Când se trece la ora de vară 2026. Când se dă ceasul înainte și care este motivul. Cum a început totul

Află când se trece la ora de vară în 2026. Descoperă când se dă ceasul înainte.

În fiecare an se modifică ora de două ori: o dată primăvara, atunci când se dă ceasul înainte și se trece la ora de vară, și o dată toamna, atunci când se dă ceasul înapoi cu o oră și se revine astfel la ora standard. Acest concept de „oră de vară” se referă la sistemul prin care ceasurile sunt date cu o oră înainte pentru a se utiliza timpul de zi mai lung din timpul verii. Se urmărește astfel valorificarea cât mai eficientă a luminii naturale, din timpul zilei.

Cum a apărut ora de vară și de ce se dă ceasul înainte sau înapoi de două ori pe an

În anul 2026, trecerea la ora de vară se va face în noaptea de 28 martie spre 29 martie 2026. Astfel, ora 3:00 va deveni ora 4:00. Și totuși, cum a început totul

Atunci când a fost introdus acest sistem s-a considerat că ora de vară poate ajuta oamenii să profite mai bine de lumina solară și să facă astfel economie la energia electrică, mai ales seara, dar contribuie în mos benefic și la randamentul oamenilor și la starea lor de bine. Acest conceput a luat naștere la finalul secolului al XVIII-lea. Ideea a luat naștere în 1784, atunci când filosoful, politicianul și inventatorul Benjamin Franklin a sugerat că această ajustare a programului zilnic ar putea duce la economisirea resurselor, prin diminuarea consumului lămpilor. Ideea a fost reluată în 1895, de omul de știință George Bernard Hudoson, care a prezentat o lucrare în care a demonstrat beneficiul modificării ceasului cu două ore. Un deceniu mai târziu, William Willett vine cu varianta ca ceasurile să fie date înainte câte 20 de minute în fiecare dintre cele patru duminici din aprilie, ca apoi să fie date înapoi în același mod în cele patru duminică din septembrie, arată libertatea.ro.

Totuși, schimbarea s-a produs în mod oficial în aprilie 1916, în timpul Primului Război Mondial de către Germania și Austro-Ungaria, care au implementat acest sistem pentru a economisi reervele de cărbune necesare industriei de război. Un an mai târziu, în 1917, acest sistem a fost adoptat și în România.

După război însă, România a renunțat la sistem, însă a fost reintrodus în 1932, până în 1943, tot din motive economice. După Al Doilea Război Mondial, România a renunțat din nou la schimbarea aceasta, însă a fost reintrodusă în timpul regimului comunist.

Din 1979 până în 1983, ora de vară începea în prima duminică din aprilie, ora 00:00 şi se încheia în ultima duminică din septembrie, ora 01:00. Între 1984 şi 1996, începea în ultima duminică din martie, ora 00:00, şi se încheia în ultima duminică din septembrie, ora 01:00. Din 1997 şi până în prezent, trecerea la ora de iarnă se face după aceeaşi regulă.

Când se trece la ora de vară în următorii 4 ani:

2027 - Duminică 28 Martie +1 oră (ora de vară) - Duminică 31 Octombrie -1 ora (oră de iarnă)

2028 - Duminică 26 Martie +1 oră (ora de vară) - Duminică 29 Octombrie -1 ora (oră de iarnă)

2029 - Duminică 25 Martie +1 oră (ora de vară) - Duminică 28 Octombrie -1 oră (oră de iarnă)

2030 - Duminică 31 Martie +1 oră (ora de vară) și Duminică 27 Octombrie -1 oră (ora de iarnă).