângere, de piele care „ține”, mâncărime și descuamări mici, albe și uscate. Vremea, produsele de îngrijire a părului sau spălarea excesivă, vârsta și diverse afecțiuni ale pielii pot provoca un scalp uscat.

Mătreață

Mătreața este o afecțiune comună care provoacă desprinderea de pe scalp a unor mici porțiuni de piele uscată. Nu este contagioasă sau dăunătoare. Dar poate fi jenantă și dificil de tratat.

Mătreața este o formă ușoară de dermatită seboreică, o afecțiune a pielii care afectează în principal scalpul. Este cauzată în principal de regenerarea accelerată a celulelor pielii, adesea declanșată de o reacție la ciuperca Malassezia care se hrănește cu uleiurile scalpului (sebum). Nu este cauzată de o igienă precară, deși poate fi exacerbată de stres, vreme rece sau acumularea de produse.

Simptomele de mătreață: Fulgi mari, gălbui sau uleioși, mâncărime persistentă.

Ce cauzează uscarea scalpului?

„Un scalp uscat și iritat apare atunci când pielea pierde prea multă hidratare, iar senzația aceea de tensiune și mâncărime poate avea mai multe cauze”, declară Cristina Scrisu, stilist Wella Professionals. Printre cele mai frecvente sunt: temperaturile foarte scăzute și aerul uscat, produsele de îngrijire prea agresive - șampoanele sau tratamentele care conțin iritanți ori exfolianți pot suprasolicita un scalp sensibil.

Alți factori declanșatori? Cei genetici - unele persoane sunt mai predispuse la uscăciune și au nevoie de un plus de hidratare în rutina zilnică pentru a menține echilibrul pielii, dar si utilizarea incorectă a produselor de styling.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament

Care este cea mai rapidă metodă de a scăpa de scalpul uscat?

1. Verifică dacă ai scalp uscat sau predispus la mătreață

„Descuamarea te poate păcăli să crezi că scalpul tău este uscat și deshidratat, însă uneori poate fi vorba, de fapt, de mătreață. Analizează textura fulgilor: dacă sunt lipicioși sau uleioși, ai nevoie de o rutină care să echilibreze sebumul. Mătreața se dezvoltă în medii bogate în ulei, așa că un șampon cu acțiune de curățare mai profundă — sau spălări mai frecvente — pot face diferența”, atenționează specialistul Cristina Scrisu.

2. Ajustează frecvența spălării părului

Dacă nu este vorba de mătreață, ci de un scalp cu adevărat uscat, merită să te gândești cât de des îți speli părul. Dacă îl șamponezi zilnic sau o dată la două zile, încearcă să mai adaugi cel puțin o zi între spălări.

3. Redu temperatura apei

Apa prea fierbinte poate agrava iritația unui scalp uscat și descuamat, așa că încearcă să îți speli părul cu apă caldă, dar nu fierbinte. Asta nu înseamnă să folosești apă rece — puțină căldură este necesară pentru a curăța eficient părul.

4. Spală părul cu un șampon hrănitor

O schimbare inteligentă pentru ziua de spălare este alegerea unui șampon calmant și nutritiv. Pentru scalpurile foarte uscate și iritate, caută un șampon ce oferă o curățare delicată, dar eficientă. Formulat cu ingrediente precum alantoină, un emolient care hrănește și calmează pielea, astfel încât îți poți curăța scalpul sensibil fără a-i elimina hidratarea naturală.

5. Un tratament sub formă de mască hrănitoare

„Masca nu este destinată rădăcinilor, ci e nevoie să o întinzi pe lungimea părului pentru o hidratare ușoară, apoi clătești bine pentru a obține un păr curat și revitalizat”, recomandă stilistul.

6. Bea suficientă apă

Hidratarea începe din interior, așa că este important să bei suficientă apă în fiecare zi pentru a susține sănătatea pielii și a scalpului. Se recomandă aproximativ opt pahare (min 2 litri) pe zi pentru a menține nivelul optim de hidratare și pentru a preveni uscarea.

7. Masează scalpul pentru a îndepărta fulgii

Indiferent dacă aplici șamponul sau o mască pentru scalp, oferă-ți un masaj delicat de fiecare dată când îți speli părul. Folosește vârfurile degetelor sau o perie cu peri moi pentru a încuraja ușor eliminarea pielii descuamate.

8. Aplică un primer pentru scalp înainte de vopsirea părului

Dacă ai pielea sensibilă și vrei să îți vopsești părul, un primer pentru scalp este esențial. Atunci când există șanse ca vopseaua sau decolorantul să atingă scalpul, aplică un primer lejer pentru a reduce disconfortul și pentru a crea un strat protector care previne pierderea hidratării.

9. Consultă un dermatolog

Dacă ajustarea rutinei de îngrijire a părului nu aduce rezultatele dorite, uscăciunea, mâncărimea și descuamarea scalpului pot indica o afecțiune dermatologică. În acest caz, discută cu medicul sau dermatologul, care îți poate recomanda un tratament adecvat pentru a calma sensibilitatea.

CITEȘTE ȘI: Șamponul uscat: mit și adevăr – ce este, cum funcționează și cum îl folosești corect