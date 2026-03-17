(P) Reabilitarea completă a danturii: Etape medicale explicate

Pierderea mai multor dinți afectează în primul rând capacitatea de masticație, dar consecințele se extind rapid asupra structurii osoase și a funcțiilor digestive.

Procesul de reabilitare completă a danturii implică o succesiune de etape medicale precise, fiecare cu durata și cerințele sale specifice.

Evaluarea inițială și planificarea tratamentului

Examinarea clinică detaliată constituie punctul de plecare pentru orice procedură de reabilitare dentară. Medicul dentist evaluează starea țesuturilor moi, cantitatea și calitatea osului alveolar, precum și relația dintre maxilare. Radiografiile panoramice și tomografia computerizată oferă informații esențiale despre structurile anatomice și permit identificarea eventualelor complicații.

Planul de tratament se stabilește în funcție de particularitățile fiecărui caz. Unii pacienți necesită pregătiri preliminare, cum ar fi tratamentul parodontal sau extracțiile dentare, înainte de a putea beneficia de procedurile reconstructive.

Articolul continuă după reclamă

Pregătirea sitului chirurgical

Această etapă include toate intervențiile necesare pentru crearea unui mediu optim pentru implanturile dentare. Extracțiile rămășițelor radiculare, regularizarea conturului osos și tratamentul infecțiilor locale fac parte din protocolul standard. În situațiile în care osul alveolar prezintă deficiențe, pot fi necesare proceduri de augmentare osoasă.

Vindecarea țesuturilor durează de obicei între 6 și 12 săptămâni, în funcție de complexitatea intervențiilor efectuate.

Inserarea implanturilor dentare

Plasarea implanturilor reprezintă etapa chirurgicală centrală a procesului de reabilitare. Procedura se desfășoară sub anestezie locală, medicul creând alveole precise în osul maxilar sau mandibular pentru inserarea implanturilor din titan. Tehnica chirurgicală variază în funcție de densitatea osoasă și de numărul implanturilor necesare.

Pentru reabilitările complete, o lucrare fixa pe 4 sau 6 implanturi poate oferi stabilitate adecvată pentru întreaga arcadă dentară, reducând astfel numărul de intervenții chirurgicale necesare.

Perioada de osteointegrare

Integrarea implanturilor în țesutul osos necesită timp și condiții favorabile de vindecare. Procesul de osteointegrare durează între 3 și 6 luni, perioada în care pacienții poartă proteze temporare pentru menținerea funcțiilor de bază.

Respectarea indicațiilor postoperatorii influențează direct succesul tratamentului. Fumatul, igiena orală deficitară sau încărcarea prematură a implanturilor pot compromite procesul de vindecare.

Realizarea lucrărilor protetice definitive

După confirmarea osteointegrării prin examinare clinică și radiologică, se trece la etapa protetică. Luarea amprentelor și stabilirea relațiilor intermaxilare necesită mai multe ședințe pentru obținerea unei adaptări optime. Tehnicianul dentar confecționează lucrarea protetică definitivă pe baza acestor înregistrări.

Ajustările finale se efectuează progresiv, asigurând confortul și funcționalitatea optimă a noii danturi.

Adaptarea și monitorizarea pe termen lung

Primele săptămâni după montarea lucrării definitive pot necesita ajustări minore ale ocluziei sau ale conturului gingival. Pacienții învață treptat să utilizeze eficient noua dentură, procesul de adaptare fiind individual.

Controlele periodice la 6 luni permit monitorizarea stării implanturilor și a țesuturilor de susținere, prevenind complicațiile pe termen lung. Durata de viață a unei reabilitări complete depinde în mare măsură de calitatea îngrijirii ulterioare și de respectarea programului de mentenanță profesională.