Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei. Imagine rară cu Angela Similea în adolescență

Angela Similea povestește amintiri din copilăria petrecută la țară, cu episoade amuzante și năstrușnice. Artista rămâne o prezență elegantă și apreciată, chiar și la aproape 80 de ani.

Angela Similea a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa. Una dintre cele mai iubite artiste din România și-a amintit cu nostalgie o perioadă specială din viața ei.

Imagine rară cu Angela Similea în adolescență

Artista a povestit în cartea sa un episod din copilărie legat de o năstrușnicie făcută alături de alți copii, la țară, la mătușile sale din Dobrogea. Deși s-a născut în București, aceasta obișnuia să meargă frecvent la țară, unde își petrecea verile alături de familie.

Copilăria Angelei Similea a fost marcată de momente desprinse parcă din poveștile lui Ion Creangă. Alături de alți copii, artista făcea numeroase pozne.

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Aceasta a povestit că, într-o zi, a hrănit păsările din curte cu o plantă otrăvitoare, fără să știe ce este, apoi a încercat să le arunce de pe casă, crezând că pot zbura. Momentul a rămas unul dintre episoadele copilăriei sale pe care artista îl evocă și astăzi cu zâmbetul pe buze.

„Îmi amintesc de un astfel de joc care s-a sfârșit cu o boroboață mare, cu o pagubă de fapt. Am văzut o căruță încărcată cu iarbă care avea tije lungi-lungi. Era cucută, dar de unde să știu eu? Copiii – după mine. Ce mi-a venit mie: «hai să facem fluier, nai, din tijele astea». Zis și făcut, am dat năvală, cu gâștele și cu rațele după noi, prăpădind toată căruța omului. Mătușile mele erau la o cafeluță prin vecini. Chiuiam noi prin tije, dar gâștele și rațele mâncau cu lăcomie și păreau că se mișcă tot mai greu.”, a povestit artista în volumul scris de Smaranda Jelescu, citat de Viva.

La aproape 80 de ani, Angela Similea rămâne la fel de elegantă

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Cum arăta artista în tinerețe și ce dezvăluiri a făcut despre copilăria ei

La aproape 80 de ani, Angela Similea este în continuare o prezență elegantă și rafinată. Artista urmează să împlinească 80 de ani în luna iulie.

Chiar dacă s-a retras din muzică și din lumina reflectoarelor, interpreta continuă să fie în atenția publicului. Angela Similea a știut întotdeauna cum să își păstreze eleganța și stilul rafinat.

Aceasta obișnuiește să își țină fanii la curent prin postări pe pagina sa de Facebook, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi.

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