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Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry. Suma investită de artistă pentru modernizarea locuinței

Nicole Cherry își prezintă casa inteligentă ultramodernă, dotată cu tehnologie avansată și design rafinat. Artista a investit într-un spațiu care îmbină confortul, luxul și funcționalitatea pentru viața de familie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 14:56 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 15:02
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Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry. Suma investită de artistă pentru modernizarea locuinței | Antena 1/Facebook
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Nicole Cherry a investit considerabil în locuința sa pentru a se asigura că se bucură de un spațiu ieșit din tipare. Casa sa inteligentă, ultramodernă, reușește să integreze tehnologie avansată în fiecare colț, oferind confort, eficiență și un stil de viață adaptat nevoilor actuale.

Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry

Funcțiile principale ale locuinței pot fi controlate printr-o simplă apăsare de buton sau chiar automat, în funcție de preferințe. Nicole Cherry a decis că este momentul să își prezinte casa fanilor săi, descriind-o ca pe un spațiu modern, adaptat stilului său de viață și nevoilor familiei sale. Locuința a fost gândită special pentru a simplifica viața artistei și pentru a crea un echilibru între estetică și funcționalitate.

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Artista a postat în mediul online și un videoclip în care le arată fanilor câteva dintre soluțiile smart implementate în casa sa. De la reglarea luminii și a temperaturii, până la utilizarea draperiilor electrice, totul este automatizat și gândit pentru confort maxim.

Nicole Cherry nu a oferit detalii despre sumele exacte investite pentru realizarea casei mult visate, însă este evident că modernizarea locuinței a presupus costuri semnificative.

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Suma investită de artistă pentru modernizarea locuinței

Zona de zi a fost surprinsă în imagini, vedeta prezentând un living și o zonă de dining integrate într-un decor minimalist, completat cu perdele și draperii în nuanțe închise, plante exotice și accente de design luxos. Atmosfera casei sale este una rafinată, în care tehnologia se îmbină armonios cu elemente de design interior atent alese.

Deși este o casă smart, ultramodernă, Nicole a păstrat și detalii care țin de rafinament și bun gust, evitând un aspect rece sau impersonal. Spațiul este gândit astfel încât să ofere atât funcționalitate, cât și căldură familială.

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Artista a dezvăluit că cea mai luminoasă încăpere din casă este dormitorul fiicei sale, Anastasia. Camera micuței a fost decorată în tonuri calde, cu sisteme de iluminare și draperii automatizate care pot crea un spațiu liniștitor pe timp de seară, ideal pentru odihnă.

„Vreau ca Anastasia să crească într-un mediu plin de lumină și veselie. Este important să se simtă bine în camera ei”, a spus artista, conform Cancan.

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Locuința reflectă astfel nu doar un stil de viață modern, ci și atenția artistei pentru familie, confort și echilibru între tehnologie și emoție.

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