Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Connect-R a cântat pentru prima dată alături de fiica lui pe scenă. Cât de talentată e Maya: „Cel mai emoționant moment”

Connect-R a cântat pentru prima dată alături de fiica lui pe scenă. Cât de talentată e Maya: „Cel mai emoționant moment”

De ziua lui, Connect-R a sărbătorit alături de publicul venit să-l vadă în concert la Sala Palatului. Artistul a trăit cele mai mari emoții în momentul în care fiica lui a urcat pe scenă alături de el și l-a acompaniat la pian.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 12:45 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 13:36
Galerie
Connect-R a cântat pentru prima dată alături de fiica lui pe scenă | Antena 1& Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Connect-R și fiica lui au o relație specială și asta s-a văzut și pe scenă, în momentul în care Maya și-a făcut apariție. Artistul a fost copleșit de emoții când a anunțat că urma să cânte pentru prima dată alături de fiica lui.

Connect-R și Maya au adus pe scena Sălii Palatului un moment de excepție, plin de emoție. Micuța a cântat impecabil la pian, iar tatăl, cu vocea. Cei doi și-au încântat publicul cu piesa: „Noi ne potrivim!”

Connect-R și Maya, moment de excepție la Sala Palatului

„De departe cel mai emoționant moment al serii pentru mine a fost să cânt pentru prima dată alături de Maya! Mulțumesc pentru acest moment”, a transmis artistul pe rețelele sociale, în dreptul unei înregistrări cu momentul.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Maya, fiica lui Connect-R și a Mishei, are 12 ani și moștenește talentul de artist de la părinții săi.

De-a lungul timpului, Connect-R a primit nenumărate lecții de viață de la fiica sa.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: ”Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-i iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin?”. Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea.”, a povestit artistul la un moment dat într-un interviu pentru Antena Stars.

Connect-R și-a sărbătorit aniversarea de 44 de ani pe scenă

Pe 9 iunie este ziua lui Connect-R și de câțiva ani își sărbătorește aniversarea pe scenă. Anul acesta, a împlinit 44 de ani și a susținut cea de-a șaptea ediție a concertului aniversar „Ziua lui Ștefan”, desfășurată la Sala Palatului din București.

Evenimentul a adunat sute de fani veniți să retrăiască alături de artist povestea din spatele celor mai cunoscute piese ale sale. Pentru Connect-R, această dată are o semnificație deosebită, fiind atât ziua sa de naștere, cât și un prilej de a fi alături de publicul său.

Ediția din acest an a concertului a avut un concept inedit, intitulat „Urban Lăutăresque”, o combinație între sonoritățile urbane contemporane și emoția autentică a muzicii lăutărești. Show-ul a inclus momente muzicale speciale, reinterpretări surprinzătoare și apariții ale unor invitați din lumea muzicii.

Connect-R si maya
+10
Mai multe fotografii

Artistul s-a bucurat să aibă o sală arhiplină și să le cânte cu recunoștință fanilor care au venit să-i fie alături.

Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină. De ce trebuie să nască prin ... Simona Halep și „Regele mezelurilor”, vacanță de lux la Mykonos. Câți ani are afaceristul cu care a fost surprinsă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului
Observatornews.ro Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Antena 3 Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină. De ce trebuie să nască prin cezariană
Cu ce afecțiune rară a fost diagnosticată Alexandra Stan în al doilea trimestru de sarcină. De ce trebuie să...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Daliana Răducan, mesaj emoționant pentru Răzvan Simion! Ce i-a transmis, la aniversare a doi ani de căsătorie
Daliana Răducan, mesaj emoționant pentru Răzvan Simion! Ce i-a transmis, la aniversare a doi ani de căsătorie
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x