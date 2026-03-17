Home Lifestyle Health (P) Care este prețul implanturilor dentare all on 4 și all on 6?

(P) Care este prețul implanturilor dentare all on 4 și all on 6?

Pacienții care ajung în cabinetul stomatologic cu edentația completă sau aproape completă descoperă că opțiunile de tratament moderne depășesc cu mult protezele clasice detașabile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 10:53 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 10:54
Metodele all on 4 și all on 6 oferă soluții fixe care permit masticația normală și confortul zilnic, însă costurile variază semnificativ în funcție de mai mulți factori.

Diferențele de preț între all on 4 și all on 6

Tehnica all on 4 utilizează patru implanturi pentru susținerea unei proteze fixe complete pe o arcadă, în timp ce varianta all on 6 folosește șase implanturi pentru aceeași funcție. Diferența de preț reflectă nu doar numărul suplimentar de implanturi, ci și complexitatea crescută a procedurii.

Pentru all on 4, prețurile în România se situează de obicei între 4.000 și 8.000 de euro pe arcadă. Varianta all on 6 poate ajunge la 6.000-10.000 de euro pe arcadă, costul suplimentar fiind justificat de stabilitatea sporită și distribuția mai bună a forțelor masticatorii.

Factorii care influențează costurile

Materialul din care este confecționat implantul dentar reprezintă una dintre principalele variabile de preț. Implanturile din titan de înaltă calitate, produse de companii cu reputație internațională, costă considerabil mai mult decât alternativele de gamă medie.

Complexitatea cazului clinical influențează direct tariful final. Pacienții care necesită proceduri precum augmentarea osoasă, ridicarea sinusului maxilar sau extractii multiple vor plăti suplimentar pentru aceste intervenții. De asemenea, materialul protezei finale - acrilat, ceramică sau zirconiu - modifică substanțial prețul total.

Experiența echipei medicale și dotarea clinicii se reflectă în tarife. Cabinetele care oferă planificare 3D, ghiduri chirurgicale și tehnologii avansate de laborator practică de obicei prețuri mai mari.

Limitările și considerentele practice

Deși metodele all on 4 și all on 6 sunt prezentate frecvent ca soluții universale, ele nu sunt potrivite pentru toți pacienții. Calitatea și cantitatea osului disponibil determină fezabilitatea procedurii, iar în unele cazuri sunt necesare intervenții preparatorii care prelungesc tratamentul cu luni de zile.

Perioada de vindecare poate fi problematică pentru pacienții cu așteptări nerealiste. Proteza provizorie nu permite masticația normală timp de 3-6 luni, iar adaptarea la proteza finală necesită răbdare și colaborare din partea pacientului.

Costurile de întreținere pe termen lung includ controale periodice, igienizări profesionale și eventuale reparații ale protezei. Aceste cheltuieli, deși mai mici decât investiția inițială, trebuie luate în calcul la planificarea financiară.

Variațiile geografice și opțiunile de plată

Diferențele de preț între diverse regiuni pot fi substanțiale. Clinicile din București și Cluj-Napoca practică de obicei tarife mai mari comparativ cu cele din orașele mai mici, însă oferta de servicii specializate este și ea mai diversificată.

Multe cabinete oferă facilități de plată în rate sau colaborează cu instituții financiare pentru creditarea tratamentelor. Acestea pot face diferența pentru pacienții care nu dispun de întreaga sumă la începutul tratamentului, însă dobânzile și comisioanele trebuie evaluate atent.

Turismul dentar către țări precum Ungaria sau Bulgaria poate părea atractiv din perspectiva prețurilor, însă transportul, cazarea și dificultățile de comunicare în caz de complicații pot anula economiile aparente. Continuitatea îngrijirii medicale rămâne un aspect esențial în succesul pe termen lung al oricărui tratament implantologic complex.

Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului... (P) Reabilitarea completă a danturii: Etape medicale explicate...
AS.ro Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Observatornews.ro Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
Antena 3 La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
SpyNews Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului Mihaela Moise, mesaj dur legat de Betty Salam. Ce spune despre cântăreață, după ce a renunțat la custodia copilului

(P) Reabilitarea completă a danturii: Etape medicale explicate
(P) Reabilitarea completă a danturii: Etape medicale explicate
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete Catine.ro
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă HelloTaste.ro
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!”
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!” BZI
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat frizează trei decizii anterioare ale CCR
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu... Jurnalul
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară Hello Taste
