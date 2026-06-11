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Simona Halep și „Regele mezelurilor”, vacanță de lux la Mykonos. Câți ani are afaceristul cu care a fost surprinsă

Simona Halep a fost surprinsă în vacanță la Mykonos alături de Dorin Mateiu. Imagini cu cei doi alimentează zvonurile unei posibile relații.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 13:08 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 13:13
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Simona Halep și „Regele mezelurilor”, vacanță de lux la Mykonos. Câți ani are afaceristul cu care a fost surprinsă | Hepta
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Simona Simona Halep a fost surprinsă într-o vacanță de vis în Mykonos. Sportiva nu a fost singură, ci a fost însoțită de cel care i-ar fi furat inima. Simona Halep a ales o destinație care să-i permită să se relaxeze și s-a bucurat de fiecare moment alături de milionarul Dorin Mateiu.

Simona Halep și „Regele mezelurilor”, vacanță de lux la Mykonos

Simona pare că a descoperit luxul de a se relaxa în vacanță, ceva ce nu și-a permis din cauza programului aglomerat din perioada sa de glorie. Vreme de mai bine de două decenii, aceasta și-a dedicat tot timpul turneelor, clasamentelor și trofeelor din tenis.

De când s-a retras din tenis, fosta lideră mondială a schimbat ritmul alert al vieții cu o existență mult mai relaxată. Timpul liber nu îl petrece singură, ci în compania prietenilor, iar mai nou, în compania iubitului.

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Conform Cancan, Simona Halep și „Regele mezelurilor” Dorin Mateiu au plecat în vacanță în Mykonos. Imaginile surprinse de paparazzi i-au arătat pe cei doi asortați unul cu celălalt. Simona pare că se bucură de această etapă nouă a vieții sale.

Aceasta și-a găsit hobby-uri noi, printre care și golful. Ea și Dorin Mateiu împărtășesc pasiunea pentru golf. Viața sentimentală a campioanei pare să stârnească tot mai mult interes în rândul admiratorilor săi.

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Câți ani are afaceristul cu care a fost surprinsă

Deși Simona nu a confirmat niciodată relația cu „Regele mezelurilor”, imaginile cu cei doi în timpul vacanței par să spună totul despre relația pe care o au. Nici diferența de vârstă dintre cei doi îndrăgostiți nu pare să fi fost un impediment.

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, este mult mai tânără decât partenerul său. Dorin Mateiu are 58 de ani, fiind mai mare decât Simona.

Conform presei, după retragerea din tenis, Simona și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, locul unde locuiește și Dorin Mateiu. Interacțiunile dintre cei doi au fost tot mai dese, iar după vacanța de la Mykonos pe care au avut-o împreună, mulți sugerează că între ei ar fi mai mult decât o simplă prietenie.

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De altfel, cei doi au mers în vacanță cu haine asortate. La un moment dat, milionarul este surprins în timp ce o fotografiază pe Simona, care privește peisajul. Deși nu au confirmat public relația, pare că imaginile vorbesc de la sine.

Simona este considerată „Regina tenisului românesc”, în timp ce Dorin Mateiu este considerat „Regele mezelurilor”. Omul de afaceri și-a construit averea prin businessul său cu mezeluri și produse din carne, iar de-a lungul timpului și-a extins investițiile în mai multe domenii.

Anterior, Simona a trăit o poveste de iubire cu Toni Iuruc. Povestea lor a durat mai puțin de un an. După opt luni de căsătorie, Simona și Toni au divorțat.

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