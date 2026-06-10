Cupa Mondială 2026. Rezultate, program complet şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

Cupa Mondială 2026 se desfăşoară în 3 ţări, Statele Unite, Canada şi Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie, iar în Universul Antena – Antena 1, Antena 3 şi pe AntenaPlay – aveţi live toate meciurile.

Competiţia de peste ocean ne aduce 48 de echipe, care sunt împărţite în 12 grupe a câte 4 formaţii, iar în total vor fi 104 meciuri în întrecerea de peste ocean.

Update 10 iunie, 15:10: Neymar, în culmea fericirii după ce a ajuns la Cupa Mondială 2026. Detalii AICI.

Update 10 iunie, 14:00: Arbitrul din Somalia, primit ca un erou după ce a fost trimis acasă de americani. Detalii AICI.

Update 9 iunie, 09:10: Uluitor! Arbitrul somalez care a primit “interzis” în SUA nu va fi prezent la Cupa Mondială. Detalii AICI.

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Update 9 iunie 08:30: Istvan Kovacs dă lovitura pe plan financiar la Cupa Mondială. Câți bani va încasa arbitrul român. Detalii AICI.

Update 4 iunie 15:00: Marquinhos a dat declaraţii tari înainte de Campionatul Mondial. Detalii AICI.

Update 4 iunie 10:00: Cum arată loturile celor 48 de ţări participante la Campionatul Mondial. Detalii AICI.

Update 3 iunie 11:30: Lista cluburilor care dau cei mai mulţi jucători la Campionatul Mondial 2026. Detalii AICI.

Cupa Mondială, Grupa A, program complet

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud

12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia

18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud

19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud

25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic

24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud

Cupa Mondială, Grupa B, program complet

Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția

12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia

13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția

18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia

19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar

24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada

24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar

Cupa Mondială, Grupa C, program complet

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc

14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția

20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc

20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti

25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia

25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti

Cupa Mondială, Grupa D, program complet

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia

13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay

13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia

19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay

19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia

26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA

26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia

Cupa Mondială, Grupa E, program complet

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador

14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao

15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador

20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș

21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao

26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania

26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș

Cupa Mondială, Grupa F, program complet

Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia

15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia

20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia

20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia

26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia

25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda

Cupa Mondială, Grupa G, program complet

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt

16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă

21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran

22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt

27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran

27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia

Cupa Mondială, Grupa H, program complet

Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde

16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay

21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită

22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde

27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită

27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania

Cupa Mondială, Grupa I, program complet

Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia

16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal

17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia

23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak

23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal

26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța

26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak

Cupa Mondială, Grupa J, program complet

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria

16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania

22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria

23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria

28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria

28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina

Cupa Mondială, Grupa K, program complet

Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan

Cupa Mondială, Grupa L, program complet

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația

18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama

23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana

24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația

28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia

28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana

Program 16-mi de finală la Cupa Mondială

Duminică, 28 iunie

Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

Luni, 29 iunie

Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

Marți, 30 iunie

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA

Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA

Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

Miercuri, 1 iulie

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA

Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

Joi, 2 iulie

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

Vineri, 3 iulie

Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA

Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Program optimi de finală ale Cupei Mondiale 2026

Sâmbătă, 4 iulie

Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA

Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Duminică, 5 iulie

Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA

Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Luni, 6 iulie

Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA

Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Marți, 7 iulie

Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA

Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Program sferturi de finală Cupa Mondială 2026

Joi, 9 iulie

Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Vineri, 10 iulie

Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sâmbătă, 11 iulie

Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA

Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Program semifinale Cupa Mondială 2026

Marți, 14 iulie

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Program finale Cupa Mondială 2026

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA