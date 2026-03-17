(P) Care este prețul implanturilor dentare all on 4 și all on 6?

Pacienții care ajung în cabinetul stomatologic cu edentația completă sau aproape completă descoperă că opțiunile de tratament moderne depășesc cu mult protezele clasice detașabile.

Metodele all on 4 și all on 6 oferă soluții fixe care permit masticația normală și confortul zilnic, însă costurile variază semnificativ în funcție de mai mulți factori.

Diferențele de preț între all on 4 și all on 6

Tehnica all on 4 utilizează patru implanturi pentru susținerea unei proteze fixe complete pe o arcadă, în timp ce varianta all on 6 folosește șase implanturi pentru aceeași funcție. Diferența de preț reflectă nu doar numărul suplimentar de implanturi, ci și complexitatea crescută a procedurii.

Pentru all on 4, prețurile în România se situează de obicei între 4.000 și 8.000 de euro pe arcadă. Varianta all on 6 poate ajunge la 6.000-10.000 de euro pe arcadă, costul suplimentar fiind justificat de stabilitatea sporită și distribuția mai bună a forțelor masticatorii.

Factorii care influențează costurile

Materialul din care este confecționat implantul dentar reprezintă una dintre principalele variabile de preț. Implanturile din titan de înaltă calitate, produse de companii cu reputație internațională, costă considerabil mai mult decât alternativele de gamă medie.

Complexitatea cazului clinical influențează direct tariful final. Pacienții care necesită proceduri precum augmentarea osoasă, ridicarea sinusului maxilar sau extractii multiple vor plăti suplimentar pentru aceste intervenții. De asemenea, materialul protezei finale - acrilat, ceramică sau zirconiu - modifică substanțial prețul total.

Experiența echipei medicale și dotarea clinicii se reflectă în tarife. Cabinetele care oferă planificare 3D, ghiduri chirurgicale și tehnologii avansate de laborator practică de obicei prețuri mai mari.

Limitările și considerentele practice

Deși metodele all on 4 și all on 6 sunt prezentate frecvent ca soluții universale, ele nu sunt potrivite pentru toți pacienții. Calitatea și cantitatea osului disponibil determină fezabilitatea procedurii, iar în unele cazuri sunt necesare intervenții preparatorii care prelungesc tratamentul cu luni de zile.

Perioada de vindecare poate fi problematică pentru pacienții cu așteptări nerealiste. Proteza provizorie nu permite masticația normală timp de 3-6 luni, iar adaptarea la proteza finală necesită răbdare și colaborare din partea pacientului.

Costurile de întreținere pe termen lung includ controale periodice, igienizări profesionale și eventuale reparații ale protezei. Aceste cheltuieli, deși mai mici decât investiția inițială, trebuie luate în calcul la planificarea financiară.

Variațiile geografice și opțiunile de plată

Diferențele de preț între diverse regiuni pot fi substanțiale. Clinicile din București și Cluj-Napoca practică de obicei tarife mai mari comparativ cu cele din orașele mai mici, însă oferta de servicii specializate este și ea mai diversificată.

Multe cabinete oferă facilități de plată în rate sau colaborează cu instituții financiare pentru creditarea tratamentelor. Acestea pot face diferența pentru pacienții care nu dispun de întreaga sumă la începutul tratamentului, însă dobânzile și comisioanele trebuie evaluate atent.

Turismul dentar către țări precum Ungaria sau Bulgaria poate părea atractiv din perspectiva prețurilor, însă transportul, cazarea și dificultățile de comunicare în caz de complicații pot anula economiile aparente. Continuitatea îngrijirii medicale rămâne un aspect esențial în succesul pe termen lung al oricărui tratament implantologic complex.