Home Lifestyle Health Ora de vară 2026. Când se schimbă ora și se dau ceasurile înainte. Medicii spun ce efecte pot apărea în urma schimbării

Ora de vară 2026. Când se schimbă ora și se dau ceasurile înainte. Medicii spun ce efecte pot apărea în urma schimbării

Află când se dau ceasurile înainte și se trece astfel la ora de vară 2026, dar și care sunt efectele pe care le-am putea resimți în urma acestei schimbări.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 26 Martie 2026, 16:33 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 00:08
Descoperă ce efecte pot apărea odată cu trecerea la ora de vară 2026 | sursa foto: Shutterstock

România trece la ora de vară în acest weeend și medicii trag un semnal de alarmă că am putea să ne confruntăm cu anumite efecte mai puțin plăcute. Descoperă în rândurile de mai jos toate informațiile despre ora de vară 2026.

Ora de vară 2026. Când se schimbă ora și se dau ceasurile înainte. Medicii spun ce efecte pot apărea în urma schimbăriil

Trecerea la ora de vară se va face în acest weekend, în noaptea dinspre 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile se vor da înainte cu o oră. Astfel, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Pe scurt, românii vor dormi mai puțin cu o oră. Totuși, medicii și specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că nu se rezumă totul doar la atât, ci pot apărea anumite efecte.

Odată cu trecerea la ora de vară 2026, unele persoane s-ar ptuea confrunta cu deficit de atenție, probleme legate de stres, oboseală, somnolențăm iritabilitate sau insomnii. Pot apărea inclusiv modificări legate de apetit sau de comportamentul alimentar, ca urmare a faptului că „ceasul biologic” suferă din cauza schimbării orei.

„Modificarea secreției de melatonină, ca urmare a expunerii diferite la lumină, poate face mai dificilă adormirea, neplăcere mult mai frecventă în cazul persoanelor cu cronotip de seară, adică tocmai cele care deja, în mod natural, adormeau și se trezeau mai târziu. În plus, trecerea la ora de vară poate afecta atât secreția de cortizol, scăzându-ne capacitatea de adaptare la stres, cât și hormonii tiroidieni, cu impact asupra nivelului de energie și a reglării metabolice, în ansamblu”, a explicat Adina Rusu, președintele Colegiului Dieteticienilor Iași, potrivit Agerpres.

Un alt lucru important de luat în calcul este și faptul că poftele dulce sau de alimente bogate în grăsimi pot crește semnificativ, pe fondul oboselii și a afectării „ceasului biologic” din cauza trecerii la ora de vară 2026.

„Această schimbare poate influența și comportamentul alimentar, prin creșterea senzației de foame și a preferinței pentru alimente bogate în zahăr și grăsimi, așa cum sunt dulciurile. În același timp, se modifică și orarul meselor, existând tendința de a mânca mai târziu sau chiar de a introduce gustări nocturne. Pe fondul oboselii acumulate, capacitatea de autocontrol scade semnificativ, ceea ce favorizează alegeri alimentare mai puțin sănătoase și scade motivația pentru activitatea fizică”, a mai explicat specialistul.

Pentru a preveni mâncatul exagerat și a lupta cu foamea excesivă, medicii recomandă să ne menținem orele de trezire și de culcare, să limităm expunerea la ecrane înainte de somn și să nu sărim peste activitatea fizică făcută în prima parte a zilei, ce ne ajută să ne reglăm organismul și ritmul circadian. De asemenea, respepctarea orelor de masa este și ea foarte importantă pentru a preveni efectele nedorite ce pot apărea odată cu trecerea la ora de vară 2026.

