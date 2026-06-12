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Când s-a îndrăgostit Denise Rifai prima oară. A spus totul la "Furnicuțele"

Denise Rifai a dezvăluit când s-a îndrăgostit prima oară chiar în cadrul emisiunii Furnicuțele. Ce a declarat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 23:01 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 23:02
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Marian Godină a făcut dezvăluiri inedite despre viața sa personală și profesională în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a vorbit atât despre familie, cât și despre experiențele care i-au marcat cariera.

Când s-a îndrăgostit Denise Rifai prima oară

Invitat alături de soția sa, celebrul polițist și scriitor a oferit momente amuzante, dar și confesiuni surprinzătoare.

Una dintre cele mai simpatice povești este cea legată de numele de alint pe care i l-a dat soției sale. Marian a povestit, în glumă, că aceasta a ajuns să fie strigată „Georgică” după ce a scăpat accidental o bucată de dulap în cap. Pentru o perioadă, soția sa a fost nevoită să poarte o cască de protecție, iar de aici a pornit porecla care a rămas și astăzi în familie.

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Tot în cadrul emisiunii, Godină și-a amintit și de perioada în care lucra la poliția rutieră. Acesta a povestit că, purtând cagula specifică mascaților în prezent, soția sa l-a considerat chiar mai atrăgător. Cererea în căsătorie nu a întârziat să apară, Marian mărturisind că timp de patru luni a insistat până când a primit răspunsul dorit. Momentul cel mare a avut loc chiar pe 1 Decembrie, într-un cadru intim, acasă, departe de gesturile extravagante care sunt la modă în prezent.

Discuția a ajuns și la pasiunea familiei pentru alpaca. Ideea de a avea un astfel de animal a pornit după ce Marian a văzut o fotografie cu o alpaca și a fost cucerit instant. Documentându-se mai mult, a descoperit că în multe țări alpaca este crescută inclusiv ca animal de companie. La un moment dat, familia a devenit virală după ce animalul a fost fotografiat într-un autobuz, episod care a stârnit numeroase reacții pe internet.

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Marian Godină a vorbit și despre diferența dintre imaginea sa publică și omul din viața reală. Dacă pe rețelele sociale pare foarte sigur pe sine, în realitate spune că este o persoană timidă. Tocmai din dorința de a-și depăși emoțiile a încercat inclusiv experiența stand-up-ului.

Ce a povestit Marian Godină la Furnicuțele

Printre cele mai dificile momente din carieră, acesta își amintește perioada în care articolele sale au devenit virale. Deși credea că va fi felicitat de superiori, a avut parte de critici și umilințe. Totuși, situația s-a schimbat ulterior, iar succesul său a continuat să crească.

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În aceeași ediție, Denisa Rifai a făcut o mărturisire amuzantă despre propria copilărie, spunând că s-a îndrăgostit pentru prima dată încă de la grădiniță. Declarația a stârnit zâmbete în platou și a completat atmosfera relaxată a discuției.

Soția lui Marian Godină a vorbit și despre rolul acestuia de tată, spunând că are deplină încredere să lase copiii în grija lui chiar și pentru perioade mai lungi. Potrivit acesteia, Marian este extrem de atent și delicat cu fetele sale, chiar dacă uneori consideră că ea este cea care le răsfață prea mult.

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