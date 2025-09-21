Mierea pe răni deschise este eficientă sau nu? Care sunt riscurile

Mierea este un remediu tradițional utilizat de secole pentru vindecarea rănilor, însă nu toate tipurile de miere sunt sigure și eficiente pe leziuni deschise. Află cum poate fi folosit acest produs apicol pe răni și care sunt riscurile de care trebuie să ții cont.

În Egiptul Antic, mierea era folosită la curățarea rănilor, iar în medicina tradițională indiană și chineză, era apreciată pentru proprietățile sale cicatrizante. De-a lungul secolelor, oamenii au continuat să utilizeze la acest produs apicol pentru vindecarea diferitelor leziuni.

Deși astăzi există și alte tratamente eficiente pentru leziunile cutanate, mierea poate fi în continuare utilă pentru anumite tipuri de răni. De altfel, acest remediu este folosit în unele spitale pentru a sprijini vindecarea rănilor cronice, a ulcerelor diabetice și a leziunilor greu de tratat.

Mierea, remediu natural folosit pe răni deschise

Proprietățile atât de apreciate ale mierii în medicina tradițională sunt susținute astăzi de studiile moderne: ea accelerează vindecarea țesuturilor, reduce formarea cicatricilor și previne infectarea lor.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit unei analize publicate în revista Wounds, mierea oferă mai multe beneficii în vindecarea leziunilor:

Are un pH acid care stimulează vindecarea. Mierea are un pH între 3,2 și 4,5 care favorizează eliberarea oxigenului din sânge, esențial pentru regenerarea țesuturilor. Totodată, reduce prezența unor enzime numite proteaze, care pot încetini vindecarea;

Mierea are un pH între 3,2 și 4,5 care favorizează eliberarea oxigenului din sânge, esențial pentru regenerarea țesuturilor. Totodată, reduce prezența unor enzime numite proteaze, care pot încetini vindecarea; Are efect osmotic datorită zahărului. Zahărul natural din miere extrage apa din țesuturile afectate (efect osmotic), reducând umflătura și stimulând circulația limfei, ceea ce ajută la vindecarea rănii. Totodată, zahărul absoarbe apa din celulele bacteriene, împiedicând multiplicarea acestora;

Zahărul natural din miere extrage apa din țesuturile afectate (efect osmotic), reducând umflătura și stimulând circulația limfei, ceea ce ajută la vindecarea rănii. Totodată, zahărul absoarbe apa din celulele bacteriene, împiedicând multiplicarea acestora; Are efect antibacterian. Mierea are acțiune antibacteriană asupra unor germeni prezenți frecvent în răni, precum stafilococul auriu rezistent la meticilină și enterococi rezistenți la vancomicină.

Conform Healthline, acest produs apicol a fost folosit cu succes pentru tratarea unor afecțiuni precum:

arsuri

furuncule

răni cronice și ulcere care nu se vindecă

ulcere venoase și picior diabetic

chisturi pilonidale

Tratamentul cu miere nu este potrivit pentru toate tipurile de leziuni cutanate. Rănile profunde sau grav infectate necesită îngrijire medicală.

Este sigur să pui miere pe rănile deschise?

Înainte să cauți borcanul din dulap, trebuie să știi că specialiștii folosesc doar miere de uz medical pentru tratarea rănilor deschise. Mierea obișnuită din comerț poate conține spori bacterieni, impurități sau pesticide. Aplicată direct pe o rană deschisă, ea poate provoca infecții, în loc să le prevină.

Spre deosebire de mierea alimentară, cea medicală este filtrată și sterilizată pentru a elimina microorganismele potențial periculoase. De asemenea, e testată și standardizată pentru a asigura un nivel constant de compuși activi care sprijină vindecarea țesuturilor.

Cercetările arată că mierea de Manuka are cele mai puternice proprietăți antibacteriene și este foarte eficientă în tratarea rănilor. Și alte tipuri de miere pot fi folosite cu rezultate bune, atâta timp cât sunt sterilizate.

Mierea de calitate medicală este mai scumpă decât mierea obișnuită, destinată consumului alimentar. În România, aceasta poate fi găsită în farmacii și magazine naturiste, în special sub formă de miere de Manuka sterilizată, destinată aplicării pe răni deschise. De obicei, este ambalată în tuburi mici, de 25-30 ml, pe care se precizează clar că este miere de uz medical, pentru uz extern. Există pe piață și pansamente impregnate cu miere, gata de utilizare.

Citește și: Ce să pui pe o rană ca să se vindece mai repede: 6 soluții care ajută rana să se închidă rapid

Sfaturi pentru aplicarea mierii pe răni

Pentru ca acest remediu natural să fie eficient în refacerea pielii, este important să fie utilizat corect, iar menținerea unei igiene stricte este esențială pentru o vindecare rapidă și sigură.

Iată cum se aplică mierea pe răni deschise:

Spală-te bine pe mâini și folosește materiale sterile: tifon, comprese sau bețișoare de bumbac;

Pune mierea pe un pansament, nu direct pe piele, pentru a evita murdărirea;

În cazul leziunilor profunde, cum sunt abcesele, umple cavitatea rănii cu miere înainte de a aplica pansamentul;

Acoperă rana cu un pansament curat și uscat. Ideal este un pansament ocluziv, care împiedică scurgerea mierii;

Înlocuiește pansamentul atunci când se umezește cu secrețiile din rană. Pe măsură ce rana se vindecă, schimbările vor fi mai rare;

Spală-te pe mâini după schimbarea fiecărui pansament.

Dacă rana sau arsura nu se vindecă, întreabă medicul dacă mierea este o opțiune potrivită pentru leziunea cutanată pe care o ai.

Posibile riscuri și complicații ale folosirii mierii pe răni

Deși mierea oferă numeroase beneficii, utilizarea ei poate implica și anumite riscuri. Unele persoane pot dezvolta reacții alergice, în special din cauza polenului prezent natural în miere.

Semnele unei reacții alergice pot include:

umflare severă

senzație de arsură sau înțepături după aplicare

amețeală

greață

dificultăți de respirație

vărsături

Dacă apar aceste simptome, îndepărtează imediat mierea de pe piele și solicită asistență medicală. Nu reaplica mierea până nu discuți cu un medic.

Mierea nu garantează vindecarea rănilor. Pentru a vedea efecte, aplicările trebuie repetate frecvent, uneori timp de o săptămână sau mai mult. Dacă leziunea nu se vindecă, este important să mergi la medic.

Citește și: Top 7 produse apicole și beneficiile lor pentru sănătate

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.