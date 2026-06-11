Connect-R a cântat pentru prima dată alături de fiica lui pe scenă. Cât de talentată e Maya: „Cel mai emoționant moment”

De ziua lui, Connect-R a sărbătorit alături de publicul venit să-l vadă în concert la Sala Palatului. Artistul a trăit cele mai mari emoții în momentul în care fiica lui a urcat pe scenă alături de el și l-a acompaniat la pian.

Connect-R a cântat pentru prima dată alături de fiica lui pe scenă | Antena 1& Instagram

Connect-R și fiica lui au o relație specială și asta s-a văzut și pe scenă, în momentul în care Maya și-a făcut apariție. Artistul a fost copleșit de emoții când a anunțat că urma să cânte pentru prima dată alături de fiica lui.

Connect-R și Maya au adus pe scena Sălii Palatului un moment de excepție, plin de emoție. Micuța a cântat impecabil la pian, iar tatăl, cu vocea. Cei doi și-au încântat publicul cu piesa: „Noi ne potrivim!”

Connect-R și Maya, moment de excepție la Sala Palatului

„De departe cel mai emoționant moment al serii pentru mine a fost să cânt pentru prima dată alături de Maya! Mulțumesc pentru acest moment”, a transmis artistul pe rețelele sociale, în dreptul unei înregistrări cu momentul.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Maya, fiica lui Connect-R și a Mishei, are 12 ani și moștenește talentul de artist de la părinții săi.

De-a lungul timpului, Connect-R a primit nenumărate lecții de viață de la fiica sa.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: ”Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-i iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin?”. Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea.”, a povestit artistul la un moment dat într-un interviu pentru Antena Stars.

Connect-R și-a sărbătorit aniversarea de 44 de ani pe scenă

Pe 9 iunie este ziua lui Connect-R și de câțiva ani își sărbătorește aniversarea pe scenă. Anul acesta, a împlinit 44 de ani și a susținut cea de-a șaptea ediție a concertului aniversar „Ziua lui Ștefan”, desfășurată la Sala Palatului din București.

Evenimentul a adunat sute de fani veniți să retrăiască alături de artist povestea din spatele celor mai cunoscute piese ale sale. Pentru Connect-R, această dată are o semnificație deosebită, fiind atât ziua sa de naștere, cât și un prilej de a fi alături de publicul său.

Ediția din acest an a concertului a avut un concept inedit, intitulat „Urban Lăutăresque”, o combinație între sonoritățile urbane contemporane și emoția autentică a muzicii lăutărești. Show-ul a inclus momente muzicale speciale, reinterpretări surprinzătoare și apariții ale unor invitați din lumea muzicii.

Artistul s-a bucurat să aibă o sală arhiplină și să le cânte cu recunoștință fanilor care au venit să-i fie alături.